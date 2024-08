Cô gái 26 tuổi bất ngờ bị đột quỵ, liệt nửa người vì một sai lầm rất nhiều người Việt mắc phải

Để giảm bớt mệt mỏi do bị đau vai gáy cổ, sau giờ làm, Triệu Văn, 26 tuổi (ở Vũ Hán, Trung Quốc) đã đến cửa hàng gần nhà để massage.

Trong quá trình massage, cô nhận thấy nhân viên dùng lực xoa bóp rất mạnh, cô đã cố gắng chịu đựng sự đau đớn trong suốt quá trình massage vì nghĩ nhân viên massage đã chạm đúng huyệt nên gây đau.

Tuy nhiên sau khi về nhà, cô bất ngờ cảm thấy chóng mặt, nửa người phải của cô bị liệt và gặp tình trạng nói ngọng. Nhận thấy dấu hiệu bất thường nên gia đình đã đưa cô đến Bệnh viện Trung ương Vũ Hán để cấp cứu.

Kết quả khám cho thấy cô bị lóc tách động mạch cảnh gây ảnh hưởng tới lưu lượng máu lên não và dẫn đến đột quỵ.



Ngay lập tức, các bác sĩ đã chỉ định dùng thuốc tiêu sợi huyết để loại bỏ huyết khối và phẫu thuật đặt stent nội mạch để điều trị phần động mạch bị rách. Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, tình trạng liệt nửa người phải của bệnh nhân dần được cải thiện.

Bác sĩ cho biết, nguyên nhân dẫn đến đột quỵ trên là do trong quá trình massage, nhân viên đã sử dụng một lực mạnh để tác động lên vùng cổ, vai, gáy, khiến động mạch cảnh ở vùng cổ bị rách.

Qua đây, bác sĩ khuyến cáo mọi người cần đặc biệt cẩn trọng khi thực hiện massage ở vùng cổ, vai, gáy. Khi thực hiện massage, mọi người nên chọn cơ sở uy tín, được cấp phép, người thực hiện massage phải có chứng chỉ hành nghề. Trong quá trình mát xa, mọi người cần chú ý đến động tác của nhân viên thực hiện, tránh để nhân viên thực hiện động tác xoay, bẻ hoặc tác động lực mạnh vào vùng cổ vai gáy.

Massage cổ vai gáy có tốt không?

Massage là hình thức được nhiều người áp dụng từ xưa đến nay với mục đích cải thiện khả năng vận động, hỗ trợ phục hồi lại thể lực cũng như tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái cho các bộ phận trên cơ thể.

Massage cổ vai gáy sẽ mang lại nhiều hiệu quả như:

- Hạn chế đau nhức, mệt mỏi trong quá trình làm việc. Đặc biệt với dân văn phòng ngồi nhiều, ít vận động hoặc vận động nhưng sai tư thế.

- Tạo cảm giác thoải mái cả tinh thần lẫn thể chất.

- Giúp người dùng ngủ ngon hơn.

- Hỗ trợ tuần hoàn máu, giảm căng thẳng ở các nhóm cơ lâu ngày phải chịu áp lực.

- Nhanh chóng lấy lại năng lượng, phong độ tốt nhất trở lại sau suốt ngày dài mệt mỏi.

Trước khi massage, hãy làm nóng cơ bắp nhằm tăng lưu thông máu và giúp các cơ bắp dễ dàng thư giãn hơn.

Nếu bạn cảm thấy vùng cổ bị căng thẳng, hãy nắm chặt và xoa nhẹ nhàng để giải tỏa sự căng thẳng và giảm đau mỏi.

Sử dụng đầu ngón tay, bạn có thể miết nhẹ dọc theo vùng cổ từ trên xuống dưới để giúp giải phóng áp lực và căng thẳng của các cơ bắp.

Dùng đầu ngón tay hoặc lòng bàn tay, bóp chặt và thả các cơ bắp từ trên xuống dưới để giúp giải phóng sự mệt mỏi và đau nhức trong vùng cổ.

Sau khi hoàn thành việc massage cổ, hãy tiếp tục massage các cơ vai bằng cách xoa, vuốt và bóp nhẹ để giúp giảm căng thẳng và giữ cho cơ thể được thư giãn.

Dùng đầu ngón tay hoặc lòng bàn tay, massage nhẹ nhàng vùng dưới xương quai xanh để giúp giảm đau nhức và giữ cho cơ thể được thư giãn.

Lưu ý rằng bạn nên thực hiện massage cổ vai gáy nhẹ nhàng và không tạo áp lực quá mạnh để tránh gây tổn thương cho các cơ và mô.

GĐXH - Đột quỵ thường xảy ra vào sáng sớm. Do vậy mỗi người cần trang bị cho mình kiến thức để phòng ngừa nguy cơ đột quỵ và các biến chứng.

GĐXH - Người phụ nữ 72 tuổi đã trải qua 2 cơn đột quỵ nhồi máu não liên tiếp chỉ trong vòng 48 giờ do biến chứng rung nhĩ may mắn được cứu sống và phục hồi hoàn toàn nhờ vào sự can thiệp kịp thời của các bác sĩ.