Phí ngân hàng đè nặng ví tiền sinh viên: Ngày nào cũng phải tính từng đồng mới đủ sống giờ lại lo thêm phí ATM
GĐXH - Với nhiều bạn trẻ đang sống bằng khoản chu cấp eo hẹp từ gia đình, mức phí tuy nhỏ nhưng lại tạo thêm một nỗi lo trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ở các thành phố lớn ngày càng đắt đỏ.
Những ngày gần đây, thông tin nhiều ngân hàng triển khai thu phí quản lý tài khoản từ 5.000 – 22.000 đồng/tháng khiến không ít sinh viên cảm thấy bất an.
Chia sẻ nhanh với phóng viên, em Nguyễn Thị Minh N., sinh viên năm 3 một trường đại học ở Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết, ngoài khoản bố mẹ hỗ trợ tiền thuê phòng trọ hàng tháng tại phường Cầu Giấy 2 triệu đồng, em N nhận thêm khoản chu cấp 2 triệu đồng từ lương để thêm vào khoản chi trả phòng trọ, điện, nước và ăn uống…
Em N cho biết, với vật giá leo thang, số tiền ấy, em N. phải cân đối cho tiền trọ, ăn uống và học tập, nên hầu như không thể duy trì số dư như yêu cầu của ngân hàng để được miễn phí quản lý.
"Thường tiền vào là em dùng ngay để đóng các khoản cần thiết. Nhiều hôm trong tài khoản chỉ còn vài chục nghìn đồng để phòng thân. Nếu tháng nào cũng bị trừ phí, em thực sự sợ đến lúc cần rút hay thanh toán suất cơm cũng không đủ," N. chia sẻ.
Em N. cho biết điều khiến em lo lắng nhất không phải là số tiền phí, mà là việc bị trừ âm thầm, trong khi sinh viên vốn ít khi để ý thông báo từ ngân hàng:.
Em N cho biết: "Chỉ cần sơ ý một chút là tháng sau không biết tài khoản còn bao nhiêu. Mỗi nghìn đồng lúc đi học xa nhà đều rất quý".
Cùng chung nỗi lo là em Trần Quốc M., sinh viên năm nhất đến từ Tuyên Quang. Em M. cho hay, mỗi tháng bố mẹ gửi cho 3,5 triệu đồng, nhưng phải chia làm hai lần vì bố mẹ em cũng phải gom dần mới đủ gửi.
Vài ngày trước, tài khoản của M. bất ngờ bị trừ 11.000 đồng phí quản lý. M kể:"Lúc đó em nghĩ mình bị trừ sai, còn định gọi tổng đài. Sau mới biết tài khoản có số dư thấp quá nên bị tính phí. Em thật sự áp lực, vì tiền gửi về đã ít mà lại còn mất thêm khoản này".
M. cho biết thêm, trước đó, M dùng thêm tài khoản thanh toán của một ngân hàng 'Big4' nhưng hàng tháng bị trừ đến 53.000 đồng (không thông báo). Vì số tiền bị trừ này đối với sinh viên là rất lớn nên em M. đã nhanh chóng ra phòng giao dịch gần nhất để thắc mắc và làm các thủ tục hủy thẻ vật lý, hủy một số phí dịch vụ.
M. nói thêm rằng những bạn sinh viên xuất thân từ nông thôn giống M. đều không có nhiều lựa chọn.
"Bọn em không có thu nhập, chỉ sống bằng tiền gia đình. Bố mẹ còn đang chật vật, nên em không dám xin thêm. Mỗi tháng chi tiêu ở Hà Nội đều phải tiết kiệm tối đa", M cho hay.
Câu chuyện của N. và M. cho thấy nhóm sinh viên chịu ảnh hưởng đáng kể từ chính sách thu phí tài khoản, bởi đa số không thể duy trì số dư bình quân theo yêu cầu của ngân hàng.
Trong khi đó, mức chi tiêu tối thiểu tại các thành phố lớn ngày càng tăng, khiến khoản phí vài nghìn đồng đôi khi trở thành gánh nặng không đáng có.
Nhiều ý kiến cho rằng ngân hàng nên áp dụng cơ chế miễn phí đối với tài khoản sinh viên, hoặc có ngưỡng số dư thấp hơn dành riêng cho nhóm này.
Bởi lẽ, tài khoản ngân hàng với sinh viên không phải công cụ đầu tư hay tích trữ mà chỉ là nơi nhận chu cấp và thanh toán học phí - những giao dịch thiết yếu.
Với H. và M., điều họ mong muốn nhất chỉ là được yên tâm sử dụng tài khoản mà không phải lo lắng về những khoản phí nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hằng ngày.
Ngân hàng thu phí tài khoản 22.000 đồng/tháng, dân nghèo chịu thiệt, người dùng hiến kế giảm gánh nặngBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Việc hàng chục ngân hàng đồng loạt thu phí quản lý tài khoản với mức 5.000 – 22.000 đồng/tháng đang gây tranh luận mạnh trong dư luận. Không ít ý kiến cho rằng các ngân hàng nên áp dụng cách làm “hợp tình, hợp lý” thay vì âm thầm thu phí, để tránh khiến người dân cảm giác bị “móc túi”.
Có ít nhất 10 ngân hàng đang thu phí tài khoản không đủ số dư tối thiểu, mức cao nhất 22.000 đồng/thángBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện có ít nhất 10 ngân hàng thương mại đang triển khai thu phí tài khoản không đủ số dư tối thiểu với mức thu từ 5.000 -22.000 đồng/tháng/tài khoản, tùy theo số dư bình quân và gói tài khoản khách hàng đang sử dụng.
Sau loạt bài của Gia đình và Xã hội, nạn nhân tiêm filler ở Pusan nhận được 250 triệu đồng bồi thườngBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Sau biến chứng nặng nề khi tiêm filler nâng mũi tại Trung tâm Thẩm mỹ Pusan (Hà Nội), bà Đỗ Thị Q. (65 tuổi, Hải Phòng) bị mù hoàn toàn mắt trái, suy giảm thị lực mắt phải và được giám định tổn thương cơ thể 41%. Trong bối cảnh sức khỏe suy kiệt và tinh thần khủng hoảng, gia đình bà đã chấp nhận mức bồi thường 250 triệu đồng để tiếp tục điều trị, mong giữ được mắt phải.
Bộ Công Thương sắp trình chính sách chuyển đổi gần 7.000 chợ truyền thống thành các cửa hàng tiện ích, trung tâm thương mại hiện đạiBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương sắp trình lên Thủ tướng những chính sách quan trọng như chuyển đổi gần 7.000 chợ truyền thống thành các cửa hàng tiện ích và trung tâm thương mại hiện đại.
'Hà Nội đêm không ngủ 2025': Hàng ngàn mặt hàng giảm giá sâu để kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ người dân vùng bãoBảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Không khí mua sắm cuối năm tại Thủ đô trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi sự kiện "Hà Nội đêm không ngủ – HaNoi Midnight Sale 2025" đang diễn ra, thu hút hơn 200 doanh nghiệp, trung tâm thương mại, chuỗi bán lẻ và cơ sở sản xuất tham gia.
Hà Nội quyết liệt xóa chợ tạm, chợ cóc: Ngã tư phố Yên Hòa vẫn 'kẹt cứng' bởi chợ tự phát kéo dài hàng chục nămBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Tại ngã tư phố Yên Hòa – nơi giao giữa ngõ 232 và 259 (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), hành lang giao thông rộng rãi lẽ ra dành cho xe cộ lưu thông lại bị "phủ kín" bởi chợ thực phẩm tự phát tồn tại suốt hàng chục năm.
Ngổn ngang chợ cóc ngã ba Hoa Bằng - Yên Hòa (Hà Nội): Bài toán nan giải trong lộ trình xóa chợ tạm của Hà Nội?Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Đầu giờ chiều, khu vực ngã ba phố Hoa Bằng – Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bắt đầu nhộn nhịp khi các tiểu thương chuẩn bị hàng hóa.
Sau mưa bão, tôm hùm Phú Yên tìm nơi giải cứu từ 180.000 đồng/kg, người dân ở Hà Nội 'đo đếm' từng cọng hành vì rau xanh đắt đỏBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Sau mưa bão, thị trường Hà Nội chứng kiến nghịch lý khi nhiều loại rau xanh, hành lá, cà chua… vẫn tăng giá phi mã, thậm chí đắt ngang cả thủy hải sản đắt đỏ trong bối cảnh tôm hùm Phú Yên đang được kêu gọi "giải cứu" với giá chỉ từ 200.000 đồng/kg.
Táo đỏ bán tràn lan nhiều mức giá, chỉ một điểm phân biệt hàng giả – thật nhập khẩu chính ngạchBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Thời điểm cuối năm, thị trường táo đỏ trở nên sôi động nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi sản phẩm không rõ nguồn gốc trà trộn ngày càng nhiều.
Việc cần làm để giao dịch không gián đoạn khi ngân hàng ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thânBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Các ngân hàng thương mại sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam từ ngày 1/1/2026.
Cận cảnh mỹ phẩm xuất xứ Nhật Bản được sản xuất giả tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thườngBảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Phòng trưng bày Hàng thật – Hàng giả khai mạc ngày 21/10 tại Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã thu hút sự chú ý khi trưng bày loạt sản phẩm Nhật Bản quen thuộc với người tiêu dùng Việt.