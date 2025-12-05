Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 5 - 7/12/2025: Hàng loạt khu dân cư cuối tuần không có điện để dùng

Thứ sáu, 10:16 05/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 4-7/12/2025: Những khu vực sẽ bị cúp điện 4 ngày cuối tuầnLịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 4-7/12/2025: Những khu vực sẽ bị cúp điện 4 ngày cuối tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 5 - 7/12 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 5 - 7/12 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 5 - 7/12/2025: Hàng loạt khu dân cư cuối tuần không có điện để dùng - Ảnh 2.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ 5 - 7/12

Lịch cúp điện Phan Thiết

KHU VỰC: Một phần phường Hàm Thắng , một phần phường Phú Thủy - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 00:02:00 ngày 05/12/2025 đến 08:00:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tại trạm biến áp Gỗ 19/4 một phần đường Trần Quý Cáp khu vực Chùa Thiền Lâm thuộc một phần phường Tiến Thành -Tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 05:25:00 ngày 05/12/2025 đến 05:50:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tuy Phong

KHU VỰC: Thôn Tân Phú, thôn Phú Hòa, xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/12/2025 đến 11:30:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/12/2025 đến 12:00:00 ngày 07/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Linh

(Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện)

Lịch cúp điện Hàm Tân

KHU VỰC: Mất điện một phẩn khu vực Sông Phan - xã Tân Lập – tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 05/12/2025 đến 14:30:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực Tân Phúc - xã Tân Minh – tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/12/2025 đến 11:30:00 ngày 06/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện một phần thôn Láng Gòn 2 - xã Hàm Tân – tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/12/2025 đến 10:00:00 ngày 06/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp

Lịch cúp điện La Gi

(Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện)

Lịch cúp điện Phú Quý

KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Lạch Chỏi, thôn Triều Dương, Đặc khu Phú Quý

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/12/2025 đến 09:30:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc

KHU VỰC: Một phần xã (Thuận Minh) Hàm Thuận và một phần xã (Hàm Phú) Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/12/2025 đến 15:00:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Khu Phố Phú Điền, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/12/2025 đến 11:30:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Thôn Phú Thái xã Hàm Thuận Bắc - Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 01:12:00 ngày 04/12/2025 đến 01:12:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn Phú Thái xã Hàm Thuận Bắc - Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 01:15:00 ngày 04/12/2025 đến 01:15:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn Lâm Giang xã Hàm Thuận Bắc - Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 01:43:00 ngày 04/12/2025 đến 09:15:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Tầm Hưng xã Hàm Thuận - Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 04:10:00 ngày 04/12/2025 đến 06:05:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn An Phú xã Hàm Liêm - Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 04:40:00 ngày 04/12/2025 đến 04:40:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn Hội Nhơn xã Hàm Liêm - Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 05:50:00 ngày 04/12/2025 đến 05:50:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn 3 xã Hồng Sơn - Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 06:40:00 ngày 04/12/2025 đến 08:35:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn 3 xã Hồng Sơn - Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 04/12/2025 đến 07:02:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn 3 xã Hồng Sơn - Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 06:55:00 ngày 04/12/2025 đến 08:10:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn 3 xã Hồng Sơn - Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 06:57:00 ngày 04/12/2025 đến 07:55:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Phú Thịnh Phường Hàm Thắng-Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:48:00 ngày 04/12/2025 đến 08:48:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn 2 xã Hồng Sơn - Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 09:21:00 ngày 04/12/2025 đến 09:02:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần các KP: KP Kim Ngọc, KP Phú Hòa phường Hàm Thắng-Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 09:35:00 ngày 04/12/2025 đến 09:35:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn 2 xã Hồng Sơn - Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 09:38:00 ngày 04/12/2025 đến 09:42:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn 5 xã Hàm Thuận-Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 04/12/2025 đến 09:23:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần KP Kim Bình phường Hàm Thắng-Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 04/12/2025 đến 09:20:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần KP Kim Ngọc phường Hàm Thắng-Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 09:48:00 ngày 04/12/2025 đến 09:20:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần KP Kim Ngọc phường Hàm Thắng-Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/12/2025 đến 10:00:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn 1 xã Hồng Sơn - Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 04/12/2025 đến 09:32:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Bình Lâm xã Hàm Liêm - Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 10:25:00 ngày 04/12/2025 đến 10:30:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Bình Lâm xã Hàm Liêm - Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 10:27:00 ngày 04/12/2025 đến 10:30:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn 1 xã Hồng Sơn - Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/12/2025 đến 10:40:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Khu phố Kim Ngọc, Phường Hàm Thắng, Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 12:46:00 ngày 04/12/2025 đến 12:50:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Khu phố Phú An, Phường Hàm Thắng, Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 12:57:00 ngày 04/12/2025 đến 12:00:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Khu Phố Ung Chiếm phường Hàm Thắng - Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:20:00 ngày 04/12/2025 đến 13:00:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Khu Phố Ung Chiếm phường Hàm Thắng - Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:24:00 ngày 04/12/2025 đến 13:35:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Khu Phố Phú Xuân phường Hàm Thắng - Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:28:00 ngày 04/12/2025 đến 13:30:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khách hàng TOYOTA, Khu phố Thắng Thuận, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:40:00 ngày 04/12/2025 đến 13:45:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn 1 xã Hàm Thuận - Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:57:00 ngày 04/12/2025 đến 07:45:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Khu Phố Phú Hòa, một phần khu phố Phú Thành, phường Hàm Thắng - Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:24:00 ngày 04/12/2025 đến 09:00:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn 4 xã Hàm Thuận - Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:56:00 ngày 04/12/2025 đến 07:57:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn 5 xã Hàm Thuận - Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 15:08:00 ngày 04/12/2025 đến 15:00:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn Liêm Thái, Xã Hồng Sơn, Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 15:21:00 ngày 04/12/2025 đến 08:25:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần phường Hàm Thắng - Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 18:08:00 ngày 04/12/2025 đến 09:10:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần phường Hàm Thắng - Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 00:08:00 ngày 05/12/2025 đến 07:50:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần phường Hàm Thắng - Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:50:00 ngày 05/12/2025 đến 17:50:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam

KHU VỰC: Thôn An Thạnh, An Lạc, An Hòa, An Trung- xã Hải Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/12/2025 đến 11:30:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn An Hòa- xã Hải Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/12/2025 đến 11:30:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mốt phần thôn Hồng Thắng - xã Hòa Thắng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/12/2025 đến 11:30:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Bình Nghĩa - xã Sông Lũy - tỉnh Lâm Đồng .

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 05/12/2025 đến 11:30:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Thôn 1, Thôn 2, Bình Sơn, Bình Nghĩa, Bình Nhơn, xã Sông Lũy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/12/2025 đến 10:30:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn An Thạnh, An Lạc, An Hòa, An Trung- xã Hải Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/12/2025 đến 11:30:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn An Hòa- xã Hải Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/12/2025 đến 11:30:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mốt phần thôn Hồng Thắng - xã Hòa Thắng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/12/2025 đến 11:30:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Bình Nghĩa - xã Sông Lũy - tỉnh Lâm Đồng .

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 05/12/2025 đến 11:30:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Thôn 1, Thôn 2, Bình Sơn, Bình Nghĩa, Bình Nhơn, xã Sông Lũy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/12/2025 đến 10:30:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu Dốc Đá - Xã Phan Sơn

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/12/2025 đến 11:30:00 ngày 06/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu Dốc Đá - Xã Phan Sơn

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/12/2025 đến 11:30:00 ngày 06/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/12/2025 đến 06:30:00 ngày 07/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV


KHU VỰC: Thôn Thuận Minh, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/12/2025 đến 06:30:00 ngày 07/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV


KHU VỰC: Thôn Văn Kê, thôn Hiệp Lễ, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/12/2025 đến 06:30:00 ngày 07/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV

Lịch cúp điện Bắc Bình

KHU VỰC: Thôn An Thạnh, An Lạc, An Hòa, An Trung- xã Hải Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/12/2025 đến 11:30:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn An Hòa- xã Hải Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/12/2025 đến 11:30:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu Dốc Đá - Xã Phan Sơn

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/12/2025 đến 11:30:00 ngày 06/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mốt phần thôn Hồng Thắng - xã Hòa Thắng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/12/2025 đến 11:30:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần thôn Bình Nghĩa - xã Sông Lũy - tỉnh Lâm Đồng 

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 05/12/2025 đến 11:30:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Thôn 1, Thôn 2, Bình Sơn, Bình Nghĩa, Bình Nhơn, xã Sông Lũy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/12/2025 đến 10:30:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tánh Linh

(Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện)

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 3-7/12/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cưLịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 3-7/12/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 4-7/12/2025: Từ 6h30 sáng, nhiều hộ dân đã không còn điện để dùngLịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 4-7/12/2025: Từ 6h30 sáng, nhiều hộ dân đã không còn điện để dùng

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 4-7/12/2025: Những khu vực sẽ bị cúp điện 4 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 4-7/12/2025: Những khu vực sẽ bị cúp điện 4 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 4-7/12/2025: Từ 6h30 sáng, nhiều hộ dân đã không còn điện để dùng

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 4-7/12/2025: Từ 6h30 sáng, nhiều hộ dân đã không còn điện để dùng

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3-7/12/2025: Cắt điện nhiều tuyến đường và khu dân cư để bảo trì lưới điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3-7/12/2025: Cắt điện nhiều tuyến đường và khu dân cư để bảo trì lưới điện

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 3-7/12/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 3-7/12/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 3-7/12/2025: Tân Hòa, Ngã Bảy, Châu Thành nằm trong diện bị cúp điện để sửa chữa

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 3-7/12/2025: Tân Hòa, Ngã Bảy, Châu Thành nằm trong diện bị cúp điện để sửa chữa

Cùng chuyên mục

Giá vàng hôm nay 5/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay 5/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

Giá cả thị trường - 41 phút trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng 400 nghìn đồng /lượng, lên 154,2 triệu đồng/lượng.

Giá iPhone 14 Pro Max giảm sốc, thấp chưa từng có, xứng danh Pro Max rẻ nhất Việt Nam xịn ngang iPhone 17 Pro Max

Giá iPhone 14 Pro Max giảm sốc, thấp chưa từng có, xứng danh Pro Max rẻ nhất Việt Nam xịn ngang iPhone 17 Pro Max

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 14 Pro Max rẻ hơn hơn tới gần một nửa iPhone 17 Pro Max nhưng vẫn mang tới hàng loạt các trang bị khủng.

SUV hybrid giá 353 triệu đồng sẽ bán ở Việt Nam trang bị hiện đại, tiết kiệm xăng sánh ngang Kia Sonet, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10

SUV hybrid giá 353 triệu đồng sẽ bán ở Việt Nam trang bị hiện đại, tiết kiệm xăng sánh ngang Kia Sonet, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - SUV hybrid cỡ nhỏ vừa ra mắt đang thu hút sự quan tâm nhờ mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, phạm vi hoạt động dài và mức giá dễ tiếp cận.

Giá lăn bánh Honda CR-V giảm mạnh, thấp kỷ lục, xứng danh SUV hạng C rẻ nhất, Mazda CX-5, Hyundai Tucson 'sốt vó' lo doanh số

Giá lăn bánh Honda CR-V giảm mạnh, thấp kỷ lục, xứng danh SUV hạng C rẻ nhất, Mazda CX-5, Hyundai Tucson 'sốt vó' lo doanh số

Giá cả thị trường - 15 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Honda CR-V đang được ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, cuộc đua doanh số giữa Honda CR-V và Mazda CX-5 có thể sẽ xuất hiện những diễn biến bất ngờ.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 4-7/12/2025: Những khu vực sẽ bị cúp điện 4 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 4-7/12/2025: Những khu vực sẽ bị cúp điện 4 ngày cuối tuần

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Vải dệt kim trở thành giải pháp thay thế lý tưởng cho thời trang bền vững

Vải dệt kim trở thành giải pháp thay thế lý tưởng cho thời trang bền vững

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

Vải dệt kim đang tiên phong xu hướng thời trang nhờ sự linh hoạt, thoáng khí và khả năng tái chế vượt trội. Đây là giải pháp 'xanh' hoàn hảo, giúp vừa nâng cao trải nghiệm người mặc, vừa kiến tạo tương lai bền vững cho ngành may mặc.

Ngân hàng thu phí tài khoản 22.000 đồng/tháng, dân nghèo chịu thiệt, người dùng hiến kế giảm gánh nặng

Ngân hàng thu phí tài khoản 22.000 đồng/tháng, dân nghèo chịu thiệt, người dùng hiến kế giảm gánh nặng

Bảo vệ người tiêu dùng - 18 giờ trước

GĐXH - Việc hàng chục ngân hàng đồng loạt thu phí quản lý tài khoản với mức 5.000 – 22.000 đồng/tháng đang gây tranh luận mạnh trong dư luận. Không ít ý kiến cho rằng các ngân hàng nên áp dụng cách làm “hợp tình, hợp lý” thay vì âm thầm thu phí, để tránh khiến người dân cảm giác bị “móc túi”.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 4/12/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 4/12/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 4/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 4-7/12/2025: Từ 6h30 sáng, nhiều hộ dân đã không còn điện để dùng

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 4-7/12/2025: Từ 6h30 sáng, nhiều hộ dân đã không còn điện để dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Xe máy Honda giảm sốc, mua SH Mode, Vision còn nhận ưu đãi lớn

Xe máy Honda giảm sốc, mua SH Mode, Vision còn nhận ưu đãi lớn

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Giá xe máy Honda mới nhất đang khuyến mại chưa từng có trong lịch sử, trong đó SH Mode, Vision nhận được nhiều ưu đãi.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 13 triệu đồng của Honda thiết kế hiện đại, pin khỏe, siêu rẻ hơn cả Vision, xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Xe máy điện giá 13 triệu đồng của Honda thiết kế hiện đại, pin khỏe, siêu rẻ hơn cả Vision, xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện của Honda với thiết kế nhỏ gọn, nhiều công nghệ thông minh và phạm vi di chuyển lên tới 105 km cùng mức giá cực kỳ rẻ.

Hatchback hạng B giá 180 triệu đồng, thiết kế hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chỉ như Honda SH 350i liệu có về Việt Nam?

Hatchback hạng B giá 180 triệu đồng, thiết kế hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chỉ như Honda SH 350i liệu có về Việt Nam?

Giá cả thị trường
Xe ô tô giá 300 triệu đồng thiết kế hiện đại, dáng khỏe SUV, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ bán ở Việt Nam?

Xe ô tô giá 300 triệu đồng thiết kế hiện đại, dáng khỏe SUV, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 4/12: Vàng SJC đứng vững, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?

Giá vàng hôm nay 4/12: Vàng SJC đứng vững, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?

Giá cả thị trường
Xe máy Honda giảm sốc, mua SH Mode, Vision còn nhận ưu đãi lớn

Xe máy Honda giảm sốc, mua SH Mode, Vision còn nhận ưu đãi lớn

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top