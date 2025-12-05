Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 5 – 7/12/2025: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 5 – 7/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 5 – 7/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 5 – 7/12/2025

Lịch cúp điện Tân Thành

KHU VỰC: Nội bộ Công Ty TNHH Nhà Hàng Tân Tân Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,16MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/12/2025 đến 10:00:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Rạch Rập Phường Lý văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,075MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/12/2025 đến 16:00:00 ngày 06/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Công Trứ, một phần đường Cao Thắng, Cảng Cá, CBTS Thanh Đoàn, DVTS, CaMiMex, JOTOCO, mặt hàng mới, Phường Lý văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 6.5MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/12/2025 đến 15:00:00 ngày 06/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Phan Ngọc Hiển, Hùng Vương, Nguyễn Ngọc Sanh, Bùi Thị Trường, Trần Văn Thời, Tỉnh Ủy, UBND Tỉnh Cà Mau, Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 7.5MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/12/2025 đến 15:00:00 ngày 06/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.6MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/12/2025 đến 16:00:00 ngày 06/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Quang Trung Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,25MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/12/2025 đến 10:00:00 ngày 06/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nội bộ trung tâm chất lượng TS Vùng 5 Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,16MW

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/12/2025 đến 12:00:00 ngày 06/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Du, Tôn Đức Thắng, 3 tháng 2, Bà Triệu, Danh Thị Tươi, Tạ An Khương, Phạm Ngọc Thạch, Lê Thị Riêng, Huyễn Trân Công Chúa, Thoại Ngọc Hầu và một phần đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Lang, Quản Lộ Phụng Hiệp Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 7.5MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/12/2025 đến 16:00:00 ngày 07/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hưng Mỹ

KHU VỰC: Một phần xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/12/2025 đến 16:00:00 ngày 07/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Năm Căn

KHU VỰC: Một phần xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/12/2025 đến 15:00:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm 2, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/12/2025 đến 16:00:00 ngày 06/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Năm Căn, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/12/2025 đến 09:00:00 ngày 06/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Năm Căn, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/12/2025 đến 16:00:00 ngày 06/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Nàng Kèo, Hiệp Tùng, Rạch Vẹt, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/12/2025 đến 12:00:00 ngày 06/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm 1, khóm 2, khóm 4, khóm 6, khóm 8, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/12/2025 đến 16:00:00 ngày 06/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trần Văn Thời

KHU VỰC: Ấp 10A, ấp 10B, ấp 10C, ấp Kinh Chùa, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/12/2025 đến 15:30:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Cơi 3;4;5, ấp Đá Bạc, ấp Đá Bạc A, âp1;2 , tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/12/2025 đến 15:30:00 ngày 07/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Trần Văn Thời, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/12/2025 đến 15:30:00 ngày 06/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Nguyễn Phích

KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 0.8 Mw

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/12/2025 đến 16:00:00 ngày 06/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Khánh Lâm, một phần xã U Minh tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 2.5 Mw

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/12/2025 đến 16:00:00 ngày 07/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đầm Dơi

KHU VỰC: Một phần ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/12/2025 đến 16:30:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Điền, ấp Nhị Nguyệt, ấp Thành Vọng, ấp Trung Cang, xã Trần Phán; ấp Mương Điều, ấp Mương Đường, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/12/2025 đến 17:00:00 ngày 06/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Ngã Bát, ấp Nhị Nguyệt, ấp Chà Là, ấp Bờ Đập, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/12/2025 đến 16:00:00 ngày 06/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/12/2025 đến 16:30:00 ngày 06/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 2, ấp 5, ấp Tân Long B, xã Đầm Dơi và xã Tạ An Khương, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/12/2025 đến 16:00:00 ngày 07/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tạ An Khương, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/12/2025 đến 17:00:00 ngày 07/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thới Bình

KHU VỰC: Một phần khóm 1, ấp 4 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/12/2025 đến 12:00:00 ngày 07/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khóm 3 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/12/2025 đến 12:00:00 ngày 07/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/12/2025 đến 12:00:00 ngày 07/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm

KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng trạm Đòn Dong 2, ấp Tân Quảng A, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/12/2025 đến 16:00:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khách hàng ấp Hưng Hiệp, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/12/2025 đến 16:00:00 ngày 06/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khách hàng xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/12/2025 đến 16:00:00 ngày 06/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khách hàng xã Phú Mỹ, xã Nguyễn Việt Khái, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 07/12/2025 đến 15:30:00 ngày 07/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển

KHU VỰC: Một phần ấp Bà Thanh, ấp Dinh Củ; toàn bộ các ấp: Bảo Vĩ, Ba Nhất, Chợ Thủ A, Chợ Thủ B, Đường Kéo, Kại Lá, Tân Tạo, Voi Vàm, Xí Nghiệp, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 1,30 MW.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/12/2025 đến 16:00:00 ngày 05/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phan Ngọc Hiển, xã Tân Ân và xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/12/2025 đến 16:00:00 ngày 06/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

