Người làm văn phòng có nguy cơ sốc nhiệt cao hơn tưởng tượng
GĐXH - Sốc nhiệt không chỉ là một hiện tượng của cơ thể con người, mà nó còn là một mối nguy hiểm tiềm tàng trong thời tiết nắng nóng, và đặc biệt dễ xảy ra ở người làm văn phòng.
Sốc nhiệt ở văn phòng thường xảy ra khi cơ thể không kịp thích nghi với sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột giữa phòng máy lạnh (thường từ 18 độ C - 24 độ C) với môi trường nắng nóng bên ngoài (từ 35 độ C trở lên), làm rối loạn hệ điều hòa thân nhiệt. Ảnh minh họa
Biểu hiện của tình trạng sốc nhiệt
Biểu hiện của sốc nhiệt thường giống với các loại bệnh lý khác khiến con người thường bỏ qua hoặc nới lỏng cảnh giác, nhưng nếu không xử lý kịp thời tình trạng này dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như bị động kinh, hủy cơ hoặc thậm chí suy thận dẫn đến tử vong.
Người bị sốc nhiệt thường có thân nhiệt tăng cao, sốt từ 39 độ C đến hơn 40 độ C. Da thường nóng, đỏ và khô (ngừng tiết mồ hôi) hoặc ra quá nhiều mồ hôi.
Sốc nhiệt còn khiến người mắc phải bị lú lẫn, nói lắp, kích động nặng hơn có thể dẫn đến co giật hoặc hôn mê. Mắc phải tình trạng này còn có biểu hiện nhịp tim nhanh, thở gấp, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc nôn.
Vì sao dân văn phòng dễ bị sốc nhiệt?
Dù không trực tiếp phơi mình dưới nắng gắt hàng giờ liền như những lao động ngoài trời, nhưng dân văn phòng lại đang trở thành nạn nhân phổ biến của tình trạng sốc nhiệt. Điều này xuất phát từ những nguyên nhân "tưởng vô hại nhưng cực kỳ nguy hiểm".
Đầu tiên, 'thủ phạm' lớn nhất chính là sự chênh lệch nhiệt độ cực đoan. Việc duy trì máy lạnh ở mức thấp (20-22°C) tạo ra một khoảng cách nhiệt độ lên tới gần 20 độ so với sức nóng hầm hập ngoài trời, khiến hệ thống điều tiết của cơ thể bị 'liệt' vì không kịp thích ứng khi di chuyển qua lại.
Nguy hiểm hơn, tình trạng này thường cộng hưởng với một thể trạng vốn đã suy kiệt của người trẻ đó là tần suất làm việc dày đặc, những đêm thức trắng chạy deadline dẫn đến thiếu ngủ và căng thẳng kéo dài. Khi cơ thể đã chạm ngưỡng kiệt quệ, khả năng tự bảo vệ trước các cú sốc ngoại cảnh gần như bằng không.
Chưa dừng lại ở đó, thói quen ăn uống thiếu khoa học cũng góp phần 'tiếp tay' cho bệnh lý này. Trong môi trường điều hòa, dân công sở thường quên uống nước vì không có cảm giác khát, hoặc lạm dụng cà phê, trà sữa, nước hoa quả… khiến cơ thể rơi vào tình trạng mất nước và rối loạn điện giải trầm trọng.
Một cơ thể đang mệt mỏi vì áp lực, thiếu hụt nước lại phải đối mặt với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột chính là 'mồi lửa' cho những cơn sốc nhiệt, biến sự chủ quan của những người trẻ năng động thành những rủi ro sức khỏe không thể lường trước.
Để tránh bị sốc nhiệt, mọi người cần bổ sung đủ nước cho cơ thể, uống nước lọc thường xuyên để tránh mất nước. Ảnh minh họa
Khi bị sốc nhiệt, người bị thường có biểu hiện như chóng mặt, đau đầu, buồn nôn. Nhận thấy những dấu hiệu này cần đưa người bị sốc nhiệt vào nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
Cùng với đó kê cao đầu và nới lỏng quần áo để cơ thể dễ tỏa nhiệt, có thể dùng khăn lạnh lau người hoặc chườm ở trán, cổ để hạ thân nhiệt. Nếu người bệnh có biểu hiện sốt cao, khó thở thì hãy đưa nạn nhân tới cơ sở y tế gần nhất để được sơ cứu và chữa trị kịp thời.
Để tránh gặp phải tình trạng này, mọi người cần bổ sung đủ nước cho cơ thể, uống nước lọc thường xuyên để tránh mất nước. Làm văn phòng luôn giữ điều hòa ở nhiệt độ hợp lý từ 25 - 27 độ C để không chênh lệch quá nhiều với bên ngoài.
Trước khi ra ngoài hoặc vào trong phòng điều hòa hãy đứng ở khu vực giao thoa (sảnh, hành lang) khoảng 3 - 5 phút để cơ thể thích nghi với nhiệt độ mới. Đặc biệt, điều chỉnh thói quen sinh hoạt và làm việc hợp lý, không làm quá sức khiến cơ thể suy nhược.
Chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ trong cuộc sống hằng ngày như xây dựng chế độ sinh hoạt lành mạnh, uống đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý và cân bằng nhiệt độ cơ thể, bạn đã có thể chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân trước những tác động khắc nghiệt của thời tiết.
Những điều tưởng chừng đơn giản ấy lại đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp cơ thể duy trì trạng thái ổn định, tăng sức đề kháng và hạn chế nguy cơ gặp phải các tình huống nguy hiểm như mất nước hay sốc nhiệt.
Đặc biệt, khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường như choáng váng, mệt mỏi, đau đầu, khó thở hoặc nóng ran kéo dài, đừng chủ quan hay chần chừ. Hãy nhanh chóng tìm cách làm mát cơ thể, bổ sung nước và nhờ đến sự hỗ trợ của người xung quanh hoặc nhân viên y tế để được xử lý đúng cách.
Sự chủ động và kịp thời không chỉ giúp bạn bảo vệ sức khỏe mà còn có thể ngăn ngừa những biến chứng nghiêm trọng, đảm bảo an toàn cho chính mình và những người thân yêu.
Huyền Trang
