Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 5 – 7/12/2025: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cà Mau
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 5 – 7/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 5 – 7/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 5 – 7/12/2025
Lịch cúp điện Tân Thành
KHU VỰC: Nội bộ Công Ty TNHH Nhà Hàng Tân Tân Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,16MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/12/2025 đến 10:00:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Rạch Rập Phường Lý văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,075MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/12/2025 đến 16:00:00 ngày 06/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Công Trứ, một phần đường Cao Thắng, Cảng Cá, CBTS Thanh Đoàn, DVTS, CaMiMex, JOTOCO, mặt hàng mới, Phường Lý văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 6.5MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/12/2025 đến 15:00:00 ngày 06/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Phan Ngọc Hiển, Hùng Vương, Nguyễn Ngọc Sanh, Bùi Thị Trường, Trần Văn Thời, Tỉnh Ủy, UBND Tỉnh Cà Mau, Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 7.5MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/12/2025 đến 15:00:00 ngày 06/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.6MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/12/2025 đến 16:00:00 ngày 06/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Quang Trung Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,25MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/12/2025 đến 10:00:00 ngày 06/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ trung tâm chất lượng TS Vùng 5 Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,16MW
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/12/2025 đến 12:00:00 ngày 06/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Du, Tôn Đức Thắng, 3 tháng 2, Bà Triệu, Danh Thị Tươi, Tạ An Khương, Phạm Ngọc Thạch, Lê Thị Riêng, Huyễn Trân Công Chúa, Thoại Ngọc Hầu và một phần đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Lang, Quản Lộ Phụng Hiệp Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 7.5MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/12/2025 đến 16:00:00 ngày 07/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hưng Mỹ
KHU VỰC: Một phần xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/12/2025 đến 16:00:00 ngày 07/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Năm Căn
KHU VỰC: Một phần xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/12/2025 đến 15:00:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khóm 2, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/12/2025 đến 16:00:00 ngày 06/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Năm Căn, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/12/2025 đến 09:00:00 ngày 06/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Năm Căn, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/12/2025 đến 16:00:00 ngày 06/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Nàng Kèo, Hiệp Tùng, Rạch Vẹt, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/12/2025 đến 12:00:00 ngày 06/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khóm 1, khóm 2, khóm 4, khóm 6, khóm 8, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/12/2025 đến 16:00:00 ngày 06/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trần Văn Thời
KHU VỰC: Ấp 10A, ấp 10B, ấp 10C, ấp Kinh Chùa, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/12/2025 đến 15:30:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Cơi 3;4;5, ấp Đá Bạc, ấp Đá Bạc A, âp1;2 , tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/12/2025 đến 15:30:00 ngày 07/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Trần Văn Thời, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/12/2025 đến 15:30:00 ngày 06/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Nguyễn Phích
KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 0.8 Mw
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/12/2025 đến 16:00:00 ngày 06/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Khánh Lâm, một phần xã U Minh tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 2.5 Mw
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/12/2025 đến 16:00:00 ngày 07/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đầm Dơi
KHU VỰC: Một phần ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/12/2025 đến 16:30:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Điền, ấp Nhị Nguyệt, ấp Thành Vọng, ấp Trung Cang, xã Trần Phán; ấp Mương Điều, ấp Mương Đường, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/12/2025 đến 17:00:00 ngày 06/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Ngã Bát, ấp Nhị Nguyệt, ấp Chà Là, ấp Bờ Đập, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/12/2025 đến 16:00:00 ngày 06/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/12/2025 đến 16:30:00 ngày 06/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 2, ấp 5, ấp Tân Long B, xã Đầm Dơi và xã Tạ An Khương, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/12/2025 đến 16:00:00 ngày 07/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Tạ An Khương, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/12/2025 đến 17:00:00 ngày 07/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thới Bình
KHU VỰC: Một phần khóm 1, ấp 4 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/12/2025 đến 12:00:00 ngày 07/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khóm 3 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/12/2025 đến 12:00:00 ngày 07/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/12/2025 đến 12:00:00 ngày 07/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm
KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng trạm Đòn Dong 2, ấp Tân Quảng A, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/12/2025 đến 16:00:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khách hàng ấp Hưng Hiệp, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/12/2025 đến 16:00:00 ngày 06/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khách hàng xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/12/2025 đến 16:00:00 ngày 06/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khách hàng xã Phú Mỹ, xã Nguyễn Việt Khái, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 07/12/2025 đến 15:30:00 ngày 07/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển
KHU VỰC: Một phần ấp Bà Thanh, ấp Dinh Củ; toàn bộ các ấp: Bảo Vĩ, Ba Nhất, Chợ Thủ A, Chợ Thủ B, Đường Kéo, Kại Lá, Tân Tạo, Voi Vàm, Xí Nghiệp, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 1,30 MW.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/12/2025 đến 16:00:00 ngày 05/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Phan Ngọc Hiển, xã Tân Ân và xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/12/2025 đến 16:00:00 ngày 06/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
iPhone 17 Pro Max bản 2TB không gây được chú ý!Sản phẩm - Dịch vụ - 34 phút trước
iPhone 17 Pro Max là một siêu phẩm công nghệ, dẫn đầu thị trường với Chip A19 Pro mạnh mẽ. Nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trữ khổng lồ của giới sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, Apple đã lần đầu tiên giới thiệu phiên bản 2TB. Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng, phiên bản dung lượng cao cấp này lại không gây được chú ý.
Xe máy điện giá 15,7 triệu đồng ở Việt Nam đẹp phong cách, pin bền, tính năng thông minh rẻ hơn cả xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 35 phút trước
GĐXH - Xe máy điện giá rẻ mới nổi đang thu hút giới trẻ nhờ thiết kế nhỏ gọn, tính năng thông minh, quãng đường đi ấn tượng và mức giá chỉ ngang xe đạp điện.
Giá xe Honda Vision ở đại lý giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, Lead, SH Mode không so lại doanh số vì quá rẻGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda Vision đang được giảm mạnh tại đại lý, ở mức thấp chưa từng có khiến khách Việt xôn xao, tình trạng đội giá cao gần như đã không còn.
Giá lăn bánh Honda City giảm sâu, rẻ kỷ lục, chỉ ngang xe hạng A, Hyundai Accent, Toyota Vios không so lại doanh sốGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Honda City đang cực canh tranh khiến Hyundai Accent và Toyota Vios có nguy cơ thua doanh số.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 5 - 7/12/2025: Hàng loạt khu dân cư cuối tuần không có điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 5/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng 400 nghìn đồng /lượng, lên 154,2 triệu đồng/lượng.
Giá iPhone 14 Pro Max giảm sốc, thấp chưa từng có, xứng danh Pro Max rẻ nhất Việt Nam xịn ngang iPhone 17 Pro MaxGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 14 Pro Max rẻ hơn hơn tới gần một nửa iPhone 17 Pro Max nhưng vẫn mang tới hàng loạt các trang bị khủng.
SUV hybrid giá 353 triệu đồng sẽ bán ở Việt Nam trang bị hiện đại, tiết kiệm xăng sánh ngang Kia Sonet, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - SUV hybrid cỡ nhỏ vừa ra mắt đang thu hút sự quan tâm nhờ mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, phạm vi hoạt động dài và mức giá dễ tiếp cận.
Giá lăn bánh Honda CR-V giảm mạnh, thấp kỷ lục, xứng danh SUV hạng C rẻ nhất, Mazda CX-5, Hyundai Tucson 'sốt vó' lo doanh sốGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Honda CR-V đang được ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, cuộc đua doanh số giữa Honda CR-V và Mazda CX-5 có thể sẽ xuất hiện những diễn biến bất ngờ.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 4-7/12/2025: Những khu vực sẽ bị cúp điện 4 ngày cuối tuầnSản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Xe máy điện giá 13 triệu đồng của Honda thiết kế hiện đại, pin khỏe, siêu rẻ hơn cả Vision, xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện của Honda với thiết kế nhỏ gọn, nhiều công nghệ thông minh và phạm vi di chuyển lên tới 105 km cùng mức giá cực kỳ rẻ.