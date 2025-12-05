Phí ngân hàng đè nặng ví tiền sinh viên: Ngày nào cũng phải tính từng đồng mới đủ sống giờ lại lo thêm phí ATM

Ngân hàng thu phí tài khoản 22.000 đồng/tháng, dân nghèo chịu thiệt, người dùng hiến kế giảm gánh nặng GĐXH - Việc hàng chục ngân hàng đồng loạt thu phí quản lý tài khoản với mức 5.000 – 22.000 đồng/tháng đang gây tranh luận mạnh trong dư luận. Không ít ý kiến cho rằng các ngân hàng nên áp dụng cách làm “hợp tình, hợp lý” thay vì âm thầm thu phí, để tránh khiến người dân cảm giác bị “móc túi”.

Những ngày gần đây, thông tin nhiều ngân hàng triển khai thu phí quản lý tài khoản từ 5.000 – 22.000 đồng/tháng khiến không ít sinh viên cảm thấy bất an.

Chia sẻ nhanh với phóng viên, em Nguyễn Thị Minh N., sinh viên năm 3 một trường đại học ở Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết, ngoài khoản bố mẹ hỗ trợ tiền thuê phòng trọ hàng tháng tại phường Cầu Giấy 2 triệu đồng, em N nhận thêm khoản chu cấp 2 triệu đồng từ lương để thêm vào khoản chi trả phòng trọ, điện, nước và ăn uống…

Em N cho biết, với vật giá leo thang, số tiền ấy, em N. phải cân đối cho tiền trọ, ăn uống và học tập, nên hầu như không thể duy trì số dư như yêu cầu của ngân hàng để được miễn phí quản lý.

Với nhiều bạn trẻ đang sống bằng khoản chu cấp eo hẹp từ gia đình, mức phí tuy nhỏ nhưng lại tạo thêm một nỗi lo trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ở các thành phố lớn ngày càng đắt đỏ.

"Thường tiền vào là em dùng ngay để đóng các khoản cần thiết. Nhiều hôm trong tài khoản chỉ còn vài chục nghìn đồng để phòng thân. Nếu tháng nào cũng bị trừ phí, em thực sự sợ đến lúc cần rút hay thanh toán suất cơm cũng không đủ," N. chia sẻ.

Em N. cho biết điều khiến em lo lắng nhất không phải là số tiền phí, mà là việc bị trừ âm thầm, trong khi sinh viên vốn ít khi để ý thông báo từ ngân hàng:.

Em N cho biết: "Chỉ cần sơ ý một chút là tháng sau không biết tài khoản còn bao nhiêu. Mỗi nghìn đồng lúc đi học xa nhà đều rất quý".

Cùng chung nỗi lo là em Trần Quốc M., sinh viên năm nhất đến từ Tuyên Quang. Em M. cho hay, mỗi tháng bố mẹ gửi cho 3,5 triệu đồng, nhưng phải chia làm hai lần vì bố mẹ em cũng phải gom dần mới đủ gửi.

Vài ngày trước, tài khoản của M. bất ngờ bị trừ 11.000 đồng phí quản lý. M kể:"Lúc đó em nghĩ mình bị trừ sai, còn định gọi tổng đài. Sau mới biết tài khoản có số dư thấp quá nên bị tính phí. Em thật sự áp lực, vì tiền gửi về đã ít mà lại còn mất thêm khoản này".

M. nói thêm rằng những bạn sinh viên xuất thân từ nông thôn giống M. đều không có nhiều lựa chọn. Ảnh: NVCC

M. cho biết thêm, trước đó, M dùng thêm tài khoản thanh toán của một ngân hàng 'Big4' nhưng hàng tháng bị trừ đến 53.000 đồng (không thông báo). Vì số tiền bị trừ này đối với sinh viên là rất lớn nên em M. đã nhanh chóng ra phòng giao dịch gần nhất để thắc mắc và làm các thủ tục hủy thẻ vật lý, hủy một số phí dịch vụ.

M. nói thêm rằng những bạn sinh viên xuất thân từ nông thôn giống M. đều không có nhiều lựa chọn.

"Bọn em không có thu nhập, chỉ sống bằng tiền gia đình. Bố mẹ còn đang chật vật, nên em không dám xin thêm. Mỗi tháng chi tiêu ở Hà Nội đều phải tiết kiệm tối đa", M cho hay.

Câu chuyện của N. và M. cho thấy nhóm sinh viên chịu ảnh hưởng đáng kể từ chính sách thu phí tài khoản, bởi đa số không thể duy trì số dư bình quân theo yêu cầu của ngân hàng.

Trong khi đó, mức chi tiêu tối thiểu tại các thành phố lớn ngày càng tăng, khiến khoản phí vài nghìn đồng đôi khi trở thành gánh nặng không đáng có.

Nhiều ý kiến cho rằng ngân hàng nên áp dụng cơ chế miễn phí đối với tài khoản sinh viên, hoặc có ngưỡng số dư thấp hơn dành riêng cho nhóm này.

Bởi lẽ, tài khoản ngân hàng với sinh viên không phải công cụ đầu tư hay tích trữ mà chỉ là nơi nhận chu cấp và thanh toán học phí - những giao dịch thiết yếu.

Với H. và M., điều họ mong muốn nhất chỉ là được yên tâm sử dụng tài khoản mà không phải lo lắng về những khoản phí nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hằng ngày.

Có ít nhất 10 ngân hàng đang thu phí tài khoản không đủ số dư tối thiểu, mức cao nhất 22.000 đồng/tháng GĐXH - Hiện có ít nhất 10 ngân hàng thương mại đang triển khai thu phí tài khoản không đủ số dư tối thiểu với mức thu từ 5.000 -22.000 đồng/tháng/tài khoản, tùy theo số dư bình quân và gói tài khoản khách hàng đang sử dụng.

Sau loạt bài của Gia đình và Xã hội, nạn nhân tiêm filler ở Pusan nhận được 250 triệu đồng bồi thường GĐXH - Sau biến chứng nặng nề khi tiêm filler nâng mũi tại Trung tâm Thẩm mỹ Pusan (Hà Nội), bà Đỗ Thị Q. (65 tuổi, Hải Phòng) bị mù hoàn toàn mắt trái, suy giảm thị lực mắt phải và được giám định tổn thương cơ thể 41%. Trong bối cảnh sức khỏe suy kiệt và tinh thần khủng hoảng, gia đình bà đã chấp nhận mức bồi thường 250 triệu đồng để tiếp tục điều trị, mong giữ được mắt phải.



