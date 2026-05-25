Người đàn ông 3 lần đột quỵ ở tuổi 40, bác sĩ phát hiện nguyên nhân
GĐXH - Liên tiếp 3 lần đột quỵ, người đàn ông 40 tuổi mới phát hiện nguyên nhân đến từ hẹp van hai lá do thấp tim lâu năm, tình trạng có thể âm thầm nhưng gây biến chứng nguy hiểm.
Ba lần đột quỵ vì... hẹp van hai lá
Anh Quang (40 tuổi, Quảng Ninh) có tiền sử thấp tim nhiều năm, được chẩn đoán hẹp van hai lá, rung nhĩ và suy tim. Trong năm 2025, anh đã hai lần bị đột quỵ não.
Cuối tháng 3/2026, người bệnh tiếp tục xuất hiện yếu nửa người phải, nói khó, kèm sốt và ho khạc đờm. Tại bệnh viện địa phương, anh được chẩn đoán đột quỵ não cấp kèm viêm phổi. Sau một tuần điều trị, tình trạng cải thiện chậm nên gia đình chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.
Theo ThS.BS Nguyễn Xuân Duy, khoa Tim mạch, nguyên nhân gốc rễ của tình trạng này là thấp tim – bệnh lý xảy ra sau nhiễm liên cầu khuẩn nhóm A. Phản ứng miễn dịch của cơ thể không chỉ chống lại vi khuẩn mà còn “tấn công nhầm” vào mô tim, đặc biệt là van tim.
Qua thời gian, van tim bị viêm, dày dính, xơ cứng và co rút, dẫn đến hẹp van hai lá. Kết quả siêu âm tim cho thấy diện tích lỗ van của bệnh nhân chưa đến 1 cm² (trong khi bình thường khoảng 4–6 cm²), mức độ hẹp nặng.
Đáng chú ý, siêu âm còn ghi nhận tình trạng “âm cuộn” trong nhĩ trái – dấu hiệu của dòng máu chảy chậm, dễ hình thành cục máu đông. Những cục máu này có thể di chuyển lên não, gây tắc mạch và dẫn đến đột quỵ, lý giải vì sao người bệnh bị đột quỵ tới 3 lần.
Can thiệp nong van tim giúp cải thiện tiên lượng
Sau khi đánh giá thang điểm Wilkins, các bác sĩ nhận thấy cấu trúc van tim của bệnh nhân vẫn phù hợp để can thiệp. Phương pháp được lựa chọn là nong van hai lá bằng bóng qua da (bóng Inoue).
Ê-kíp thực hiện thủ thuật qua đường tĩnh mạch đùi, đưa dụng cụ vào tim, chọc vách liên nhĩ để tiếp cận van hai lá, sau đó bơm bóng để tách các mép van bị dính, giúp mở rộng lỗ van. Toàn bộ quá trình được theo dõi bằng siêu âm tim qua thực quản, đảm bảo độ chính xác và an toàn.
Sau can thiệp, dòng máu qua van được cải thiện rõ rệt. Người bệnh hồi phục tốt, tình trạng viêm phổi cải thiện nhanh, sức cơ dần phục hồi và có thể xuất viện sau một tuần điều trị.
Thấp tim – nguyên nhân âm thầm gây bệnh tim và đột quỵ
Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Duy, thấp tim thường gặp ở trẻ từ 6–15 tuổi, là bệnh viêm toàn thân sau nhiễm liên cầu khuẩn đường hô hấp trên. Nếu không được điều trị triệt để, bệnh có thể để lại di chứng lâu dài ở tim, đặc biệt là tổn thương van tim.
Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tim mắc phải tại các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Hậu quả không chỉ dừng lại ở suy tim mà còn làm tăng nguy cơ đột quỵ do hình thành huyết khối.
Cách phòng ngừa thấp tim và biến chứng nguy hiểm
Các chuyên gia khuyến cáo, phòng bệnh thấp tim cần bắt đầu từ sớm. Với trẻ chưa từng mắc bệnh, cần giữ vệ sinh răng miệng, điều trị triệt để viêm họng, đặc biệt là viêm họng do liên cầu khuẩn.
Với người đã mắc thấp tim, cần tuân thủ điều trị dự phòng bằng kháng sinh theo chỉ định, đồng thời theo dõi lâu dài bằng siêu âm tim định kỳ để phát hiện sớm tình trạng hẹp van hai lá.
Việc phát hiện và can thiệp kịp thời bằng các phương pháp hiện đại như nong van tim hoặc phẫu thuật sẽ giúp giảm nguy cơ biến chứng nặng như suy tim và đột quỵ, cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.
