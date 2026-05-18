Đau xương về đêm ngày càng nhiều, dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua
GĐXH - Ung thư xương là bệnh lý hiếm gặp nhưng nguy hiểm nếu phát hiện muộn. Theo bác sĩ chuyên khoa, nhiều trường hợp ban đầu chỉ xuất hiện những cơn đau xương âm ỉ, dễ bị nhầm với đau cơ, đau khớp hoặc chấn thương thông thường. Chính sự chủ quan này khiến không ít người bỏ lỡ “thời điểm vàng” để điều trị.
Nhiều người khi xuất hiện những cơn đau xương âm ỉ thường nghĩ đơn giản là do tuổi tác, vận động nhiều hoặc đau cơ xương khớp thông thường. Tuy nhiên, theo các bác sĩ chuyên khoa, có không ít trường hợp ban đầu chỉ đau nhẹ, đau về đêm hoặc đau kéo dài dai dẳng nhưng sau thăm khám lại phát hiện mắc ung thư xương. Điều đáng nói là bệnh thường diễn tiến âm thầm, các dấu hiệu dễ bị bỏ qua nên nhiều người chỉ đi khám khi khối u đã phát triển lớn hoặc xuất hiện biến chứng.
Ung thư xương là gì? Bệnh ung thư xương có phổ biển không?
Trao đổi với PV Gia đình và Xã hội, Ths.BSNT Nguyễn Viết Hùng (Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an) cho biết, cơ xương khớp và ung bướu, "u xương" là khái niệm dùng để chỉ những khối bất thường phát triển trong xương. U xương có thể là lành tính hoặc ác tính. Trong đó, ung thư xương chính là một dạng u xương ác tính.
"Bệnh có thể xuất phát trực tiếp từ xương hay còn được gọi là ung thư xương nguyên phát hoặc do tế bào ung thư từ cơ quan khác di căn tới xương. Trên thực tế, ung thư xương nguyên phát khá hiếm gặp, chiếm dưới 1% tổng số các loại ung thư" - BS Hùng chia sẻ.
Dù không phổ biến như ung thư gan, ung thư phổi hay ung thư vú, nhưng các bác sĩ cho rằng người dân không nên chủ quan với những dấu hiệu bất thường kéo dài ở xương khớp.
Những dấu hiệu ung thư xương dễ bị bỏ qua
Những cơn đau âm ỉ kéo dài là dấu hiệu ưng thư xương ở giai đoạn đầu
Theo BS Hùng, là triệu chứng phổ biến nhất và cũng là dấu hiệu ung thư xương dễ khiến người bệnh chủ quan. Ở giai đoạn đầu, cơn đau thường âm ỉ, xuất hiện không liên tục nên nhiều người nghĩ chỉ là đau do vận động mạnh, đau cơ xương khớp hoặc chấn thương thông thường. Tuy nhiên, khác với đau xương thông thường, cơn đau do ung thư xương thường kéo dài dai dẳng và tăng dần theo thời gian. Đáng chú ý, nhiều bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau nhiều về đêm hoặc đau ngay cả khi nghỉ ngơi. Đây là dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý.
Sưng nề hoặc xuất hiện khối bất thường ở xương
Một số trường hợp ung thư xương có thể xuất hiện tình trạng sưng nhẹ quanh vùng xương tổn thương hoặc nổi cục bất thường.
Do khối sưng ban đầu không gây đau rõ rệt nên nhiều người thường bỏ qua hoặc nghĩ chỉ là phản ứng viêm thông thường. Tuy nhiên, khi khối u phát triển lớn hơn, vùng tổn thương có thể đau tăng dần, ảnh hưởng khả năng vận động.
Các vị trí thường gặp gồm:
- Vùng quanh gối
- Xương đùi
- Xương cánh tay
- Vùng háng
- Các xương dài của cơ thể
Đau quanh khớp ở trẻ em dễ bị nhầm với đau tăng trưởng
BS Hùng chia sẻ, bệnh ung thư xương có thể gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên — giai đoạn xương phát triển mạnh. Không ít phụ huynh chủ quan khi trẻ than đau chân, đau quanh khớp hoặc đi khập khiễng vì nghĩ chỉ là "đau tăng trưởng". Tuy nhiên, nếu tình trạng kéo dài, đau tăng dần hoặc xuất hiện vào ban đêm thì cần đưa trẻ đi kiểm tra sớm. Chính vì vậy, việc chẩn đoán sớm giúp tăng hiệu quả điều trị và cải thiện khả năng bảo tồn vận động cho người bệnh.
Xương yếu bất thường, dễ gãy sau va chạm nhẹ
Một dấu hiệu khác của bệnh ung thư xương là xương trở nên yếu hơn bình thường do cấu trúc xương bị phá hủy. Một số bệnh nhân có thể bị gãy xương chỉ sau va chạm nhẹ hoặc té ngã không nghiêm trọng. Đây được gọi là gãy xương bệnh lý — tình trạng cần được thăm khám sớm để tìm nguyên nhân.
Phân biệt đau xương thông thường và đau do ung thư xương
Đau xương thông thường thường giảm khi nghỉ ngơi
Đau xương hoặc đau khớp do vận động quá sức, chấn thương hay thoái hóa thường xuất hiện khi hoạt động nhiều và có xu hướng giảm khi nghỉ ngơi hoặc dùng thuốc giảm đau thông thường.
Ngược lại, đau do ung thư xương thường:
- Kéo dài dai dẳng
- Đau tăng dần theo thời gian
- Đau nhiều về đêm
- Đau ngay cả khi nghỉ ngơi
Ngoài ra, bệnh còn có thể đi kèm:
- Sưng nề
- Hạn chế vận động
- Mệt mỏi
- Sụt cân
- Xuất hiện khối bất thường
Trên đây đều là những dấu hiệu cảnh báo người bệnh không nên chủ quan.
Khi nào cần đi khám để phát hiện sớm ung thư xương?
Ths.BS Nguyễn Viết Hùng khuyến cáo người dân nên đi khám sớm nếu có các biểu hiện:
- Đau xương kéo dài nhiều tuần
- Đau tăng dần theo thời gian
- Đau nhiều về đêm
- Sưng nề bất thường
- Xuất hiện khối ở xương
- Đi khập khiễng kéo dài
- Gãy xương sau va chạm nhẹ
Hiện nay, các phương pháp như X-quang, MRI, CT scan và sinh thiết có vai trò quan trọng trong chẩn đoán các bệnh lý u xương và ung thư xương. Trong đó, sinh thiết được xem là tiêu chuẩn quan trọng giúp xác định chính xác khối u là lành tính hay ác tính. Nam bác sĩ cũng khuyến cáo rằng việc phát hiện sớm ung thư giúp nâng cao hiệu quả điều trị, giảm nguy cơ biến chứng và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.
Ths.BS Nguyễn Viết Hùng khuyến cáo người dân, khi xuất hiện dấu hiệu bất thường ở xương khớp, người bệnh không nên tự ý đắp thuốc, kéo nắn hoặc điều trị theo truyền miệng khi chưa có chẩn đoán rõ ràng.
Việc trì hoãn thăm khám có thể khiến bệnh tiến triển nặng hơn, làm giảm cơ hội điều trị hiệu quả. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng phần lớn u xương thực tế là lành tính. Tuy nhiên, dù là u lành hay ác tính, việc được đánh giá đúng chuyên khoa vẫn rất quan trọng để đảm bảo an toàn cho người bệnh.
Người đàn ông Phú Thọ bị tổn thương gan chỉ vì 1 thói quen khi ăn rauBệnh thường gặp - 2 ngày trước
Người đàn ông Phú Thọ không ngờ một thói quen ăn rau của mình lại khiến gan phải lãnh hậu quả.
Chuyên gia cảnh báo: Gan rất 'sợ' món này nhưng nhiều người lại lầm tưởng là 'có nguồn gốc'Bệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Không ít người cho rằng chỉ cần thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng là có thể yên tâm sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình cho biết, một số loại thực phẩm chế biến sẵn dù đảm bảo vệ sinh và xuất xứ vẫn có thể gây áp lực cho gan nếu tiêu thụ quá nhiều trong thời gian dài.
Chỉ số Axit uric tăng cao: Chuyên gia khuyên nên làm ngay những điều này để tránh goutBệnh thường gặp - 4 ngày trước
GĐXH - Nồng độ Axit uric trong máu tăng cao kéo dài có thể làm gia tăng nguy cơ gout, tổn thương khớp và ảnh hưởng chức năng thận. Theo bác sĩ, bên cạnh thuốc điều trị, việc thay đổi chế độ dinh dưỡng và duy trì lối sống khoa học là yếu tố quan trọng giúp hỗ trợ kiểm soát Axit uric hiệu quả hơn.
Lòng lợn đang được 'minh oan' trên mạng xã hội, nhưng sự thật phía sau không đơn giản như nhiều người nghĩBệnh thường gặp - 6 ngày trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng lòng lợn “ít hại” hơn mỡ hay móng giò vì ít chất béo hơn. Tuy nhiên, theo TS Lê Thị Hương Giang, nội tạng động vật vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tim mạch, gout và tồn dư độc chất nếu ăn thường xuyên.
Bác sĩ cảnh báo 6 dấu hiệu ung thư xương giai đoạn đầu mà nhiều người vẫn nghĩ là thiếu canxiBệnh thường gặp - 6 ngày trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng đau nhức xương, mỏi cơ hay chuột rút là dấu hiệu thiếu canxi nên tự ý bổ sung tại nhà trong thời gian dài. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình – Giảng viên Đại học Y Hà Nội, có những trường hợp đau xương thực chất là dấu hiệu sớm của ung thư xương và việc nhầm lẫn có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “giai đoạn vàng” trong điều trị.
Vì sao uống thuốc mỡ máu một thời gian rồi vẫn tái phát? Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân ít ai ngờ tớiBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Nhiều người bị rối loạn mỡ máu thường có tâm lý uống thuốc đến khi chỉ số ổn định thì tự ý ngưng điều trị. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), việc mỡ máu tăng trở lại sau khi ngừng thuốc là tình trạng rất phổ biến nếu người bệnh không thay đổi được nguyên nhân gốc rễ liên quan đến dinh dưỡng và chuyển hóa.
6 nhóm thực phẩm giúp gan 'dễ thở', cơ thể nhẹ nhõm hơn mỗi ngàySống khỏe - 1 tuần trước
GĐXH - Gan quá tải có thể khiến cơ thể nhanh mệt mỏi, da xỉn màu và làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, 6 nhóm thực phẩm quen thuộc dưới đây có thể giúp hỗ trợ chức năng gan, giảm viêm và tăng cường sức khỏe nếu bổ sung đúng cách mỗi ngày.
Ướp thịt qua đêm tưởng vô hại, chuyên gia cảnh báo sai lầm khiến nguy cơ ngộ độc tăng caoBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Ướp thịt qua đêm giúp món ăn đậm vị và tiết kiệm thời gian chế biến, nhưng nếu bảo quản sai cách có thể làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Theo TS Lê Thị Hương Giang, điều quan trọng không nằm ở việc có nên ướp thịt qua đêm hay không mà là cách bảo quản và chế biến thực phẩm sau đó.
Chỉ 7 bài plank này nhưng có thể 'đánh bay' mỡ toàn thân: ai tập đúng mới thấy hiệu quả thật sự!Bệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Plank không chỉ giúp siết cơ bụng mà còn hỗ trợ đốt mỡ toàn thân hiệu quả. Chỉ với 7 biến thể đơn giản tại nhà, bạn có thể cải thiện vóc dáng rõ rệt nếu tập đúng cách và kiên trì.
Loại quả 'gây nghiện' mùa hè nhưng chuyên gia cảnh báo 4 kiểu người này nên hạn chế ănBệnh thường gặp - 1 tuần trước
GĐXH - Sầu riêng là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ hương vị béo ngậy và hàm lượng dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, loại quả này chứa lượng năng lượng và đường khá lớn nên không phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là những người đang có bệnh lý nền liên quan chuyển hóa và tim mạch.
Bác sĩ cảnh báo 6 dấu hiệu ung thư xương giai đoạn đầu mà nhiều người vẫn nghĩ là thiếu canxiBệnh thường gặp
GĐXH - Nhiều người cho rằng đau nhức xương, mỏi cơ hay chuột rút là dấu hiệu thiếu canxi nên tự ý bổ sung tại nhà trong thời gian dài. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình – Giảng viên Đại học Y Hà Nội, có những trường hợp đau xương thực chất là dấu hiệu sớm của ung thư xương và việc nhầm lẫn có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “giai đoạn vàng” trong điều trị.