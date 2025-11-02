Cô gái 25 tuổi hoại tử tuyến tụy vì ăn rau luộc theo cách này
GĐXH - Rau luộc là món ăn quen thuộc trên bàn cơm của người Việt. Tuy nhiên, bạn tuyệt đối đừng ăn nó theo cách này.
Một trường hợp gây xôn xao dư luận gần đây là được Thanh Niên Việt dẫn nguồn từ các trang báo của Trung Quốc cho biết: một phụ nữ 25 tuổi nhập viện cấp cứu vì hoại tử tuyến tụy, sau 6 tháng chỉ ăn rau luộc để ép cân. Trước đó, cô từng nặng 68 kg, nhưng sau thời gian “ăn sạch” cực đoan, cơ thể cô sụt xuống 49 kg, người mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa, mất kinh nguyệt, và cuối cùng là tổn thương tuyến tụy nghiêm trọng.
Tuy nhiên, đây không phải trường hợp duy nhất. Trước đó, một phụ nữ khác hơn 30 tuổi cũng ở Trung Quốc từng thử đủ kiểu giảm cân cực đoan. Năm 2015, cô dùng “phương pháp khoai lang” 3 bữa một ngày, mỗi bữa chỉ một củ khoai bằng bàn tay. Chỉ vài tuần, cơ thể cô tụt năng lượng, táo bón, da xám xịt tới mức bạn bè nói nhìn như “đào từ lòng đất lên”. Không hề khoẻ mạnh hơn, chỉ xanh xao và suy kiệt.
Về những vấn đề như thế này, rất nhiều các chuyên gia, bác sĩ đã từng lên tiếng.
ThS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, cho biết: "Việc chỉ ăn một nhóm thực phẩm trong thời gian dài — dù là rau hay khoai — đều gây mất cân bằng dinh dưỡng nghiêm trọng. Tuyến tụy, gan và thận bị ảnh hưởng đầu tiên vì chúng phải hoạt động quá sức để duy trì cân bằng năng lượng".
PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cũng nhấn mạnh: "Ăn uống đơn điệu không chỉ thiếu đạm, chất béo mà còn thiếu vi chất như kẽm, sắt, vitamin B12 — những yếu tố rất quan trọng cho hệ miễn dịch và thần kinh. Cơ thể sẽ nhanh chóng suy kiệt, giảm khối cơ, chứ không phải giảm mỡ như nhiều người lầm tưởng".
Giảm cân đúng – không phải là bỏ đói bản thân
Theo chuyên gia, giảm cân an toàn cần dựa trên 3 nguyên tắc:
Ăn đủ – đúng – cân đối: Năng lượng nạp vào ít hơn năng lượng tiêu hao, nhưng không được thiếu nhóm chất.
Tăng cường vận động: Đi bộ, bơi lội, yoga, tập kháng lực giúp cơ thể đốt mỡ tự nhiên mà vẫn giữ cơ.
Ngủ đủ và kiểm soát stress: Thiếu ngủ, căng thẳng làm hormone cortisol tăng cao – đây chính là “hormone tích mỡ”.
Đừng biến ăn uống thành cuộc tra tấn
Rất nhiều bạn trẻ hiện nay đang bị ám ảnh bởi thân hình “chuẩn mạng xã hội”, dẫn đến những lựa chọn nguy hiểm. Thực tế, ép cân không làm bạn đẹp hơn, mà khiến da sạm, tóc rụng, cơ nhão và trí tuệ giảm sút. Cái giá phải trả có thể là một cơ thể bệnh tật – mà ngay cả khi có tiền cũng khó cứu vãn.
Giảm cân là hành trình dài, không phải cuộc đua tốc độ. Hãy yêu cơ thể mình bằng cách chăm sóc nó đúng cách, thay vì hành hạ nó bằng những “bí kíp” vô căn cứ trên mạng.
Gan lợn - món ăn gây tranh cãi, 5 cảnh báo cần lưu ýSống khỏe - 1 giờ trước
Gan lợn một mặt được ca ngợi là thực phẩm bổ máu, mặt khác lại bị nghi ngờ gây hại sức khỏe.
7 thực phẩm cực đơn giản giúp phổi 'hít thở' khỏe mạnh, bạn đã biết chưa?Bệnh thường gặp - 2 giờ trước
GĐXH - Khi trời giao mùa, không khí trở nên mờ ảo và hơi lạnh len lỏi vào từng hơi thở là lúc phổi của bạn thực sự cần được “đối xử” đúng cách. Vậy nên ăn gì để phổi được nhẹ nhõm, tránh bị mệt mỏi và tổn thương? Hãy cùng khám phá 7 loại thực phẩm tốt cho phổi mà chuyên gia dinh dưỡng gợi ý, vừa dễ tìm mua, vừa hiệu quả ngay tại nhà.
Vô tình phát hiện ung thư khi tự sờ tay lên cơ thểBệnh thường gặp - 7 giờ trước
Người phụ nữ ở Cao Bằng phát hiện bệnh ung thư ở giai đoạn sớm khi bà vô tình sờ thấy một cục rắn đau ở ngực trái.
'5 ít, 5 nhiều' giúp tuổi thọ tăng lên từng ngàySống khỏe - 10 giờ trước
Chăm sóc sức khỏe để tăng tuổi thọ không phải là việc bắt đầu khi đã mắc bệnh mà là thói quen nên duy trì mỗi ngày.
Từ sau 60 tuổi, nếu muốn sống lâu, bạn cần phải kiên trì thực hiện 7 thói quen "lười biếng" nàySống khỏe - 22 giờ trước
Trong dòng sông dài của tuổi tác, sống lâu luôn là chủ đề mà mọi người bàn tán không ngớt.
Không kiểm soát tốt đường huyết, người phụ nữ bị viêm tụy cấp vì biến chứng bệnh tiểu đườngBệnh thường gặp - 23 giờ trước
GĐXH - Bà Ngà bị viêm tụy cấp thể hoại tử nặng, do mắc bệnh tiểu đường nhưng không kiểm soát tốt đường huyết.
Phát huy giá trị Y học cổ truyền trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi sốY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 31/10, Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học chào mừng Ngày Truyền thống (31/10/1963 – 31/10/2025), với chủ đề "Chiến lược phát triển Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại giai đoạn 2025 – 2030".
Lợi ích sức khỏe của từng loại trà và thời điểm tốt nhất để uốngSống khỏe - 1 ngày trước
Mỗi loại trà đều mang lại nhiều lợi ích riêng nếu chọn đúng thời điểm thưởng thức và uống vừa phải.
Loại củ được người Nhật ví như nhân sâm, tổ yến, người Việt trồng được nhưng nhiều người không biết ănBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Củ sen là nguyên liệu có nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, bao gồm khả năng cải thiện tiêu hóa, giảm cholesterol, hạ huyết áp và tăng cường hệ miễn dịch.
Người đàn ông 44 tuổi đang khỏe mạnh, tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp từ 1 việc nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông phát hiện ung thư tuyến giáp từ khối u bất thường ở thùy phải tuyến giáp, có đặc điểm nghi ngờ ác tính cao...
Thanh niên 17 tuổi phát hiện mắc tiểu đường type 2 từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng đều bỏ quaBệnh thường gặp
GĐXH - Thanh niên phát hiện mắc bệnh tiểu đường được mẹ đưa đi khám vì gần đây tiểu nhiều, thừa cân, gai đen vùng cổ gáy...