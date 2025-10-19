Cô giáo gen Z sáng tạo cách trả bài độc lạ, học sinh thích thú như chơi 'túi mù'
Giáo viên trẻ nghĩ ra cách trả bài đặc biệt, "chữa" tâm lý ngại điểm kém của học sinh.
Cô giáo Nguyễn Ngọc Bích Thư (27 tuổi), giảng dạy môn Vật lý tại THPT Buôn Hồ (Đắk Lắk), đã sáng tạo cách trả bài đặc biệt: che điểm số bằng miếng dán, học sinh muốn biết điểm phải tự tay cào.
Ý tưởng lấy cảm hứng từ thẻ cào điện thoại và trò chơi “cào trúng thưởng”, tạo cảm giác vừa hồi hộp vừa thú vị. Học sinh cho biết cách trả bài này giúp các em bớt áp lực và háo hức đoán điểm số của mình.
Video ghi lại hình thức chấm bài này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên Tiktok, đạt 11 triệu lượt xem chỉ sau 4 ngày đăng tải.
Không chỉ mang đến niềm vui sau giờ học căng thẳng của môn Vật lý, cách trả bài này của cô Bích Thư còn "chữa" tâm lý ngại, tự ti khi thấy điểm kém của học sinh.
Cô chia sẻ, nhiều học sinh bị áp lực khi thầy cô công khai điểm số trước lớp. Thậm chí, có trường hợp còn bỏ bài kiểm tra, không kiểm tra các lỗi sai dẫn đến tình trạng không hiểu bài, sa sút trong học tập.
Bích Thư kể cô cũng từng mang nỗi sợ vô hình với thầy cô. Vì thế, từ khi đứng trên bục giảng, cô chọn cách thấu hiểu và gần gũi với học sinh để xóa đi khoảng cách này.
"Tôi thường xuyên trò chuyện và chơi đùa với học sinh, ở một giới hạn nhất định. Tôi rất biết ơn các học sinh đã tin tưởng, trao những tâm tình và tham khảo ý kiến của mình. Với tư cách là người hướng dẫn, tôi luôn cố gắng đưa ra những suy nghĩ tích cực, đa chiều" .
Những 'chuyện lạ' ở Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' sau chặng đường 25 nămGiáo dục - 13 giờ trước
GĐXH - Chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" ghi dấu chặng đường 25 năm, đây không chỉ là cuộc thi truyền hình mà còn là hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức của nhiều thế hệ học sinh Việt Nam.
Hà Nội sẽ chuyển khối đào tạo sinh viên của các trường đại học ra khỏi nội đôGiáo dục - 16 giờ trước
Hà Nội sẽ di dời khối đào tạo sinh viên của các trường đại học ra khỏi nội đô từ nay đến năm 2030. Các khối sau đại học và trung tâm nghiên cứu vẫn được giữ lại.
Sinh viên Việt Nam liệu đã học được cách thất bại?Giáo dục - 18 giờ trước
GĐXH - Chiều ngày 17/10 vừa qua, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức Diễn đàn Truyền cảm hứng khởi nghiệp cho sinh viên với nhiều kiến thức bổ ích.
Kết quả xác minh vụ thịt ôi, trứng hỏng tại bếp ăn trường tiểu học tại Hà NộiGiáo dục - 1 ngày trước
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận khu sơ chế của trường Tiểu học Cự Khê có ruồi; khu nấu, chia suất ăn bố trí chung với khu rửa, dễ lây nhiễm chéo.
3 đại học lớn ở TPHCM công bố phương án tuyển sinh 2026, có trường bỏ xét học bạGiáo dục - 2 ngày trước
Trường Đại học Bách khoa TPHCM, Công Thương TPHCM và Công nghiệp TPHCM đã dự kiến phương án tuyển sinh năm 2026, trong đó hướng tới mô hình xét tuyển tổng hợp, bỏ xét học bạ.
Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo sinh viên lần 2: Bệ phóng cho thế hệ doanh nhân trí thức tương laiGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Cuộc thi sẽ khai phá những ý tưởng mới, sáng tạo, đột phá trong sinh viên và trở thành vườn ươm, bệ phóng cho thế hệ doanh nhân trí thức tương lai.
Ứng viên giáo sư trẻ nhất ngành Dược năm 2025 là ai?Giáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Trong danh sách ứng viên giáo sư năm 2025, PGS.TS Bùi Thanh Tùng (SN 1982) – Phó trưởng Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội là ứng viên trẻ nhất ngành Dược.
Nhiều đại học công bố phương án tuyển sinh 2026, thí sinh cần lưu ýGiáo dục - 3 ngày trước
Thực hiện yêu cầu của Bộ GD&ĐT, trong tháng 10/2025, nhiều trường đại học công bố dự kiến phương thức tuyển sinh năm 2026.
Bộ GD-ĐT lên tiếng về thông tin 'đóng cửa, giải tán trường tư'Giáo dục - 3 ngày trước
Bộ GD-ĐT khẳng định những thông tin cho rằng các trường ngoài công lập sẽ bị đóng cửa, giải tán là hoàn toàn sai sự thật.
Lộ diện 34 thủ khoa ở kỳ thi chọn học sinh giỏi Hà Nội năm 2025Giáo dục - 4 ngày trước
Sở GD&ĐT Hà Nội công bố danh sách 34 thủ khoa ở 13 môn tại Kỳ thi chọn HSG thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 năm 2025-2026.
Từ 1/1/2026, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lýGiáo dục
GĐXH - Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, quy định nhiều nội dung nhằm siết chặt kỷ luật nghề nghiệp đối với nhà giáo.