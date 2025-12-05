Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 5 - 7/12/2025: Hàng loạt khu dân cư cuối tuần không có điện để dùng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bình Thuận cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 5 - 7/12 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 5 - 7/12 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ 5 - 7/12
Lịch cúp điện Phan Thiết
KHU VỰC: Một phần phường Hàm Thắng , một phần phường Phú Thủy - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 00:02:00 ngày 05/12/2025 đến 08:00:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Gỗ 19/4 một phần đường Trần Quý Cáp khu vực Chùa Thiền Lâm thuộc một phần phường Tiến Thành -Tỉnh Lâm Đồng.
THỜI GIAN: Từ 05:25:00 ngày 05/12/2025 đến 05:50:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tuy Phong
KHU VỰC: Thôn Tân Phú, thôn Phú Hòa, xã Phan Rí Cửa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/12/2025 đến 11:30:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/12/2025 đến 12:00:00 ngày 07/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Linh
(Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện)
Lịch cúp điện Hàm Tân
KHU VỰC: Mất điện một phẩn khu vực Sông Phan - xã Tân Lập – tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 05/12/2025 đến 14:30:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực Tân Phúc - xã Tân Minh – tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/12/2025 đến 11:30:00 ngày 06/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần thôn Láng Gòn 2 - xã Hàm Tân – tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/12/2025 đến 10:00:00 ngày 06/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Lịch cúp điện La Gi
(Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện)
Lịch cúp điện Phú Quý
KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Lạch Chỏi, thôn Triều Dương, Đặc khu Phú Quý
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/12/2025 đến 09:30:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc
KHU VỰC: Một phần xã (Thuận Minh) Hàm Thuận và một phần xã (Hàm Phú) Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/12/2025 đến 15:00:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Phú Điền, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/12/2025 đến 11:30:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Phú Thái xã Hàm Thuận Bắc - Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 01:12:00 ngày 04/12/2025 đến 01:12:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thôn Phú Thái xã Hàm Thuận Bắc - Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 01:15:00 ngày 04/12/2025 đến 01:15:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thôn Lâm Giang xã Hàm Thuận Bắc - Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 01:43:00 ngày 04/12/2025 đến 09:15:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Tầm Hưng xã Hàm Thuận - Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 04:10:00 ngày 04/12/2025 đến 06:05:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thôn An Phú xã Hàm Liêm - Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 04:40:00 ngày 04/12/2025 đến 04:40:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thôn Hội Nhơn xã Hàm Liêm - Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 05:50:00 ngày 04/12/2025 đến 05:50:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn 3 xã Hồng Sơn - Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 06:40:00 ngày 04/12/2025 đến 08:35:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn 3 xã Hồng Sơn - Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 04/12/2025 đến 07:02:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn 3 xã Hồng Sơn - Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 06:55:00 ngày 04/12/2025 đến 08:10:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn 3 xã Hồng Sơn - Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 06:57:00 ngày 04/12/2025 đến 07:55:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Phú Thịnh Phường Hàm Thắng-Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:48:00 ngày 04/12/2025 đến 08:48:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn 2 xã Hồng Sơn - Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 09:21:00 ngày 04/12/2025 đến 09:02:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần các KP: KP Kim Ngọc, KP Phú Hòa phường Hàm Thắng-Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 09:35:00 ngày 04/12/2025 đến 09:35:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn 2 xã Hồng Sơn - Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 09:38:00 ngày 04/12/2025 đến 09:42:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn 5 xã Hàm Thuận-Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 04/12/2025 đến 09:23:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KP Kim Bình phường Hàm Thắng-Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 04/12/2025 đến 09:20:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KP Kim Ngọc phường Hàm Thắng-Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 09:48:00 ngày 04/12/2025 đến 09:20:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KP Kim Ngọc phường Hàm Thắng-Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/12/2025 đến 10:00:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn 1 xã Hồng Sơn - Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 04/12/2025 đến 09:32:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Bình Lâm xã Hàm Liêm - Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 10:25:00 ngày 04/12/2025 đến 10:30:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Bình Lâm xã Hàm Liêm - Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 10:27:00 ngày 04/12/2025 đến 10:30:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn 1 xã Hồng Sơn - Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/12/2025 đến 10:40:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khu phố Kim Ngọc, Phường Hàm Thắng, Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 12:46:00 ngày 04/12/2025 đến 12:50:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khu phố Phú An, Phường Hàm Thắng, Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 12:57:00 ngày 04/12/2025 đến 12:00:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Ung Chiếm phường Hàm Thắng - Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 13:20:00 ngày 04/12/2025 đến 13:00:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Ung Chiếm phường Hàm Thắng - Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 13:24:00 ngày 04/12/2025 đến 13:35:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Phú Xuân phường Hàm Thắng - Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 13:28:00 ngày 04/12/2025 đến 13:30:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng TOYOTA, Khu phố Thắng Thuận, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 13:40:00 ngày 04/12/2025 đến 13:45:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn 1 xã Hàm Thuận - Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 13:57:00 ngày 04/12/2025 đến 07:45:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Phú Hòa, một phần khu phố Phú Thành, phường Hàm Thắng - Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 14:24:00 ngày 04/12/2025 đến 09:00:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn 4 xã Hàm Thuận - Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 14:56:00 ngày 04/12/2025 đến 07:57:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn 5 xã Hàm Thuận - Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 15:08:00 ngày 04/12/2025 đến 15:00:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thôn Liêm Thái, Xã Hồng Sơn, Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 15:21:00 ngày 04/12/2025 đến 08:25:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Hàm Thắng - Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 18:08:00 ngày 04/12/2025 đến 09:10:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Hàm Thắng - Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 00:08:00 ngày 05/12/2025 đến 07:50:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Hàm Thắng - Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 07:50:00 ngày 05/12/2025 đến 17:50:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam
KHU VỰC: Thôn An Thạnh, An Lạc, An Hòa, An Trung- xã Hải Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/12/2025 đến 11:30:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thôn An Hòa- xã Hải Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/12/2025 đến 11:30:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mốt phần thôn Hồng Thắng - xã Hòa Thắng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/12/2025 đến 11:30:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Bình Nghĩa - xã Sông Lũy - tỉnh Lâm Đồng .
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 05/12/2025 đến 11:30:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn 1, Thôn 2, Bình Sơn, Bình Nghĩa, Bình Nhơn, xã Sông Lũy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/12/2025 đến 10:30:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu Dốc Đá - Xã Phan Sơn
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/12/2025 đến 11:30:00 ngày 06/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu Dốc Đá - Xã Phan Sơn
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/12/2025 đến 11:30:00 ngày 06/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/12/2025 đến 06:30:00 ngày 07/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
KHU VỰC: Thôn Thuận Minh, xã Tân Thành
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/12/2025 đến 06:30:00 ngày 07/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
KHU VỰC: Thôn Văn Kê, thôn Hiệp Lễ, xã Tân Thành
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/12/2025 đến 06:30:00 ngày 07/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
Lịch cúp điện Bắc Bình
Lịch cúp điện Tánh Linh
(Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện)
