Đất quê tăng vài trăm triệu còn nhà Hà Nội tăng 3 tỷ, tôi vỡ mộng bỏ quê lên phố
Do tôi chần chừ việc bán đất ở quê vay thêm mua nhà Hà Nội mà kế hoạch này hỏng hoàn toàn; vì sau mấy năm đất quê tăng ít, trong khi giá nhà Hà Nội tăng gấp đôi.
Tôi và vợ đều 30 tuổi, là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp và cưới nhau năm 2020. Nỗi lo lớn nhất của chúng tôi là làm sao có một nơi để an cư lập nghiệp chốn thành thị.
Trước cưới, tôi hứa với vợ rằng: "Anh có miếng đất 200m² cha mẹ cho ở quê, khi nào được giá sẽ bán. Có khoản bán đất cộng thêm tiền tiết kiệm của hai đứa, chúng mình có thể mua một căn chung cư nhỏ, ổn định cuộc sống".
Thời điểm đó, mấy người bạn tôi mua chung cư với diện tích đủ sống với giá khoảng 2 - 3 tỷ đồng/căn. Tôi tính toán bán đất sẽ được 1 tỷ đồng; hai vợ chồng có thể vừa làm vừa tiết kiệm thêm 1 tỷ đồng nữa. Giá nhà có thể tăng nhưng giá đất cũng sẽ tăng, khoản còn thiếu thì vay ngân hàng, tóm lại tôi cảm thấy phương án này khả thi.
Thế nhưng 5 năm trôi qua, chúng tôi vẫn ở nhà thuê. Hai mảnh đất quê hầu như vẫn dậm chân tại chỗ, thế nhưng giá nhà ở Hà Nội lại tăng chóng mặt . Giờ đây, căn chung cư phải có giá 4 - 6 tỷ đồng mới đủ ở cho gia đình nhỏ.
Vấn đề giá nhà cũng là nguyên nhân chính khiến gia đình tôi lục đục. Năm ngoái, khi bất động sản bắt đầu tăng nhanh, vợ tôi liên tục giục giã bán đất, vay ngân hàng để mua nhà thành phố .
Tuy nhiên, tôi vẫn chờ đợi với niềm tin ngây thơ rằng giá nhà thành phố tăng mạnh thì cũng kéo theo giá đất ở quê; nếu bán sớm quá sẽ bị hớ mất khoản to.
Sang năm nay, giá nhà thành phố tăng đến mức cực hạn. Vợ lại càng phát cuồng vì đất, oán trách tôi không nghe lời cô ấy sớm. Vợ mỉa mai: "Thôi, anh cứ ôm khư khư cái miếng đất vô giá của anh đi. Em với con thì vạ vật ở đâu cũng được."
Tháng trước, xung đột lên tới đỉnh điểm khi vợ dọa ly hôn nếu tôi không đồng ý bán đất ở quê để vay thêm tiền ngân hàng mua nhà thành phố. Cô ấy tính cộng tiền bán đất, tiền vay và khoản tiết kiệm, chúng tôi sẽ có 3 tỷ đồng, mua tạm căn nhà nhỏ chật chội, lướt sóng đầu tư thế nào cũng có lời.
Thế nhưng, tôi không coi đây là cách làm hợp lý. Giờ mua nhà thành phố quá rủi ro, thanh khoản không có. Nếu chạy theo "cơn sóng" bất động sản, gia đình thể nào cũng ngập trong nợ nần mà chẳng biết bao giờ kiếm được lời để trả lãi ngân hàng.
Bên cạnh đó, giá nhà thành phố giờ quá xa với khả năng mua nhà của gia đình trẻ. Miếng đất ở quê trở thành nơi để trở về cho cuộc sống sau này. Vợ chồng chúng tôi chỉ cần cố gắng khoảng 20 năm nữa, tạm ở nhà thuê. Khi con đã lớn khôn, chúng tôi có thể dùng tiền tiết kiệm để xây dựng một ngôi nhà khang trang trên chính mảnh đất mà cha mẹ để lại.
Tôi thủ thỉ: "Thôi em ạ, mình từ bỏ ước mơ sống thành phố. Sau về quê, mình sống an nhàn, mở tiệm tạp hóa rồi có thêm lãi tiền tiết kiệm cũng đủ sống qua ngày".
Vậy mà, vợ tôi gạt phắt đi bảo tôi không có chí tiến thủ, không dám mạo hiểm, chỉ chăm chăm vào ăn tiền đất cát mà cha mẹ để lại. Vợ còn dọa nạt rằng nếu năm nay không bán đất thì ly dị. " Tôi cứ mãi sống cảnh ở thuê, ở trọ khổ như này thì ly dị cũng được. Tôi chấp nhận nuôi con nhỏ một mình, còn anh cứ sống cuộc đời của anh", vợ quát vào mặt tôi như vậy.
Vì đất đai, nhà ở mà gia đình tôi liên tục lục đục suốt tháng vừa qua. Tôi hoàn toàn bế tắc khi xung đột quan điểm sống với người phụ nữ đầu ấp tay gối với mình. Mong những anh chị đi trước có thể cho lời khuyên để gỡ rối tình huống của bản thân.
Độc giả có ý kiến chia sẻ, tư vấn, xin gửi vào phần bình luận bên dưới.
