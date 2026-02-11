Cuộc hẹn đầu tiên giữa Lam Anh và Trung tá Minh Kiên diễn ra êm đẹp
GĐXH - Sau vài lần chưa có duyên trong hẹn hò, cuối cùng thì Trung tá Minh Kiên và Lam Anh đã chính thức có bữa ăn riêng tư với nhau.
Trong tập 7 "Không giới hạn" đã được phát sóng, Tùng sang gặp Trung tá Minh Kiên để hẹn cùng nhau đi chơi thể thao. Kiên đã từ chối vì có hẹn với Lam Anh. Điều đó khiến Tùng cũng bất ngờ bởi Kiên lại chủ động hẹn hò, còn trêu chọc Kiên “tấn công con gái nhà người ta bằng tốc độ ánh sáng”. Ngay lập tức, Kiên phủ nhận điều đó, khẳng định mình và Lam Anh hiện chỉ là bạn bè.
Trong lúc đó, Lam Anh ở đơn vị cũng đã sẵn sàng về nhà để tới cuộc hẹn với Kiên. Tuy nhiên, vừa rời khỏi bàn làm việc thì cô nhận được thông báo hệ thống bị hacker xâm nhập. Lam Anh nhận ra đây là đối tượng cô đã theo dõi nhiều tuần nay nên quyết định hủy hẹn để ở lại xử lý công việc.
Lam Anh nhận được một túi bánh ngọt nhưng lại thất vọng vì đó không phải của Minh Kiên. Ảnh VTV
Việc Lam Anh hủy hẹn khiến Trung tá Minh Kiên khá buồn. Tùng thấy vậy thì động viên đó là “đặc sản của tình yêu người lính”. “Giờ cậu chờ người ta xong, sau này người ta lại chờ đợi cậu, có khi cả tháng trời không nhìn thấy mặt nhau đấy”, Tùng nói.
Trước khi về nhà, Tùng còn tư vấn cho Kiên mua bánh ngọt mang tặng Lam Anh vì cô đang phải làm nhiệm vụ ở đơn vị tới tận đêm khuya. Kiên đã ngay lập tức đi mua bánh ngọt để mang tới tặng Lam Anh. Tuy nhiên, trước khi rời khỏi tiệm bánh, anh nhận được điện thoại của một cô gái tên Hà Lê.
Trong điện thoại, cô gái chỉ khóc, không nói gì nhiều nên khiến Kiên khá lo lắng. Sau cùng, Kiên cũng không mang bánh ngọt tới tặng Lam Anh mà đưa túi bánh này tặng gia đình Tùng.
Cuộc hẹn với Kiên bị hủy khiến Lam Anh cảm thấy khó chịu. Diệu cũng nhận ra Lam Anh đang buồn vì tình cảm dành cho Kiên không có tiến triển nào.
Lam Anh thú nhận đang đơn phương thích Kiên nhưng lại không quen cảnh “cọc đi tìm trâu”. Đến lúc này, Diệu đã kể Lam Anh nghe việc Kiên mua bánh ngọt cho cô nhưng không mang tới. Cuối cùng, gia đình Diệu nhận được tới 2 phần bánh.
Lam Anh được Diệu khuyên là tới hỏi thẳng Kiên về việc tại sao không mang bánh ngọt tới tặng cho mình.“Đến hỏi thẳng đi, người ta có thích mình thì mới lo được lo mất, mới đắn đo lên xuống”, Diệu phân tích.
Cuối cùng, Lam Anh đã chủ động tới đơn vị của Kiên mời anh đi ăn. Cô đưa Kiên tới một quán ăn miền Nam để thưởng thức hương vị quê nhà. Kiên thể hiện rõ sự vụng về, lúng túng trong cách trò chuyện trước Lam Anh, thậm chí còn phải liên tục giải thích để cô không hiểu sai ý của mình.
Lam Anh và Minh Kiên có buổi hẹn hò đầu tiên trong êm đẹp. Ảnh VTV
Lam Anh thẳng thắn hỏi Kiên đã có người trong lòng chưa, người mà sẽ chia sẻ mọi vất vả cùng nhau để có được mái ấm gia đình. Về phía Kiên, anh cũng nói rõ mình chưa có người nào đồng hành cùng trong cuộc sống. Cuối cùng, cả hai đã có buổi hẹn hò đầu tiên diễn ra suôn sẻ.
Ở diễn biến khác trong tập phim, không yên tâm nên bà Thoa tự đưa Lợi từ trạm xá về nhà. Thấy công việc của mẹ bận rộn còn phải chăm sóc mình, Lợi cằn nhằn liên tục trong suốt quãng đường về, khiến bà Thoa cũng thấy khó chịu. Đúng lúc này, Kiên lại gọi điện đến làm Lợi bực bội, nói năng cục cằn với mẹ. Lý do là bởi anh không muốn mẹ nói chuyện gia đình cho Kiên, Lợi chưa bao giờ coi Kiên là thành viên trong gia đình mình.
Sau khi Lợi rời đi, bà Thoa đã gọi điện thoại lại cho Kiên. Bà tâm sự về việc lo lắng Lợi có thể tìm nhóm du côn trả thù. Kiên đã động viên bà, mong bà tin tưởng Lợi hơn vì anh đánh giá Lợi đã trưởng thành hơn nhiều. Ngoài ra, bà cũng nhắc lại chuyện muốn Kiên nhanh chóng lấy vợ.
'Còn ra thể thống gì nữa' gây sốtXem - nghe - đọc - 36 phút trước
GĐXH - Nội dung hài hước, nhiều yếu tố bất ngờ và dàn diễn viên xuất sắc đã giúp bộ phim "Còn ra thể thống gì nữa" gây sốt ngay từ đầu tháng 2.
Bà Ánh quyết định nhận bé Nhi làm con gáiXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Bé Nhi đã quyết định ở lại, bà Ánh vui và xúc động nhận con riêng của chồng làm con gái.
Cuộc gọi bất ngờ từ cô gái lạ khiến Trung tá Minh Kiên lo lắngXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Trung tá Minh Kiên đang đi mua bánh cho Lam Anh thì bất ngờ một cô gái tên Hà Lê gọi đến khóc lóc khiến anh bối rối.
Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) rơi nước mắt tiễn con riêng của chồng về ở với bácXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Gia đình ông Phi ai cũng cảm thấy buồn khi bé Nhi đã được bác đến đón vào Đắk Lắk ở với bác.
Hướng về cuộc đua nghìn tỷXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
Ba ngày cuối tuần cận Tết cho thấy phòng vé ổn định nhưng lệch hẳn về phim ngoại, gần một nửa doanh thu tập trung vào ba tựa phim dẫn đầu. Trong bối cảnh phim Việt gần như lùi xuống nhóm dưới, "Huyền tình Dạ Trạch" nổ phát súng khai màn cuộc đua nghìn tỷ gay cấn nhất trong năm.
Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên 'gây bão' toàn châu Á với siêu phẩm cổ trang Tầm Tần Ký.Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên đã làm khán giả toàn châu Á sửng sốt với màn tái xuất trong phim "bom tấn" cổ trang.
Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bácXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Dù được bố và các anh chị khuyên sau thời gian ở cùng nhà, nhưng bé Nhi vẫn quyết chờ bác ra đón về Đắk Lắk.
Lợi (Tô Dũng) bị hai kẻ lạ mặt chặn đánh giữa cánh đồngXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ vì can ngăn vụ xô xát mà khi đang nói chuyện với đồng đội thì Lợi bị hai kẻ lạ mặt bất ngờ tấn công.
Phim Tết của Trấn Thành: Văn Mai Hương bị tổn thương sâu sắc vì bị 'bạn thân' xúi chia tayXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Phim Tết của Trấn Thành chiếu đúng mùng Một Tết Nguyên đán có tên "Thỏ Ơi!!" mới đây ra tung ra nhiều hint gây chú ý. Trong đó có một tình huống hấp dẫn từ nhân vật do Văn Mai Hương thủ diễn.
'Tết với đồng bào 2026': Hành trình mùa xuân từ đỉnh núi đến đại lộ phát triểnXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - "Tết với đồng bào 2026" với chủ đề “Từ đỉnh núi đến đại lộ mùa xuân” nhìn lại một năm đổi thay, hòa quyện mùa xuân bản làng và đất nước. Chương trình sẽ phát sóng lúc 07h00 và 08h00 ngày mùng 1 Tết trên VTV1 và VTV5.
Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bácXem - nghe - đọc
GĐXH - Dù được bố và các anh chị khuyên sau thời gian ở cùng nhà, nhưng bé Nhi vẫn quyết chờ bác ra đón về Đắk Lắk.