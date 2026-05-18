Đau xương về đêm ngày càng nhiều, dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua

Thứ hai, 14:27 18/05/2026 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Ung thư xương là bệnh lý hiếm gặp nhưng nguy hiểm nếu phát hiện muộn. Theo bác sĩ chuyên khoa, nhiều trường hợp ban đầu chỉ xuất hiện những cơn đau xương âm ỉ, dễ bị nhầm với đau cơ, đau khớp hoặc chấn thương thông thường. Chính sự chủ quan này khiến không ít người bỏ lỡ “thời điểm vàng” để điều trị.

Nhiều người khi xuất hiện những cơn đau xương âm ỉ thường nghĩ đơn giản là do tuổi tác, vận động nhiều hoặc đau cơ xương khớp thông thường. Tuy nhiên, theo các bác sĩ chuyên khoa, có không ít trường hợp ban đầu chỉ đau nhẹ, đau về đêm hoặc đau kéo dài dai dẳng nhưng sau thăm khám lại phát hiện mắc ung thư xương. Điều đáng nói là bệnh thường diễn tiến âm thầm, các dấu hiệu dễ bị bỏ qua nên nhiều người chỉ đi khám khi khối u đã phát triển lớn hoặc xuất hiện biến chứng.

Đau xương kéo dài, đặc biệt đau nhiều về đêm có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư xương nhiều người dễ bỏ qua.

Ung thư xương là gì? Bệnh ung thư xương có phổ biển không?

Trao đổi với PV Gia đình và Xã hội, Ths.BSNT Nguyễn Viết Hùng (Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an) cho biết, cơ xương khớp và ung bướu, "u xương" là khái niệm dùng để chỉ những khối bất thường phát triển trong xương.  U xương có thể là lành tính hoặc ác tính. Trong đó,  ung thư xương chính là một dạng u xương ác tính.

"Bệnh có thể xuất phát trực tiếp từ xương hay còn được gọi là ung thư xương nguyên phát hoặc do tế bào ung thư từ cơ quan khác di căn tới xương. Trên thực tế, ung thư xương nguyên phát khá hiếm gặp, chiếm dưới 1% tổng số các loại ung thư" - BS Hùng chia sẻ.

Dù không phổ biến như ung thư gan, ung thư phổi hay ung thư vú, nhưng các bác sĩ cho rằng người dân không nên chủ quan với những dấu hiệu bất thường kéo dài ở xương khớp.

Những dấu hiệu ung thư xương dễ bị bỏ qua

Những cơn đau âm ỉ kéo dài là dấu hiệu ưng thư xương ở giai đoạn đầu

Theo BS Hùng, là triệu chứng phổ biến nhất và cũng là  dấu hiệu ung thư xương dễ khiến người bệnh chủ quan. Ở giai đoạn đầu, cơn đau thường âm ỉ, xuất hiện không liên tục nên nhiều người nghĩ chỉ là đau do vận động mạnh, đau cơ xương khớp hoặc chấn thương thông thường. Tuy nhiên, khác với  đau xương thông thường, cơn đau do ung thư xương thường kéo dài dai dẳng và tăng dần theo thời gian. Đáng chú ý, nhiều bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau nhiều về đêm hoặc đau ngay cả khi nghỉ ngơi. Đây là dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý.

Nhiều trường hợp ung thư xương ban đầu chỉ xuất hiện triệu chứng đau nhức giống bệnh xương khớp thông thường.

Sưng nề hoặc xuất hiện khối bất thường ở xương

Một số trường hợp ung thư xương có thể xuất hiện tình trạng sưng nhẹ quanh vùng xương tổn thương hoặc nổi cục bất thường.

Do khối sưng ban đầu không gây đau rõ rệt nên nhiều người thường bỏ qua hoặc nghĩ chỉ là phản ứng viêm thông thường. Tuy nhiên, khi khối u phát triển lớn hơn, vùng tổn thương có thể đau tăng dần, ảnh hưởng khả năng vận động.

Các vị trí thường gặp gồm:

- Vùng quanh gối

- Xương đùi

- Xương cánh tay

- Vùng háng

- Các xương dài của cơ thể

Đau quanh khớp ở trẻ em dễ bị nhầm với đau tăng trưởng

BS Hùng chia sẻ, bệnh ung thư xương có thể gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên — giai đoạn xương phát triển mạnh. Không ít phụ huynh chủ quan khi trẻ than đau chân, đau quanh khớp hoặc đi khập khiễng vì nghĩ chỉ là "đau tăng trưởng". Tuy nhiên, nếu tình trạng kéo dài, đau tăng dần hoặc xuất hiện vào ban đêm thì cần đưa trẻ đi kiểm tra sớm. Chính vì vậy, việc chẩn đoán sớm giúp tăng hiệu quả điều trị và cải thiện khả năng bảo tồn vận động cho người bệnh.

Xương yếu bất thường, dễ gãy sau va chạm nhẹ

Một dấu hiệu khác của bệnh ung thư xương là xương trở nên yếu hơn bình thường do cấu trúc xương bị phá hủy. Một số bệnh nhân có thể bị gãy xương chỉ sau va chạm nhẹ hoặc té ngã không nghiêm trọng. Đây được gọi là gãy xương bệnh lý — tình trạng cần được thăm khám sớm để tìm nguyên nhân.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với tình trạng đau xương kéo dài kèm sưng nề hoặc đau tăng dần theo thời gian.

Phân biệt đau xương thông thường và đau do ung thư xương

Đau xương thông thường thường giảm khi nghỉ ngơi

Đau xương hoặc đau khớp do vận động quá sức, chấn thương hay thoái hóa thường xuất hiện khi hoạt động nhiều và có xu hướng giảm khi nghỉ ngơi hoặc dùng thuốc giảm đau thông thường.

Ngược lại, đau do ung thư xương thường:

- Kéo dài dai dẳng

- Đau tăng dần theo thời gian

- Đau nhiều về đêm

- Đau ngay cả khi nghỉ ngơi

Ngoài ra, bệnh còn có thể đi kèm:

- Sưng nề

- Hạn chế vận động

- Mệt mỏi

- Sụt cân

- Xuất hiện khối bất thường

Trên đây đều là những dấu hiệu cảnh báo người bệnh không nên chủ quan.

Khi nào cần đi khám để phát hiện sớm ung thư xương?

Ths.BS Nguyễn Viết Hùng khuyến cáo người dân nên đi khám sớm nếu có các biểu hiện:

- Đau xương kéo dài nhiều tuần

- Đau tăng dần theo thời gian

- Đau nhiều về đêm

- Sưng nề bất thường

- Xuất hiện khối ở xương

- Đi khập khiễng kéo dài

- Gãy xương sau va chạm nhẹ

Hiện nay, các phương pháp như X-quang, MRI, CT scan và sinh thiết có vai trò quan trọng trong chẩn đoán các bệnh lý u xương và ung thư xương. Trong đó, sinh thiết được xem là tiêu chuẩn quan trọng giúp xác định chính xác khối u là lành tính hay ác tính. Nam bác sĩ cũng khuyến cáo rằng việc phát hiện sớm ung thư giúp nâng cao hiệu quả điều trị, giảm nguy cơ biến chứng và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

Ths.BS Nguyễn Viết Hùng khuyến cáo người dân, khi xuất hiện dấu hiệu bất thường ở xương khớp, người bệnh không nên tự ý đắp thuốc, kéo nắn hoặc điều trị theo truyền miệng khi chưa có chẩn đoán rõ ràng.

Việc trì hoãn thăm khám có thể khiến bệnh tiến triển nặng hơn, làm giảm cơ hội điều trị hiệu quả. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng phần lớn u xương thực tế là lành tính. Tuy nhiên, dù là u lành hay ác tính, việc được đánh giá đúng chuyên khoa vẫn rất quan trọng để đảm bảo an toàn cho người bệnh.

