Cuộc hẹn đầu tiên giữa Lam Anh và Trung tá Minh Kiên diễn ra êm đẹp

Trong tập 7 "Không giới hạn" đã được phát sóng, Tùng sang gặp Trung tá Minh Kiên để hẹn cùng nhau đi chơi thể thao. Kiên đã từ chối vì có hẹn với Lam Anh. Điều đó khiến Tùng cũng bất ngờ bởi Kiên lại chủ động hẹn hò, còn trêu chọc Kiên “tấn công con gái nhà người ta bằng tốc độ ánh sáng”. Ngay lập tức, Kiên phủ nhận điều đó, khẳng định mình và Lam Anh hiện chỉ là bạn bè.

Trong lúc đó, Lam Anh ở đơn vị cũng đã sẵn sàng về nhà để tới cuộc hẹn với Kiên. Tuy nhiên, vừa rời khỏi bàn làm việc thì cô nhận được thông báo hệ thống bị hacker xâm nhập. Lam Anh nhận ra đây là đối tượng cô đã theo dõi nhiều tuần nay nên quyết định hủy hẹn để ở lại xử lý công việc.

Lam Anh nhận được một túi bánh ngọt nhưng lại thất vọng vì đó không phải của Minh Kiên. Ảnh VTV

Việc Lam Anh hủy hẹn khiến Trung tá Minh Kiên khá buồn. Tùng thấy vậy thì động viên đó là “đặc sản của tình yêu người lính”. “Giờ cậu chờ người ta xong, sau này người ta lại chờ đợi cậu, có khi cả tháng trời không nhìn thấy mặt nhau đấy”, Tùng nói.



Minh Kiên nhận được cuộc gọi của Hà Lê và sau đó quyết định không tặng quà cho Lam Anh nữa. Ảnh VTV

Trước khi về nhà, Tùng còn tư vấn cho Kiên mua bánh ngọt mang tặng Lam Anh vì cô đang phải làm nhiệm vụ ở đơn vị tới tận đêm khuya. Kiên đã ngay lập tức đi mua bánh ngọt để mang tới tặng Lam Anh. Tuy nhiên, trước khi rời khỏi tiệm bánh, anh nhận được điện thoại của một cô gái tên Hà Lê.

Trong điện thoại, cô gái chỉ khóc, không nói gì nhiều nên khiến Kiên khá lo lắng. Sau cùng, Kiên cũng không mang bánh ngọt tới tặng Lam Anh mà đưa túi bánh này tặng gia đình Tùng.

Cuộc hẹn với Kiên bị hủy khiến Lam Anh cảm thấy khó chịu. Diệu cũng nhận ra Lam Anh đang buồn vì tình cảm dành cho Kiên không có tiến triển nào.

Lam Anh thổ lộ với đồng nghiệp rằng đã thích Minh Kiên từ lâu. Ảnh VTV

Lam Anh thú nhận đang đơn phương thích Kiên nhưng lại không quen cảnh “cọc đi tìm trâu”. Đến lúc này, Diệu đã kể Lam Anh nghe việc Kiên mua bánh ngọt cho cô nhưng không mang tới. Cuối cùng, gia đình Diệu nhận được tới 2 phần bánh.

Lam Anh được Diệu khuyên là tới hỏi thẳng Kiên về việc tại sao không mang bánh ngọt tới tặng cho mình.“Đến hỏi thẳng đi, người ta có thích mình thì mới lo được lo mất, mới đắn đo lên xuống”, Diệu phân tích.

Cuối cùng, Lam Anh đã chủ động tới đơn vị của Kiên mời anh đi ăn. Cô đưa Kiên tới một quán ăn miền Nam để thưởng thức hương vị quê nhà. Kiên thể hiện rõ sự vụng về, lúng túng trong cách trò chuyện trước Lam Anh, thậm chí còn phải liên tục giải thích để cô không hiểu sai ý của mình.

Lam Anh và Minh Kiên có buổi hẹn hò đầu tiên trong êm đẹp. Ảnh VTV

Lam Anh thẳng thắn hỏi Kiên đã có người trong lòng chưa, người mà sẽ chia sẻ mọi vất vả cùng nhau để có được mái ấm gia đình. Về phía Kiên, anh cũng nói rõ mình chưa có người nào đồng hành cùng trong cuộc sống. Cuối cùng, cả hai đã có buổi hẹn hò đầu tiên diễn ra suôn sẻ.

Ở diễn biến khác trong tập phim, không yên tâm nên bà Thoa tự đưa Lợi từ trạm xá về nhà. Thấy công việc của mẹ bận rộn còn phải chăm sóc mình, Lợi cằn nhằn liên tục trong suốt quãng đường về, khiến bà Thoa cũng thấy khó chịu. Đúng lúc này, Kiên lại gọi điện đến làm Lợi bực bội, nói năng cục cằn với mẹ. Lý do là bởi anh không muốn mẹ nói chuyện gia đình cho Kiên, Lợi chưa bao giờ coi Kiên là thành viên trong gia đình mình.

Lợi luôn tỏ ra khó chịu khi mẹ và Trung tá Minh Kiên vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Ảnh VTV

Sau khi Lợi rời đi, bà Thoa đã gọi điện thoại lại cho Kiên. Bà tâm sự về việc lo lắng Lợi có thể tìm nhóm du côn trả thù. Kiên đã động viên bà, mong bà tin tưởng Lợi hơn vì anh đánh giá Lợi đã trưởng thành hơn nhiều. Ngoài ra, bà cũng nhắc lại chuyện muốn Kiên nhanh chóng lấy vợ.

