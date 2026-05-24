Từ 101kg xuống 67kg sau 9 tháng, nữ giáo viên thoát béo phì nhờ 1 lựa chọn bất ngờ
GĐXH - Từng nặng 101kg, thất bại với ăn kiêng và suýt chọn hút mỡ, người phụ nữ 44 tuổi bất ngờ “lột xác” sau phẫu thuật thu nhỏ dạ dày, giảm 34kg và cải thiện sức khỏe rõ rệt.
Béo phì mức độ nặng, nhiều lần giảm cân thất bại
Ở tuổi 44, chị Đ.T.N (Hà Nội) nặng tới 101kg, với chiều cao 1m64, chỉ số BMI đạt 37,6 – thuộc nhóm béo phì mức độ nặng theo phân loại y khoa.
Là giáo viên mầm non, công việc đòi hỏi vận động liên tục nhưng thể trạng quá khổ khiến chị nhanh kiệt sức sau mỗi ngày làm việc. Những cơn đau nhức kéo dài, hụt hơi khi di chuyển hay việc không thể mặc vừa quần áo bình thường trở thành áp lực âm thầm trong cuộc sống.
Trước đó, chị từng nhiều lần ăn kiêng, tập luyện nhưng đều thất bại. Thậm chí, chị đặt hy vọng vào hút mỡ với mong muốn giảm cân nhanh chóng, song đã bị cơ sở thẩm mỹ từ chối do không đảm bảo an toàn.
Ẩn sau cân nặng 101kg còn là hành trình làm mẹ nhiều khó khăn. Do ảnh hưởng của béo phì và rối loạn chuyển hóa, chị từng mang thai 13 lần nhưng chỉ giữ được 3 bé.
Quyết định phẫu thuật thu nhỏ dạ dày và bước ngoặt sức khỏe
Sau khi thăm khám chuyên sâu tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, chị N. được tư vấn thực hiện phẫu thuật thu nhỏ dạ dày.
Theo PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn, phương pháp này giúp loại bỏ 70–80% thể tích dạ dày, từ đó khiến người bệnh nhanh no, giảm cảm giác thèm ăn, đồng thời cải thiện các rối loạn chuyển hóa liên quan đến béo phì.
"Đây là giải pháp hiệu quả với người béo phì mức độ nặng khi các phương pháp thông thường không còn đáp ứng", bác sĩ Tuấn cho biết.
Sau phẫu thuật và tuân thủ chế độ theo dõi, dinh dưỡng, chỉ sau 9 tháng, chị N. giảm từ 101kg xuống còn 67kg, tương đương giảm 34kg. Chỉ số BMI từ 37,6 giảm về khoảng 24,9 – tiệm cận mức bình thường.
Sức khỏe của chị cải thiện rõ rệt, khả năng vận động tốt hơn, không còn tình trạng kiệt sức khi đứng lớp.
Nhiều người nhầm lẫn hút mỡ là phương pháp giảm cân
Theo các chuyên gia, trường hợp của chị N. phản ánh một hiểu lầm phổ biến: đánh đồng hút mỡ với điều trị béo phì.
"Hút mỡ không phải là phương pháp giảm cân mà chỉ là kỹ thuật tạo hình, loại bỏ một phần mỡ dưới da ở một số vùng nhất định. Với người béo phì nặng, phương pháp này không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ và tiềm ẩn nhiều rủi ro", bác sĩ Tuấn nhấn mạnh.
Béo phì là bệnh lý chuyển hóa phức tạp, liên quan đến nội tiết và chuyển hóa, làm tăng nguy cơ mắc hàng loạt bệnh như tim mạch, bệnh tiểu đường, gan nhiễm mỡ hay vô sinh.
Do đó, việc chỉ loại bỏ mỡ dưới da không thể cải thiện toàn diện tình trạng bệnh.
Giảm cân: Giải pháp y khoa và khuyến cáo từ chuyên gia
Với những trường hợp BMI cao, phẫu thuật giảm cân như thu nhỏ dạ dày hoặc phẫu thuật chuyển hóa được xem là giải pháp hiệu quả, giúp giảm lượng thức ăn nạp vào và hỗ trợ giảm cân bền vững.
Tuy nhiên, các bác sĩ lưu ý người bệnh cần được đánh giá toàn diện, theo dõi đa chuyên khoa và duy trì chế độ ăn uống, vận động khoa học sau phẫu thuật để đảm bảo hiệu quả lâu dài.
Chuyên gia khuyến cáo, người béo phì, đặc biệt khi có kèm bệnh nền, nên đi khám sớm để được tư vấn phương pháp phù hợp, tránh tự ý lựa chọn các can thiệp thẩm mỹ không đúng chỉ định.
