Ăn gan lợn thế nào để bổ dưỡng mà không gây hại?
Gan lợn là thực phẩm giàu dinh dưỡng với hàm lượng sắt, vitamin A và protein cao. Tuy nhiên, việc ăn gan lợn quá thường xuyên hoặc chế biến không đúng cách cũng có thể làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Giá trị dinh dưỡng của gan lợn
Gan lợn chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như:
- Protein chất lượng cao.
- Sắt heme dễ hấp thu.
- Vitamin A.
- Vitamin nhóm B , đặc biệt là vitamin B12 và folate.
- Kẽm, đồng, selen...
Nhờ đó, gan lợn có thể hỗ trợ quá trình tạo máu , tăng cường miễn dịch và góp phần cải thiện tình trạng thiếu sắt ở một số đối tượng.
Tuy nhiên, đây cũng là thực phẩm chứa nhiều cholesterol và purin, vì vậy cần ăn với lượng phù hợp.
Những nguy cơ khi ăn quá nhiều gan lợn
Tăng cholesterol máu
Gan lợn có hàm lượng cholesterol khá cao. Trung bình 100 g gan lợn chứa khoảng 300 - 400 mg cholesterol, gần tương đương hoặc vượt mức khuyến nghị cholesterol trong ngày đối với một số người có nguy cơ tim mạch.
Nếu tiêu thụ thường xuyên với khẩu phần lớn, đặc biệt dưới dạng chiên rán hoặc pate nhiều chất béo , gan lợn có thể góp phần làm tăng LDL-cholesterol trong máu, từ đó làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh tim mạch.
Người đang bị rối loạn mỡ máu , tăng huyết áp hoặc bệnh tim nên hạn chế ăn nội tạng động vật, bao gồm gan lợn.
Nguy cơ dư thừa vitamin A
Gan động vật là nguồn vitamin A dạng retinol rất đậm đặc. Dù vitamin A cần thiết cho mắt, da và miễn dịch, nhưng bổ sung quá mức trong thời gian dài có thể gây tác dụng phụ do dư thừa vitamin A
Tăng gánh nặng chuyển hóa purin
Gan lợn chứa nhiều purin - hợp chất khi chuyển hóa sẽ tạo acid uric. Ăn nhiều nội tạng có thể làm tăng nguy cơ khởi phát cơn Gout cấp hoặc khiến bệnh Gout khó kiểm soát hơn.
Người bị gout hoặc tăng acid uric máu nên hạn chế loại thực phẩm này.
Nguy cơ nhiễm vi sinh vật và tồn dư chất không an toàn
Gan là cơ quan tham gia chuyển hóa trong cơ thể động vật. Dù gan không phải "nơi chứa độc tố" như nhiều người lầm tưởng nhưng nếu vật nuôi mắc bệnh hoặc được chăn nuôi không đảm bảo, gan có thể tồn dư vi sinh vật, thuốc thú y hoặc kim loại nặng.
Do đó, việc lựa chọn nguồn thực phẩm an toàn là rất quan trọng.
Cách ăn gan lợn hợp lý để tốt cho sức khỏe
Ăn với lượng vừa phải
Gan lợn không nên được xem là món ăn hàng ngày hay nguồn bổ sung sắt thường xuyên thay cho chế độ ăn cân đối. Người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên ăn gan khoảng 1 lần mỗi tuần, khẩu phần khoảng 50 - 70 g/lần.
Trẻ em có thể dùng lượng nhỏ hơn tùy độ tuổi. Người có bệnh tim mạch, Gout hoặc rối loạn mỡ máu nên hạn chế và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu cần.
Sơ chế đúng cách
- Gan cần được làm sạch kỹ trước khi chế biến.
- Rửa dưới vòi nước chảy.
- Loại bỏ phần gân và cục máu đông.
- Có thể ngâm sữa tươi hoặc nước muối loãng khoảng 15 - 30 phút để giảm mùi tanh và giúp gan mềm hơn.
- Chọn gan có nguồn gốc rõ ràng.
- Nấu chín kỹ.
- Bảo quản hợp vệ sinh.
- Ưu tiên cách chế biến ít dầu mỡ, nên ăn gan luộc, hấp. Các món gan chiên ngập dầu hoặc pate nhiều chất béo dễ làm tăng tổng năng lượng và chất béo bão hòa trong khẩu phần ăn.
- Gan xào nhanh với rau xanh giàu chất xơ như bông cải xanh, cần tây, cải bó xôi hoặc cà rốt giúp bữa ăn cân bằng hơn.
Những ai nên hạn chế ăn gan lợn?
Một số nhóm đối tượng cần đặc biệt lưu ý:
- Người bị mỡ máu cao.
- Người mắc bệnh tim mạch.
- Người bị Gout hoặc tăng acid uric.
- Người gan nhiễm mỡ.
- Người thừa cân béo phì cần kiểm soát cholesterol.
- Phụ nữ mang thai nên ăn hạn chế.
- Ngoài ra, trẻ nhỏ không nên ăn gan quá thường xuyên để tránh nguy cơ dư thừa vitamin A.
