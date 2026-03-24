Thanh niên 29 tuổi phát hiện ung thư hiếm gặp từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Thứ ba, 15:50 24/03/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Đau tức ngực kéo dài, nam thanh niên 29 tuổi phát hiện mắc một dạng ung thư mạch máu cực hiếm.

Đau ngực kéo dài, phát hiện ung thư hiếm gặp

Anh Thanh (29 tuổi) đi khám sau 2 tuần xuất hiện đau tức ngực âm ỉ và được phát hiện có khối u ở phổi. Trong suốt 5 tháng sau đó, anh điều trị tại nhiều cơ sở y tế trong và ngoài nước với nhiều phương pháp như hóa trị, cấy hạt phóng xạ, đông lạnh khối u bằng khí Argon… nhưng tình trạng không cải thiện.

Khối u tiếp tục lan rộng, cơn đau ngày càng tăng khiến anh phải sử dụng thuốc giảm đau liều cao kéo dài, dẫn đến lệ thuộc thuốc, mất ngủ và suy kiệt cơ thể.

Khối u xâm lấn phức tạp, phẫu thuật đầy thách thức

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, kết quả chụp CT cho thấy khối u nằm ở thùy giữa phổi phải. Sinh thiết ban đầu xác định đây là u nội mô mạch máu dạng biểu mô – một dạng ung thư hiếm.

Tuy nhiên, do mẫu sinh thiết nhỏ, bác sĩ quyết định phẫu thuật để vừa điều trị triệt căn vừa xác định chính xác bản chất khối u.

Trong quá trình mổ, êkíp ghi nhận phổi phải đã đông đặc, xơ cứng, khối u xâm lấn vào thành ngực và cơ hoành. Các mô dính chặt do ảnh hưởng của xạ trị trước đó, khiến việc bóc tách trở nên cực kỳ khó khăn.

Bác sĩ phải thao tác tỉ mỉ từng milimet, vừa loại bỏ tổn thương vừa bảo tồn các cấu trúc quan trọng, đặc biệt là hệ thống mạch máu lớn ở vùng rốn phổi.

Ca mổ 6 giờ giúp bảo tồn chức năng hô hấp

Sau 6 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt bỏ hoàn toàn phần phổi tổn thương, đồng thời bảo tồn được các thùy phổi lành, đảm bảo chức năng hô hấp cho người bệnh.

Chỉ sau 3 ngày, tình trạng đau ngực của anh Thanh giảm rõ rệt. Người bệnh được xuất viện sau 6 ngày và tiếp tục theo dõi.

Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ xác nhận anh mắc u nội mô mạch máu dạng biểu mô (EHE) – một loại ung thư cực hiếm, với tỷ lệ mắc chỉ khoảng 0,23/1.000.000 người mỗi năm.

Cảnh báo dấu hiệu ung thư, không nên bỏ qua

Sau gần nửa năm điều trị ở nước ngoài với chi phí lên tới hàng tỷ đồng nhưng không hiệu quả, anh Thanh cho biết việc điều trị trong nước mang lại kết quả tích cực hơn rõ rệt, với chi phí chỉ bằng khoảng 1/10.

Ngoài ra, bệnh nhân còn được tư vấn các phương pháp hỗ trợ cai lệ thuộc thuốc giảm đau như điều trị tâm lý, dùng thuốc hỗ trợ và điều chỉnh lối sống.

Các chuyên gia khuyến cáo, những dấu hiệu như đau ngực kéo dài, khó thở, ho ra máu… có thể liên quan đến các bệnh lý nguy hiểm, trong đó có ung thư phổi. 

Người dân nên chủ động đi khám khi có triệu chứng bất thường, thực hiện các phương pháp tầm soát như chụp X-quang, CT phổi liều thấp hoặc sinh thiết khi cần thiết để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Cô gái 20 tuổi ở Hà Nội đi khám tiền hôn nhân bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung

GĐXH - Bác sĩ phát hiện tiền ung thư ở bệnh nhân 20 tuổi dương tính với hàng loạt tác nhân lây truyền qua đường tình dục.

Vitamin A là vi chất thiết yếu đối với sinh lý tự nhiên của cơ thể, thuộc nhóm vitamin tan trong chất béo. Cơ thể không thể tự tổng hợp vitamin A mà cần được tiếp nhận hàng ngày thông qua thực phẩm và thực phẩm bổ sung.

Đau cột sống không còn là vấn đề của riêng người cao tuổi. Thực tế cho thấy tỷ lệ người trẻ, dân văn phòng và người lao động nặng bị đau lưng, đau cổ vai gáy ngày càng gia tăng.

GĐXH - Đi khám sức khỏe định kỳ, người phụ nữ 50 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp dù khối u rất nhỏ, chưa gây triệu chứng.

GĐXH - Tại sao có những người ở tuổi 70 vẫn giữ được thần thái trẻ trung, cơ thể dẻo dai như mới ngoài 50? Bí quyết tuổi thọ cao không nằm ở những loại thuốc bổ đắt tiền hay phương pháp trị liệu xa xỉ.

GĐXH - Từ tình trạng suy thận giai đoạn 3, suy kiệt chỉ còn 40kg sau COVID-19, người đàn ông 59 tuổi đã hồi phục ấn tượng nhờ điều trị đúng cách và tuân thủ nghiêm ngặt chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt.

GĐXH - Những biểu hiện như suy giảm trí nhớ tạm thời, rối loạn tiêu hóa hay ngứa da không rõ nguyên nhân có thể chỉ là phản ứng nhất thời. Tuy nhiên, theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, nếu các triệu chứng này kéo dài, đó có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bị quá tải, đặc biệt liên quan đến chức năng gan và quá trình chuyển hóa.

Từng phút vàng trôi qua, đôi tay người dân chính là nhịp đập nối dài giữ sự sống cho nạn nhân.

GĐXH - Tin vào quảng cáo, một người phụ nữ tại Hà Nội đã tự ý bỏ thuốc điều trị đái tháo đường (bệnh tiểu đường) suốt 3 năm, dẫn đến hôn mê nhiễm toan ceton, suy hô hấp...

GĐXH - Một số món ăn quen thuộc trên bàn ăn hằng ngày có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu sử dụng sai cách trong thời gian dài.

GĐXH - Đa số chúng ta đều lầm tưởng rằng khi nào tay chân tê bì, mất cảm giác mới là lúc cơn đột quỵ (não tắc nghẽn) cận kề. Thế nhưng, thực tế y khoa cho thấy, những "sát thủ" thực sự thường ẩn mình dưới những biểu hiện vô cùng tinh vi mà chúng ta hay đổ lỗi cho tuổi tác hoặc mệt mỏi.

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho một sản phụ 60 tuổi. Em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,8kg.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
