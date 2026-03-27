Người đàn ông mắc ung thư thực quản thừa nhận 2 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Phát hiện ung thư thực quản sau nhiều năm hút thuốc và uống rượu

Bệnh nhân ung thư thực quản là ông Đức, có hơn 50 năm hút thuốc lá với trung bình một bao mỗi ngày, đồng thời uống rượu bia khoảng 3–4 lon/ngày. Khoảng 6 tháng trước khi nhập viện, ông xuất hiện triệu chứng ợ nóng và đau tức ngực. Tuy nhiên, do nghĩ liên quan đến bệnh tim mạch, ông chỉ đi kiểm tra tim và không phát hiện bất thường.

Dù được bác sĩ khuyến cáo nội soi tiêu hóa, ông vẫn trì hoãn vì cho rằng triệu chứng chưa nghiêm trọng. Chỉ đến khi xuất hiện nuốt nghẹn tăng dần, ăn uống khó khăn và sụt cân, ông mới đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. HCM.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy thành đoạn 1/3 giữa thực quản dày bất thường, gây hẹp lòng. Nội soi tiêu hóa ghi nhận khối u sùi thâm nhiễm chiếm khoảng một nửa chu vi lòng thực quản. Sinh thiết xác định đây là ung thư biểu mô thực quản đã xâm lấn.

Các bác sĩ đang thực hiện phẫu thuật nội soi cắt thực quản cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Điều trị ung thư thực quản giai đoạn III: Ca mổ kéo dài hơn 8 giờ

Do khối u đã xâm lấn ra ngoài thành thực quản, bệnh nhân chưa thể phẫu thuật ngay mà được chỉ định hóa trị tân bổ trợ nhằm thu nhỏ khối u và kiểm soát tế bào ung thư.

Sau 4 chu kỳ hóa trị, tình trạng nuốt nghẹn cải thiện rõ rệt, khối u giảm kích thước đáng kể, đủ điều kiện phẫu thuật. Ê-kíp tiến hành mổ nội soi theo chiến lược ba thì “ngực – bụng – cổ”, kéo dài hơn 8 giờ.

Đây là một trong những phẫu thuật phức tạp nhất trong ung thư đường tiêu hóa do thực quản nằm sâu trong lồng ngực, gần tim, phổi và các mạch máu lớn. Trường hợp của ông Đức càng khó khăn hơn khi có bệnh nền như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và bệnh tim thiếu máu cục bộ.

Trong quá trình mổ, các bác sĩ tiến hành cắt bỏ đoạn thực quản tổn thương, nạo hạch, đồng thời tạo hình dạ dày dạng ống để thay thế thực quản đã cắt. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, không ghi nhận biến chứng nặng và xuất viện sau một tuần.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định ung thư thực quản giai đoạn III, đã di căn hạch. Người bệnh tiếp tục được theo dõi và điều trị bổ trợ để giảm nguy cơ tái phát.

Hai thói quen phổ biến làm tăng nguy cơ ung thư thực quản

Theo các bác sĩ, nguyên nhân ung thư thực quản thường là sự kết hợp của nhiều yếu tố nguy cơ kéo dài, trong đó phổ biến nhất là hút thuốc lá và uống rượu bia.

Thuốc lá chứa hàng chục chất gây ung thư như nitrosamine và hydrocarbon thơm đa vòng. Các chất này không chỉ ảnh hưởng đến phổi mà còn bám vào niêm mạc miệng, họng và thực quản, gây tổn thương kéo dài.

Rượu bia đóng vai trò như “chất dẫn”, giúp các chất độc trong thuốc lá thấm sâu hơn vào niêm mạc thực quản. Khi hai yếu tố này kết hợp, nguy cơ mắc ung thư thực quản tăng lên nhiều lần so với người bình thường.

Ngoài ra, hút thuốc còn làm giảm trương lực cơ thắt thực quản dưới, khiến axit dạ dày dễ trào ngược lên thực quản. Tình trạng viêm mạn tính kéo dài có thể dẫn đến biến đổi tế bào, hình thành Barrett thực quản – yếu tố nguy cơ quan trọng của ung thư.

Cảnh giác với dấu hiệu ung thư thực quản

Ung thư thực quản là bệnh lý nguy hiểm do diễn tiến âm thầm. Ở giai đoạn sớm, người bệnh hầu như không có triệu chứng rõ ràng. Khi xuất hiện nuốt nghẹn, khối u thường đã phát triển lớn hoặc xâm lấn ra xung quanh.

Những dấu hiệu cần lưu ý bao gồm cảm giác nuốt vướng, nuốt nghẹn, đau tức ngực, ợ nóng kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, các triệu chứng này dễ bị nhầm với bệnh lý tiêu hóa hoặc tim mạch, khiến nhiều người chủ quan.

Làm gì để phòng ngừa ung thư thực quản?

Các chuyên gia khuyến cáo, để giảm nguy cơ mắc ung thư thực quản, mỗi người cần thay đổi lối sống theo hướng lành mạnh. Việc bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia là yếu tố quan trọng hàng đầu.

Bên cạnh đó, nên hạn chế ăn thực phẩm quá nóng, đồ muối chua, thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói – những loại chứa nhiều chất có thể gây ung thư. Tăng cường rau xanh và trái cây tươi giúp bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa.

Đặc biệt, người trên 50 tuổi, người có tiền sử trào ngược dạ dày – thực quản mạn tính hoặc có thói quen hút thuốc, uống rượu lâu năm nên nội soi tiêu hóa định kỳ theo chỉ định của bác sĩ để phát hiện sớm tổn thương tiền ung thư.