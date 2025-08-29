Cơ hội việc làm và triển vọng phát triển trong ngành tiếp thị tại Việt Nam

Thị trường lao động ngành tiếp thị đang "khát" nhân lực

Nhu cầu tuyển nhân viên tiếp thị ở Việt Nam luôn ở mức cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến digital marketing. Theo thống kê, nhu cầu nhân lực ngành này trong giai đoạn 2022-2025 ước tính khoảng 300.000 người. Cơ hội việc làm không chỉ gói gọn trong các công ty truyền thông hay quảng cáo mà còn mở rộng sang hầu hết các doanh nghiệp, từ start-up nhỏ đến các tập đoàn đa quốc gia.

Theo thống kê từ các nền tảng tuyển dụng lớn, ngành marketing nằm trong top 5 ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất, với đa dạng vị trí như:

- Nhân viên Marketing tổng hợp

- Digital Marketing

- Content Marketing

- SEO/SEM Specialist

- Quản lý thương hiệu (Brand Manager)

- Truyền thông – PR

- Trade Marketing (tiếp thị tại điểm bán)

- Social Media Executive

Tùy theo vị trí và kinh nghiệm, mức lương trong ngành tiếp thị có thể dao động từ 8 triệu đến trên 30 triệu đồng/tháng. Ngoài lương cơ bản, nhiều vị trí còn được hưởng hoa hồng theo hiệu quả công việc (KPI), các khoản thưởng, và cơ hội tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu.

Với các công ty lớn hoặc tập đoàn đa quốc gia, nhân viên marketing còn được tiếp cận với môi trường làm việc chuyên nghiệp, quy trình bài bản và cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Ngành tiếp thị là một lĩnh vực có lộ trình nghề nghiệp rõ ràng. Bạn có thể bắt đầu từ vị trí nhân viên, sau đó trở thành chuyên viên, trưởng nhóm, rồi đến trưởng phòng, giám đốc marketing (CMO). Ngoài ra, nhiều chuyên gia tiếp thị còn có cơ hội chuyển hướng sang phát triển sản phẩm, kinh doanh, truyền thông hoặc quản trị thương hiệu.

Với sự bùng nổ của công nghệ, tiếp thị số (digital marketing) đang chiếm ưu thế rõ rệt. Những ai thành thạo công cụ như Google Ads, Facebook Ads, SEO, Email Marketing, TikTok Marketing,… sẽ có lợi thế lớn khi ứng tuyển và phát triển sự nghiệp.

Tìm việc làm nhân viên tiếp thị hấp dẫn trên Trùm Việc

Có thể nói, ngành tiếp thị tại Việt Nam đang trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho người lao động, đặc biệt là giới trẻ. Dù bạn mới ra trường hay đang tìm hướng đi mới, marketing luôn là một lựa chọn đáng cân nhắc — nơi bạn có thể vừa sáng tạo, vừa kiếm được thu nhập tốt, lại vừa phát triển bền vững trong sự nghiệp.

Tại Trùm Việc, bạn có thể dễ dàng tìm thấy hàng ngàn vị trí tiếp thị đến từ các công ty uy tín thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Dù bạn là người mới bắt đầu sự nghiệp hay một chuyên gia giàu kinh nghiệm, nền tảng này đều mang đến những cơ hội việc làm hấp dẫn và phù hợp.

Giao diện của Trùm Việc

Một số vị trí nổi bật có thể kể đến như: Nhân viên Digital Marketing với mức lương khởi điểm từ 10–15 triệu đồng/tháng; Nhân viên Trade Marketing với thu nhập từ 12 triệu đồng/tháng, chưa kể hoa hồng; Chuyên viên Marketing Online có cơ hội làm việc từ xa linh hoạt; Thực tập sinh Marketing được hỗ trợ đào tạo bài bản và có phụ cấp; hay Trưởng nhóm Marketing với mức thu nhập hấp dẫn từ 15–25 triệu đồng/tháng cùng thưởng KPI.

Với mạng lưới tuyển dụng rộng khắp và thông tin minh bạch, Trùm Việc chính là nơi kết nối bạn với những công việc tiếp thị chất lượng cao, đúng với năng lực và định hướng nghề nghiệp của bạn.

