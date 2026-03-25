Cô gái 27 tuổi bị ung thư buồng trứng giai đoạn III thừa nhận 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải
GĐXH - Chậm điều trị, nữ bệnh nhân 27 tuổi rơi vào tình trạng ung thư buồng trứng giai đoạn muộn, bướu lớn kèm dịch ổ bụng chèn ép phổi, nguy cơ tử vong cao.
Ung thư buồng trứng tiến triển nhanh vì chậm điều trị
Các bác sĩ tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cho biết vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân P.N.Q (27 tuổi) mắc ung thư buồng trứng giai đoạn III trong tình trạng nặng.
Trước đó, người bệnh phát hiện có khối bướu từ đầu tháng 1/2025 nhưng chưa điều trị. Đến tháng 2/2026, tình trạng bụng to nhanh bất thường, đi khám mới được chẩn đoán ung thư buồng trứng tại tuyến tỉnh và chuyển lên tuyến trên.
Sau khi nhập viện, bệnh nhân được phẫu thuật sinh thiết và điều trị hóa chất 6 chu kỳ. Tuy nhiên, khối u không đáp ứng điều trị mà tiếp tục tiến triển nặng hơn.
Khối u lớn, dịch ổ bụng chèn ép phổi, nguy cơ tử vong cao
Khi nhập viện lần này, người bệnh trong tình trạng bụng căng to, tích tụ nhiều dịch ổ bụng gây khó thở do chèn ép phổi – một biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
Trước diễn biến xấu, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định thực hiện phẫu thuật giảm tổng khối bướu lần hai nhằm giải quyết tình trạng cấp cứu.
Sau hơn 3 giờ phẫu thuật, ê-kíp đã hút ra khoảng 10 lít dịch ổ bụng và loại bỏ nhiều khối u gieo rắc, tổng khối lượng lên tới khoảng 5 kg.
Nhờ can thiệp kịp thời, tình trạng hô hấp của bệnh nhân được cải thiện rõ rệt, tạm thời vượt qua nguy kịch.
Hành trình điều trị còn dài, nguy cơ ung thư tái phát cao
Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được theo dõi và điều trị hóa chất bổ túc. Dù nguy cơ tái phát vẫn cao, nhưng việc phẫu thuật đã giúp giảm gánh nặng khối u, cải thiện chất lượng sống và tạo điều kiện cho các bước điều trị tiếp theo.
Chia sẻ sau ca mổ, người bệnh cho biết từng rất lo lắng khi bệnh diễn tiến nặng, nhưng nhờ được bác sĩ tư vấn và động viên, chị đã quyết định tin tưởng điều trị.
“Tôi nghĩ mọi người nên đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường, đừng chủ quan như tôi trước đây”, bệnh nhân nói.
Cảnh báo: Ung thư buồng trứng dễ bị phát hiện muộn
Các bác sĩ cho biết, ung thư buồng trứng thường diễn tiến âm thầm, triệu chứng không rõ ràng ở giai đoạn đầu nên dễ bị bỏ qua. Khi xuất hiện các dấu hiệu như bụng to nhanh, đau bụng kéo dài, rối loạn tiêu hóa, khó thở… bệnh thường đã ở giai đoạn muộn.
Trường hợp trên là minh chứng rõ ràng cho tầm quan trọng của việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Can thiệp đa mô thức, bao gồm phẫu thuật và hóa trị, đóng vai trò then chốt trong việc kéo dài thời gian sống và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
Bác sĩ khuyến cáo, để phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư buồng trứng, phụ nữ nên:
- Khám phụ khoa định kỳ.
- Không chủ quan với các dấu hiệu bất thường vùng bụng.
- Tầm soát khi có yếu tố nguy cơ hoặc tiền sử gia đình.
- Tuân thủ điều trị nếu đã được chẩn đoán bệnh.
Ung thư buồng trứng là bệnh lý nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu được phát hiện sớm. Chủ động thăm khám và điều trị kịp thời chính là “chìa khóa” giúp người bệnh tăng cơ hội sống và giảm nguy cơ biến chứng.
