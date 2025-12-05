Giải pháp nâng hạ toàn diện cho nhà máy hiện đại với xe nâng điện

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giữa thị trường phân mảnh và độ chuẩn hóa chưa đồng đều, TFV Industries – đơn vị cung cấp toàn diện các giải pháp về xe nâng & pin lithium hàng đầu tại Việt Nam – đang khẳng định vị thế nhờ hệ sinh thái thiết bị đa dạng, pin lithium tự sản xuất và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp.

Hệ sinh thái sản phẩm xe nâng đa dạng – giải pháp tối ưu cho mọi ngành nghề

TFV là đối tác phân phối của nhiều thương hiệu lớn trong ngành như KION Baoli (Đức), Linde, MIMA, Zowell, CT Power,.. cùng các dòng xe Toyota mới 100%. Danh mục sản phẩm bao gồm xe nâng điện, xe nâng dầu, xe nâng kho lạnh, pallet truck, stacker, reach truck và thiết bị nhà kho chuyên dụng.

Xe nâng Baoli trưng bày tại showroom TFV Industries

Nhờ kinh nghiệm triển khai dự án trong nhiều ngành như F&B, kho lạnh, logistics, linh kiện điện tử, dược phẩm hay thương mại điện tử, TFV có khả năng tư vấn – cấu hình – cung ứng trọn gói theo bài toán vận hành thực tế. Mỗi xe trước khi bàn giao đều được kiểm tra kỹ thuật nghiêm ngặt để đảm bảo vận hành an toàn và hiệu suất tối đa.

Một số dòng xe nâng tại kho TFV Industries

Pin lithium Interlift – giải pháp điện hóa tối ưu cho xe nâng điện

Pin lithium Interlift do TFV tự sản xuất, sử dụng công nghệ cell EVE – một trong những dòng cell LFP (LiFePO4) uy tín nhất thị trường – mang đến độ ổn định cao, an toàn và tuổi thọ dài vượt trội. Đây chính là "trái tim năng lượng" giúp xe nâng điện hoạt động mạnh mẽ và bền bỉ trong môi trường cường độ cao.

Pin lithium hiệu Interlift cho xe nâng điện TFV

Điểm đột phá lớn nhất khi trang bị pin lithium Interlift cho xe nâng điện TFV phân phối là khả năng vận hành mạnh mẽ hơn, tiết kiệm chi phí hơn và phù hợp với đa số nhà máy hiện đại:

• Sạc nhanh chỉ trong 2 giờ

• Hoạt động liên tục 8–14 giờ tùy tải và môi trường

• Dung lượng pin lớn hơn 40% so với pin thông thường

• An toàn tuyệt đối – không rò axit, không bảo dưỡng nước

• Giá vẫn tương đương các loại pin thường trên thị trường

Với lợi thế tự chủ công nghệ tại Việt Nam, TFV thiết kế pin đúng chuẩn kích thước – công suất của từng dòng xe nâng 3 bánh, 4 bánh, reach truck, pallet truck và stacker. Khi kết hợp cùng các thương hiệu mà TFV đang cung cấp như Baoli, Linde, MIMA, CT Power hay Toyota mới 100%, xe nâng đạt hiệu suất rất cao: tăng tốc tốt hơn, nâng hạ mượt hơn và duy trì điện áp ổn định đến cuối ca làm việc.

Sự kết hợp tối ưu giữa xe nâng Baoli KBE35 và pin Lithium Interlift 80V560Ah

TFV cung cấp trọn bộ giải pháp điện hóa gồm pin lithium Interlift – bộ sạc nhanh – BMS thông minh, đảm bảo xe vận hành mạnh mẽ, an toàn và liên tục trong suốt vòng đời thiết bị.

Dịch vụ hậu mãi – chăm sóc khách hàng sau bán chuyên nghiệp tại TFV

TFV xem dịch vụ hậu mãi là nền tảng quan trọng để thiết bị vận hành ổn định, giảm gián đoạn sản xuất và giúp doanh nghiệp an tâm sử dụng dài hạn. Nhờ đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm và quy trình chuẩn hóa, TFV mang đến dịch vụ nhanh – chuyên nghiệp – tận tâm.

Các dịch vụ hậu mãi bao gồm:

• Kiểm tra – bảo dưỡng định kỳ cho xe nâng và pin lithium

• Sửa chữa sự cố điện – thủy lực – motor ngay tại nhà máy

• Thay thế linh kiện bằng phụ tùng chính hãng

• Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

• Đào tạo vận hành – bảo dưỡng cho đội kỹ thuật của khách hàng

Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng xe nâng chuyên nghiệp tại TFV

TFV cũng ứng dụng các phương pháp chẩn đoán hiện đại, đảm bảo thiết bị luôn duy trì hiệu suất cao và phù hợp với đặc thù vận hành của từng ngành.

Kết luận

Với sự kết hợp giữa hệ sinh thái xe nâng đa dạng, pin lithium Interlift do TFV tự sản xuất và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp, TFV Industries tự hào mang đến giải pháp vận hành tối ưu cho doanh nghiệp Việt Nam – an toàn, tiết kiệm và bền vững.

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH TFV INDUSTRIES

Địa chỉ ĐKKD: Thôn Tiên Đài, Xã Yên Lãng, Thành Phố Hà Nội

Showroom 1: TTTM Mê Linh Plaza, KM 8 Võ Văn Kiệt, Hà Nội

Showroom 2: TDP Kếu, Xã Xuân Lãng, Phú Thọ

Showroom 3: KP Phước Thái, P. Tân Khánh, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0916.929.883 – 0969.786.881

Email: sales@tfv.vn

Website: https://tfv.vn

