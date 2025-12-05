Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 5/12/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 5/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 5/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 5/12/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 5/12/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Sáu
|Vĩnh Long
|Bình Dương
|Trà Vinh
5/12/2025
L: 46VL49
L: 12K49
L: 34TV49
|Giải đặc biệt
250816
073147
451385
|Giải nhất
74269
29009
84044
|Giải nhì
42492
19816
99460
|Giải ba
71467
18140
89916
59590
38106
50174
|Giải tư
85835
75797
85389
87990
93540
39757
06775
89421
92381
24918
83207
42939
93200
44192
53108
69701
26881
88642
72233
14447
64744
|Giải năm
3938
1300
6764
|Giải sáu
5945
5037
6279
2087
1123
4524
7731
8129
9670
|Giải bảy
652
|311
|726
|Giải tám
|18
|41
|71
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 5/12/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Sáu
|Gia Lai
|Ninh Thuận
5/12/2025
|XSGL
|XSNT
|Giải đặc biệt
Giải nhất
|Giải nhì
|Giải ba
|Giải tư
|Giải năm
|Giải sáu
|Giải bảy
|Giải tám
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 5/12/2025 có kết quả như sau:
|Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt:
|ĐB
|Giải 1
|Giải 2
|Giải 3
|Giải 4
|Giải 5
|Giải 6
|Giải 7
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 5/12/2025 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
|Giải Nhất
O O O O O
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O
|300.000
|Giải Ba
O O O
|30.000
