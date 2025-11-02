Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Cô gái 25 tuổi hoại tử tuyến tụy vì ăn rau luộc theo cách này

Chủ nhật, 16:58 02/11/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Rau luộc là món ăn quen thuộc trên bàn cơm của người Việt. Tuy nhiên, bạn tuyệt đối đừng ăn nó theo cách này.

Một trường hợp gây xôn xao dư luận gần đây là được Thanh Niên Việt dẫn nguồn từ các trang báo của Trung Quốc cho biết: một phụ nữ 25 tuổi nhập viện cấp cứu vì hoại tử tuyến tụy, sau 6 tháng chỉ ăn rau luộc để ép cân. Trước đó, cô từng nặng 68 kg, nhưng sau thời gian “ăn sạch” cực đoan, cơ thể cô sụt xuống 49 kg, người mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa, mất kinh nguyệt, và cuối cùng là tổn thương tuyến tụy nghiêm trọng.


Tuy nhiên, đây không phải trường hợp duy nhất. Trước đó, một phụ nữ khác hơn 30 tuổi cũng ở Trung Quốc từng thử đủ kiểu giảm cân cực đoan. Năm 2015, cô dùng “phương pháp khoai lang” 3 bữa một ngày, mỗi bữa chỉ một củ khoai bằng bàn tay. Chỉ vài tuần, cơ thể cô tụt năng lượng, táo bón, da xám xịt tới mức bạn bè nói nhìn như “đào từ lòng đất lên”. Không hề khoẻ mạnh hơn, chỉ xanh xao và suy kiệt.

Cô gái 25 tuổi họai tử tuyến tụy vì chế độ ăn kiêng cực đoan chỉ rau luộc - Ảnh 1.

Về những vấn đề như thế này, rất nhiều các chuyên gia, bác sĩ đã từng lên tiếng.

ThS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, cho biết: "Việc chỉ ăn một nhóm thực phẩm trong thời gian dài — dù là rau hay khoai — đều gây mất cân bằng dinh dưỡng nghiêm trọng. Tuyến tụy, gan và thận bị ảnh hưởng đầu tiên vì chúng phải hoạt động quá sức để duy trì cân bằng năng lượng". 

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cũng nhấn mạnh: "Ăn uống đơn điệu không chỉ thiếu đạm, chất béo mà còn thiếu vi chất như kẽm, sắt, vitamin B12 — những yếu tố rất quan trọng cho hệ miễn dịch và thần kinh. Cơ thể sẽ nhanh chóng suy kiệt, giảm khối cơ, chứ không phải giảm mỡ như nhiều người lầm tưởng".

Giảm cân đúng – không phải là bỏ đói bản thân

Theo chuyên gia, giảm cân an toàn cần dựa trên 3 nguyên tắc:

Ăn đủ – đúng – cân đối: Năng lượng nạp vào ít hơn năng lượng tiêu hao, nhưng không được thiếu nhóm chất.

Tăng cường vận động: Đi bộ, bơi lội, yoga, tập kháng lực giúp cơ thể đốt mỡ tự nhiên mà vẫn giữ cơ.

Ngủ đủ và kiểm soát stress: Thiếu ngủ, căng thẳng làm hormone cortisol tăng cao – đây chính là “hormone tích mỡ”.

Đừng biến ăn uống thành cuộc tra tấn

Rất nhiều bạn trẻ hiện nay đang bị ám ảnh bởi thân hình “chuẩn mạng xã hội”, dẫn đến những lựa chọn nguy hiểm. Thực tế, ép cân không làm bạn đẹp hơn, mà khiến da sạm, tóc rụng, cơ nhão và trí tuệ giảm sút. Cái giá phải trả có thể là một cơ thể bệnh tật – mà ngay cả khi có tiền cũng khó cứu vãn.

 Giảm cân là hành trình dài, không phải cuộc đua tốc độ. Hãy yêu cơ thể mình bằng cách chăm sóc nó đúng cách, thay vì hành hạ nó bằng những “bí kíp” vô căn cứ trên mạng.

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Gan lợn - món ăn gây tranh cãi, 5 cảnh báo cần lưu ý

Gan lợn - món ăn gây tranh cãi, 5 cảnh báo cần lưu ý

Sống khỏe - 1 giờ trước

Gan lợn một mặt được ca ngợi là thực phẩm bổ máu, mặt khác lại bị nghi ngờ gây hại sức khỏe.

7 thực phẩm cực đơn giản giúp phổi 'hít thở' khỏe mạnh, bạn đã biết chưa?

7 thực phẩm cực đơn giản giúp phổi 'hít thở' khỏe mạnh, bạn đã biết chưa?

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

GĐXH - Khi trời giao mùa, không khí trở nên mờ ảo và hơi lạnh len lỏi vào từng hơi thở là lúc phổi của bạn thực sự cần được “đối xử” đúng cách. Vậy nên ăn gì để phổi được nhẹ nhõm, tránh bị mệt mỏi và tổn thương? Hãy cùng khám phá 7 loại thực phẩm tốt cho phổi mà chuyên gia dinh dưỡng gợi ý, vừa dễ tìm mua, vừa hiệu quả ngay tại nhà.

Vô tình phát hiện ung thư khi tự sờ tay lên cơ thể

Vô tình phát hiện ung thư khi tự sờ tay lên cơ thể

Bệnh thường gặp - 7 giờ trước

Người phụ nữ ở Cao Bằng phát hiện bệnh ung thư ở giai đoạn sớm khi bà vô tình sờ thấy một cục rắn đau ở ngực trái.

'5 ít, 5 nhiều' giúp tuổi thọ tăng lên từng ngày

'5 ít, 5 nhiều' giúp tuổi thọ tăng lên từng ngày

Sống khỏe - 10 giờ trước

Chăm sóc sức khỏe để tăng tuổi thọ không phải là việc bắt đầu khi đã mắc bệnh mà là thói quen nên duy trì mỗi ngày.

Từ sau 60 tuổi, nếu muốn sống lâu, bạn cần phải kiên trì thực hiện 7 thói quen "lười biếng" này

Từ sau 60 tuổi, nếu muốn sống lâu, bạn cần phải kiên trì thực hiện 7 thói quen "lười biếng" này

Sống khỏe - 22 giờ trước

Trong dòng sông dài của tuổi tác, sống lâu luôn là chủ đề mà mọi người bàn tán không ngớt.

Không kiểm soát tốt đường huyết, người phụ nữ bị viêm tụy cấp vì biến chứng bệnh tiểu đường

Không kiểm soát tốt đường huyết, người phụ nữ bị viêm tụy cấp vì biến chứng bệnh tiểu đường

Bệnh thường gặp - 23 giờ trước

GĐXH - Bà Ngà bị viêm tụy cấp thể hoại tử nặng, do mắc bệnh tiểu đường nhưng không kiểm soát tốt đường huyết.

Phát huy giá trị Y học cổ truyền trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số

Phát huy giá trị Y học cổ truyền trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 31/10, Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học chào mừng Ngày Truyền thống (31/10/1963 – 31/10/2025), với chủ đề "Chiến lược phát triển Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại giai đoạn 2025 – 2030".

Lợi ích sức khỏe của từng loại trà và thời điểm tốt nhất để uống

Lợi ích sức khỏe của từng loại trà và thời điểm tốt nhất để uống

Sống khỏe - 1 ngày trước

Mỗi loại trà đều mang lại nhiều lợi ích riêng nếu chọn đúng thời điểm thưởng thức và uống vừa phải.

Loại củ được người Nhật ví như nhân sâm, tổ yến, người Việt trồng được nhưng nhiều người không biết ăn

Loại củ được người Nhật ví như nhân sâm, tổ yến, người Việt trồng được nhưng nhiều người không biết ăn

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Củ sen là nguyên liệu có nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, bao gồm khả năng cải thiện tiêu hóa, giảm cholesterol, hạ huyết áp và tăng cường hệ miễn dịch.

Người đàn ông 44 tuổi đang khỏe mạnh, tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp từ 1 việc nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 44 tuổi đang khỏe mạnh, tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp từ 1 việc nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông phát hiện ung thư tuyến giáp từ khối u bất thường ở thùy phải tuyến giáp, có đặc điểm nghi ngờ ác tính cao...

Xem nhiều

Thanh niên 17 tuổi phát hiện mắc tiểu đường type 2 từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng đều bỏ qua

Thanh niên 17 tuổi phát hiện mắc tiểu đường type 2 từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng đều bỏ qua

Bệnh thường gặp

GĐXH - Thanh niên phát hiện mắc bệnh tiểu đường được mẹ đưa đi khám vì gần đây tiểu nhiều, thừa cân, gai đen vùng cổ gáy...

Người đàn ông 49 tuổi may mắn phát hiện bệnh lý gan nguy hiểm nhờ 1 việc mà rất nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 49 tuổi may mắn phát hiện bệnh lý gan nguy hiểm nhờ 1 việc mà rất nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp
Cảnh giác với 5 căn bệnh dễ gặp khi vào mùa thu đông

Cảnh giác với 5 căn bệnh dễ gặp khi vào mùa thu đông

Bệnh thường gặp
Tính đến ngày 22/10, Hà Nội phát hiện thêm hơn 300 ca nhiễm HIV mới

Tính đến ngày 22/10, Hà Nội phát hiện thêm hơn 300 ca nhiễm HIV mới

Y tế
Từ sau 60 tuổi, nếu muốn sống lâu, bạn cần phải kiên trì thực hiện 7 thói quen "lười biếng" này

Từ sau 60 tuổi, nếu muốn sống lâu, bạn cần phải kiên trì thực hiện 7 thói quen "lười biếng" này

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top