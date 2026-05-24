Từ 101kg xuống 67kg sau 9 tháng, nữ giáo viên thoát béo phì nhờ 1 lựa chọn bất ngờ

Chủ nhật, 10:31 24/05/2026 | Sống khỏe
Nguyên Vũ (th)
GĐXH - Từng nặng 101kg, thất bại với ăn kiêng và suýt chọn hút mỡ, người phụ nữ 44 tuổi bất ngờ “lột xác” sau phẫu thuật thu nhỏ dạ dày, giảm 34kg và cải thiện sức khỏe rõ rệt.

Béo phì mức độ nặng, nhiều lần giảm cân thất bại

Ở tuổi 44, chị Đ.T.N (Hà Nội) nặng tới 101kg, với chiều cao 1m64, chỉ số BMI đạt 37,6 – thuộc nhóm béo phì mức độ nặng theo phân loại y khoa.

Là giáo viên mầm non, công việc đòi hỏi vận động liên tục nhưng thể trạng quá khổ khiến chị nhanh kiệt sức sau mỗi ngày làm việc. Những cơn đau nhức kéo dài, hụt hơi khi di chuyển hay việc không thể mặc vừa quần áo bình thường trở thành áp lực âm thầm trong cuộc sống.

Trước đó, chị từng nhiều lần ăn kiêng, tập luyện nhưng đều thất bại. Thậm chí, chị đặt hy vọng vào hút mỡ với mong muốn giảm cân nhanh chóng, song đã bị cơ sở thẩm mỹ từ chối do không đảm bảo an toàn.

Ẩn sau cân nặng 101kg còn là hành trình làm mẹ nhiều khó khăn. Do ảnh hưởng của béo phì và rối loạn chuyển hóa, chị từng mang thai 13 lần nhưng chỉ giữ được 3 bé.

Quyết định phẫu thuật thu nhỏ dạ dày và bước ngoặt sức khỏe

Sau khi thăm khám chuyên sâu tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, chị N. được tư vấn thực hiện phẫu thuật thu nhỏ dạ dày.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn, phương pháp này giúp loại bỏ 70–80% thể tích dạ dày, từ đó khiến người bệnh nhanh no, giảm cảm giác thèm ăn, đồng thời cải thiện các rối loạn chuyển hóa liên quan đến béo phì.

"Đây là giải pháp hiệu quả với người béo phì mức độ nặng khi các phương pháp thông thường không còn đáp ứng", bác sĩ Tuấn cho biết.

Sau phẫu thuật và tuân thủ chế độ theo dõi, dinh dưỡng, chỉ sau 9 tháng, chị N. giảm từ 101kg xuống còn 67kg, tương đương giảm 34kg. Chỉ số BMI từ 37,6 giảm về khoảng 24,9 – tiệm cận mức bình thường.

Sức khỏe của chị cải thiện rõ rệt, khả năng vận động tốt hơn, không còn tình trạng kiệt sức khi đứng lớp.

Nhiều người nhầm lẫn hút mỡ là phương pháp giảm cân

Theo các chuyên gia, trường hợp của chị N. phản ánh một hiểu lầm phổ biến: đánh đồng hút mỡ với điều trị béo phì.

"Hút mỡ không phải là phương pháp giảm cân mà chỉ là kỹ thuật tạo hình, loại bỏ một phần mỡ dưới da ở một số vùng nhất định. Với người béo phì nặng, phương pháp này không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ và tiềm ẩn nhiều rủi ro", bác sĩ Tuấn nhấn mạnh.

Béo phì là bệnh lý chuyển hóa phức tạp, liên quan đến nội tiết và chuyển hóa, làm tăng nguy cơ mắc hàng loạt bệnh như tim mạch, bệnh tiểu đường, gan nhiễm mỡ hay vô sinh.

Do đó, việc chỉ loại bỏ mỡ dưới da không thể cải thiện toàn diện tình trạng bệnh.

Giảm cân: Giải pháp y khoa và khuyến cáo từ chuyên gia

Với những trường hợp BMI cao, phẫu thuật giảm cân như thu nhỏ dạ dày hoặc phẫu thuật chuyển hóa được xem là giải pháp hiệu quả, giúp giảm lượng thức ăn nạp vào và hỗ trợ giảm cân bền vững.

Tuy nhiên, các bác sĩ lưu ý người bệnh cần được đánh giá toàn diện, theo dõi đa chuyên khoa và duy trì chế độ ăn uống, vận động khoa học sau phẫu thuật để đảm bảo hiệu quả lâu dài.

Chuyên gia khuyến cáo, người béo phì, đặc biệt khi có kèm bệnh nền, nên đi khám sớm để được tư vấn phương pháp phù hợp, tránh tự ý lựa chọn các can thiệp thẩm mỹ không đúng chỉ định.

Người đàn ông 28 tuổi đường huyết tăng gấp 10 lần, thừa nhận 1 sai lầm khi ăn hoa quả để giảm cân

GĐXH - Người đàn ông hôn mê vì đường huyết tăng vọt sau khi áp dụng chế độ ăn chỉ gồm trái cây trong 10 ngày để giảm cân.

Thiếu nữ 19 tuổi suy thận cấp, men gan tăng cao thừa nhận mắc sai lầm này trong lúc giảm cân

Người đàn ông 34 tuổi suy gan cấp vì sai lầm trong lúc giảm cân nhiều người Việt mắc phải

Có phải bỏ cơm, mì sẽ giảm cân cực nhanh? Coi chừng sụt cân ảo nhưng độc hại thật!

Uống giấm để giảm cân, thải độc: Cẩn thận rước họa vào thân

Không thể giảm cân dù đã ăn theo kiểu 168: Bác sĩ "chỉ thay đổi 1 điều" giúp cô gái giảm 8kg và 10% mỡ cơ thể trong 10 tuần

Ăn gan lợn thế nào để bổ dưỡng mà không gây hại?

Gan lợn là thực phẩm giàu dinh dưỡng với hàm lượng sắt, vitamin A và protein cao. Tuy nhiên, việc ăn gan lợn quá thường xuyên hoặc chế biến không đúng cách cũng có thể làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư trực tràng mà người trên 50 tuổi không nên bỏ qua

GĐXH - Người bệnh 74 tuổi nhập viện với dấu hiệu đi ngoài ra máu, đau bụng âm ỉ, được chẩn đoán ung thư trực tràng giai đoạn tiến triển.

5 dấu hiệu cảnh báo đường ruột "có vấn đề", điểm thứ 2 đặc biệt cần lưu ý

GĐXH - Nhiều người thường nghĩ rằng đau bụng hay đầy hơi chỉ là vấn đề ăn uống thông thường. Tuy nhiên, theo các chuyên gia sức khỏe, đây đôi khi lại là tín hiệu cho thấy hệ vi sinh đường ruột đang mất cân bằng.

Mùa hè nên ăn trứng thế nào để không tăng cholesterol? Chuyên gia khuyến cáo cách ăn an toàn nhất

GĐXH - Mùa hè nắng nóng, việc ăn trứng đúng cách và đúng lượng đóng vai trò quan trọng để phát huy lợi ích và hạn chế rủi ro.

Một dấu hiệu cảnh báo ung thư rất dễ nhận ra nhưng nhiều người bỏ qua

GĐXH - Nhiều người cho rằng đổ mồ hôi khi ngủ chỉ đơn giản là do thời tiết nóng bức hoặc phòng ngủ bí khí. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên, mồ hôi ra nhiều bất thường đến mức phải thay quần áo hoặc ga giường giữa đêm thì đây có thể là dấu hiệu sức khỏe đáng lưu ý, thậm chí liên quan đến ung thư.

Loại rau là 'nhân vật phụ' trong mâm cơm nhưng lại có công dụng khiến nhiều người bất ngờ

GĐXH - Rau mùi không chỉ là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn của người Việt mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), mùi có thể hỗ trợ giảm cholesterol, cải thiện sức khỏe tim mạch, hỗ trợ tiêu hóa và bổ sung nhiều chất chống oxy hóa cho cơ thể.

Bữa sáng lành mạnh: 'Chìa khóa vàng' cho sức khỏe và trí tuệ của học sinh

Nhiều học sinh hiện nay đang có thói quen bỏ bữa ăn quan trọng nhất trong ngày do ngủ dậy muộn, ngại ăn hoặc thậm chí nhịn ăn để giảm cân. Tuy nhiên việc đến trường với một chiếc bụng rỗng sẽ gây ra những hệ lụy nghiêm trọng, làm suy giảm cả thể chất lẫn kết quả học tập của trẻ.

Người đàn ông phát hiện ung thư tuyến tiền liệt từ dấu hiệu nhiều nam giới Việt bỏ qua

GĐXH - Ung thư tuyến tiền liệt thường gặp ở nam giới trên 50 tuổi, tiến triển âm thầm với các dấu hiệu như tiểu khó, tiểu buốt, tiểu đêm… dễ bị nhầm với viêm đường tiết niệu.

Người phụ nữ 48 tuổi phát hiện ung thư dạ dày đã di căn buồng trứng từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

GĐXH - Chị Bình bất ngờ phát hiện mắc ung thư dạ dày đã di căn đến buồng trứng từ biểu hiện chướng bụng kéo dài.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Nếu có đủ 6 thứ trên bàn tay thì xin chúc mừng! Thận của bạn khả năng cao vẫn còn rất khỏe

Người sống thọ thường giữ được 1 đặc điểm này ở đôi chân sau tuổi 60

Người đàn ông bất ngờ phát hiện ung thư thận, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu nhiều người Việt dễ bỏ qua

