3 thói quen ăn uống 'nuôi' tế bào ung thư, nhiều người vẫn làm hàng ngày mà không hề hay biết

Ung thư không phải là căn bệnh ập đến sau một đêm, nó là kết quả của những thói quen ăn uống độc hại được tích lũy qua hàng thập kỷ.

Theo bác sĩ chuyên khoa cấp cứu Choi Seok-jae (Hàn Quốc) với 20 năm kinh nghiệm, có 3 nhóm thực phẩm cực kỳ phổ biến nhưng nếu không biết cách chế biến hoặc lạm dụng, chúng sẽ trở thành "sát thủ" tàn phá thực quản và dạ dày của bạn.

3 thực phẩm dễ gây ung thư nếu ăn sai cách

1. Thực phẩm muối chua (Mắm cá, hải sản muối, dưa cà muối xổi)

Đây là nhóm thực phẩm "khoái khẩu" trong văn hóa ẩm thực Á Đông, nhưng lại tiềm ẩn rủi ro rất lớn:

Sự hình thành Nitrosamine: Trong quá trình lên men, protein động vật kết hợp với lượng muối cao và các chất phụ gia (như Natri Nitrit) tạo thành Nitrosamine — một chất gây ung thư cực mạnh.



Nguy cơ: Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) đã xếp thực phẩm muối mặn vào nhóm tác nhân gây ung thư loại 1. Việc ăn các món này hàng ngày làm tăng đột biến nguy cơ ung thư dạ dày và ung thư thực quản.

2. Rau dương xỉ (chế biến chưa kỹ)

Rau dương xỉ (còn gọi là rau quyết, rau dớn) là món ăn thanh đạm được nhiều người ưa thích, nhưng ít ai biết chúng chứa độc tố tự nhiên Ptaquiloside.

Độc tính: Nếu ăn sống hoặc chế biến không kỹ, chất này có thể gây ngộ độc, thậm chí là tác nhân thúc đẩy khối u phát triển.

Cách xử lý an toàn: Ptaquiloside rất nhạy cảm với nhiệt và nước. Bác sĩ khuyến cáo:

Chần rau trong nước sôi khoảng 5 phút.

Đổ bỏ nước cũ, ngâm rau trong nước sạch khoảng 12 giờ (nửa ngày).

Đối với dương xỉ khô, cần nấu chín kỹ và ngâm nước trước khi chế biến để loại bỏ hoàn toàn độc tố.

3. Đồ ăn, thức uống quá nóng (trên 60°C)



Thói quen "vừa thổi vừa ăn" các món canh, súp hoặc uống trà nóng tưởng chừng vô hại nhưng lại cực kỳ nguy hiểm:

Tổn thương niêm mạc: Thực phẩm ở nhiệt độ trên 60°C sẽ gây bỏng và tổn thương lặp đi lặp lại cho niêm mạc thực quản và dạ dày. Quá trình cơ thể tự sửa chữa các tế bào bị bỏng này chính là lúc các đột biến dẫn đến ung thư dễ xảy ra nhất.



Lời khuyên: Hãy để thức ăn nguội bớt xuống khoảng 50 - 60°C (cảm giác ấm vừa môi) trước khi ăn để đảm bảo an toàn cho hệ tiêu hóa.

Bác sĩ Choi Seok-jae nhấn mạnh: "Ung thư không đến từ một bữa ăn đơn lẻ, mà đến từ thói quen ăn uống sai lầm kéo dài nhiều năm". Để bảo vệ bản thân và gia đình, bạn hãy ghi nhớ:

Hạn chế đồ muối mặn: Chỉ nên ăn như một món gia vị, không nên coi là món chính hàng ngày.

Chế biến kỹ: Đối với các loại rau rừng, tuyệt đối không ăn sống nếu chưa rõ độc tính.

Học cách chờ đợi: Đừng vội vàng ăn ngay khi thức ăn vừa bắc xuống bếp.

Theo Sohu








