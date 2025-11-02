Cô gái 25 tuổi hoại tử tuyến tụy vì ăn rau luộc theo cách này

Một trường hợp gây xôn xao dư luận gần đây là được Thanh Niên Việt dẫn nguồn từ các trang báo của Trung Quốc cho biết: một phụ nữ 25 tuổi nhập viện cấp cứu vì hoại tử tuyến tụy, sau 6 tháng chỉ ăn rau luộc để ép cân. Trước đó, cô từng nặng 68 kg, nhưng sau thời gian “ăn sạch” cực đoan, cơ thể cô sụt xuống 49 kg, người mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa, mất kinh nguyệt, và cuối cùng là tổn thương tuyến tụy nghiêm trọng.

Tuy nhiên, đây không phải trường hợp duy nhất. Trước đó, một phụ nữ khác hơn 30 tuổi cũng ở Trung Quốc từng thử đủ kiểu giảm cân cực đoan. Năm 2015, cô dùng “phương pháp khoai lang” 3 bữa một ngày, mỗi bữa chỉ một củ khoai bằng bàn tay. Chỉ vài tuần, cơ thể cô tụt năng lượng, táo bón, da xám xịt tới mức bạn bè nói nhìn như “đào từ lòng đất lên”. Không hề khoẻ mạnh hơn, chỉ xanh xao và suy kiệt.

Về những vấn đề như thế này, rất nhiều các chuyên gia, bác sĩ đã từng lên tiếng.

ThS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, cho biết: "Việc chỉ ăn một nhóm thực phẩm trong thời gian dài — dù là rau hay khoai — đều gây mất cân bằng dinh dưỡng nghiêm trọng. Tuyến tụy, gan và thận bị ảnh hưởng đầu tiên vì chúng phải hoạt động quá sức để duy trì cân bằng năng lượng".

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cũng nhấn mạnh: "Ăn uống đơn điệu không chỉ thiếu đạm, chất béo mà còn thiếu vi chất như kẽm, sắt, vitamin B12 — những yếu tố rất quan trọng cho hệ miễn dịch và thần kinh. Cơ thể sẽ nhanh chóng suy kiệt, giảm khối cơ, chứ không phải giảm mỡ như nhiều người lầm tưởng".

Giảm cân đúng – không phải là bỏ đói bản thân

Theo chuyên gia, giảm cân an toàn cần dựa trên 3 nguyên tắc:

Ăn đủ – đúng – cân đối: Năng lượng nạp vào ít hơn năng lượng tiêu hao, nhưng không được thiếu nhóm chất.

Tăng cường vận động: Đi bộ, bơi lội, yoga, tập kháng lực giúp cơ thể đốt mỡ tự nhiên mà vẫn giữ cơ.

Ngủ đủ và kiểm soát stress: Thiếu ngủ, căng thẳng làm hormone cortisol tăng cao – đây chính là “hormone tích mỡ”.

Đừng biến ăn uống thành cuộc tra tấn

Rất nhiều bạn trẻ hiện nay đang bị ám ảnh bởi thân hình “chuẩn mạng xã hội”, dẫn đến những lựa chọn nguy hiểm. Thực tế, ép cân không làm bạn đẹp hơn, mà khiến da sạm, tóc rụng, cơ nhão và trí tuệ giảm sút. Cái giá phải trả có thể là một cơ thể bệnh tật – mà ngay cả khi có tiền cũng khó cứu vãn.

Giảm cân là hành trình dài, không phải cuộc đua tốc độ. Hãy yêu cơ thể mình bằng cách chăm sóc nó đúng cách, thay vì hành hạ nó bằng những “bí kíp” vô căn cứ trên mạng.