Thanh niên 29 tuổi phát hiện ung thư hiếm gặp từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
GĐXH - Đau tức ngực kéo dài, nam thanh niên 29 tuổi phát hiện mắc một dạng ung thư mạch máu cực hiếm.
Đau ngực kéo dài, phát hiện ung thư hiếm gặp
Anh Thanh (29 tuổi) đi khám sau 2 tuần xuất hiện đau tức ngực âm ỉ và được phát hiện có khối u ở phổi. Trong suốt 5 tháng sau đó, anh điều trị tại nhiều cơ sở y tế trong và ngoài nước với nhiều phương pháp như hóa trị, cấy hạt phóng xạ, đông lạnh khối u bằng khí Argon… nhưng tình trạng không cải thiện.
Khối u tiếp tục lan rộng, cơn đau ngày càng tăng khiến anh phải sử dụng thuốc giảm đau liều cao kéo dài, dẫn đến lệ thuộc thuốc, mất ngủ và suy kiệt cơ thể.
Khối u xâm lấn phức tạp, phẫu thuật đầy thách thức
Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, kết quả chụp CT cho thấy khối u nằm ở thùy giữa phổi phải. Sinh thiết ban đầu xác định đây là u nội mô mạch máu dạng biểu mô – một dạng ung thư hiếm.
Tuy nhiên, do mẫu sinh thiết nhỏ, bác sĩ quyết định phẫu thuật để vừa điều trị triệt căn vừa xác định chính xác bản chất khối u.
Trong quá trình mổ, êkíp ghi nhận phổi phải đã đông đặc, xơ cứng, khối u xâm lấn vào thành ngực và cơ hoành. Các mô dính chặt do ảnh hưởng của xạ trị trước đó, khiến việc bóc tách trở nên cực kỳ khó khăn.
Bác sĩ phải thao tác tỉ mỉ từng milimet, vừa loại bỏ tổn thương vừa bảo tồn các cấu trúc quan trọng, đặc biệt là hệ thống mạch máu lớn ở vùng rốn phổi.
Ca mổ 6 giờ giúp bảo tồn chức năng hô hấp
Sau 6 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt bỏ hoàn toàn phần phổi tổn thương, đồng thời bảo tồn được các thùy phổi lành, đảm bảo chức năng hô hấp cho người bệnh.
Chỉ sau 3 ngày, tình trạng đau ngực của anh Thanh giảm rõ rệt. Người bệnh được xuất viện sau 6 ngày và tiếp tục theo dõi.
Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ xác nhận anh mắc u nội mô mạch máu dạng biểu mô (EHE) – một loại ung thư cực hiếm, với tỷ lệ mắc chỉ khoảng 0,23/1.000.000 người mỗi năm.
Cảnh báo dấu hiệu ung thư, không nên bỏ qua
Sau gần nửa năm điều trị ở nước ngoài với chi phí lên tới hàng tỷ đồng nhưng không hiệu quả, anh Thanh cho biết việc điều trị trong nước mang lại kết quả tích cực hơn rõ rệt, với chi phí chỉ bằng khoảng 1/10.
Ngoài ra, bệnh nhân còn được tư vấn các phương pháp hỗ trợ cai lệ thuộc thuốc giảm đau như điều trị tâm lý, dùng thuốc hỗ trợ và điều chỉnh lối sống.
Các chuyên gia khuyến cáo, những dấu hiệu như đau ngực kéo dài, khó thở, ho ra máu… có thể liên quan đến các bệnh lý nguy hiểm, trong đó có ung thư phổi.
Người dân nên chủ động đi khám khi có triệu chứng bất thường, thực hiện các phương pháp tầm soát như chụp X-quang, CT phổi liều thấp hoặc sinh thiết khi cần thiết để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
