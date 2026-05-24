4 sai lầm khiến trẻ khó đạt chiều cao tối đa, nhiều cha mẹ Việt mắc phải
GĐXH - Chiều cao lý tưởng không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn phản ánh rõ tình trạng sức khỏe của trẻ. Tuy nhiên, không ít phụ huynh đang mắc sai lầm khiến trẻ không phát triển hết tiềm năng.
Chiều cao phản ánh thể trạng và sức khỏe của trẻ
Trong một bài chia sẻ, Phó Giáo sư, bác sĩ Lê Bạch Mai – nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, chiều cao đi kèm cân nặng phù hợp là chỉ số quan trọng phản ánh thể trạng, sức bền và hệ miễn dịch của trẻ. Điều đó cho thấy bé có thể trạng, thể lực, sức bền, hệ miễn dịch tốt. Trẻ sẽ ít mắc bệnh tật, phát triển tốt.
Ngoài ra, Phó Giáo sư cho biết thêm, tiềm năng di truyền về chiều cao của trẻ em Việt Nam không hề thấp. Dẫn chứng một nghiên cứu về người Việt sinh sống tại Pháp, bà cho biết con của họ khi trưởng thành có thể đạt chiều cao không thua kém người Pháp bản địa. Điều này cho thấy yếu tố di truyền không phải là rào cản, trong khi dinh dưỡng và vận động đóng vai trò quan trọng trong việc giúp trẻ phát triển chiều cao.
Tuy nhiên, thực tế nhiều trẻ chưa đạt chiều cao lý tưởng do sai lầm trong cách chăm sóc từ nhỏ.
Điểm mặt những sai lầm "kìm hãm" chiều cao ở trẻ
Bác sĩ Tôn Giai (Sun Jia) – bác sĩ chuyên khoa Nhi, Bệnh viện Vũ Xương (Trung Quốc) chỉ ra nhiều sai lầm phổ biến của phụ huynh có thể ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ.
Sai lầm 1: Cho trẻ uống nhiều canh xương để bổ sung canxi
Một trong những hiểu lầm điển hình là cho trẻ uống nhiều canh xương để bổ sung canxi. Trên thực tế, canxi trong xương rất khó hòa tan, trong khi nước hầm lại chứa nhiều chất béo, purin và cholesterol. Việc sử dụng thường xuyên không giúp tăng chiều cao mà còn làm tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và ảnh hưởng đến sụn tăng trưởng.
Sai lầm 2: Lạm dụng thực phẩm chức năng khi chưa có chỉ định
Ngoài ra, nhiều phụ huynh lạm dụng thực phẩm chức năng. Khi thấy con có dấu hiệu thiếu vi chất, họ bổ sung ngay canxi, kẽm hoặc thuốc bổ mà không có chỉ định. Điều này có thể gây táo bón, sỏi thận hoặc khiến sụn tăng trưởng cốt hóa sớm. Trong khi đó, đa số trẻ chỉ cần chế độ ăn cân đối là đã đáp ứng đủ nhu cầu.
Sai lầm 3: Tin vào sản phẩm “tăng chiều cao cấp tốc”
Một sai lầm khác là tin vào các sản phẩm “tăng chiều cao cấp tốc”. Một số sản phẩm trôi nổi có thể chứa hormone, khiến trẻ tăng nhanh trong thời gian ngắn nhưng lại làm đóng sụn sớm, ảnh hưởng chiều cao khi trưởng thành.
Sai lầm 4: Tự ý sử dụng hormone tăng trưởng
Đặc biệt nguy hiểm là việc tự ý sử dụng hormone tăng trưởng. Đây là thuốc kê đơn, chỉ dùng cho các trường hợp bệnh lý cụ thể và phải được theo dõi chặt chẽ. Việc sử dụng sai có thể gây rối loạn nội tiết, ảnh hưởng xương khớp và sức khỏe lâu dài.
Đừng "ép" chiều cao sai cách
Các chuyên gia nhấn mạnh, chiều cao của trẻ không thể cải thiện bằng các biện pháp cấp tốc. Thay vào đó, phụ huynh cần bắt đầu từ những yếu tố nền tảng thay vì tìm kiếm các giải pháp “tăng tốc” thiếu cơ sở.
Một chế độ dinh dưỡng cân đối, giàu canxi, protein và vitamin D, kết hợp vận động thể chất thường xuyên và giấc ngủ đủ, đúng giờ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cơ thể tiết hormone tăng trưởng.
Đồng thời, việc theo dõi sức khỏe định kỳ, chỉ bổ sung vi chất hoặc can thiệp khi có chỉ định của bác sĩ cũng đóng vai trò quan trọng.
Khi được chăm sóc đúng cách và kiên trì, trẻ hoàn toàn có thể đạt được chiều cao tối đa theo tiềm năng di truyền.
