Tuy nhiên, mức giá thuộc phân khúc cao cấp khiến không ít người dùng đắn đo liệu có nên mua Xiaomi 18 Pro Max hay không. Những trải nghiệm thực tế dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ nét trước khi quyết định.

Lý do nên chọn mua Xiaomi 18 Pro Max

Điểm thuyết phục đầu tiên nằm ở chất lượng hiển thị và âm thanh phục vụ giải trí. Màn hình chính đạt độ sáng tối đa 1.791 nits giúp quan sát rõ ràng ngoài trời nắng gắt, kết hợp công nghệ chống nhìn trộm chủ động bảo vệ sự riêng tư cho từng ứng dụng mà không làm giảm độ sắc nét. Cụm 3 loa ngoài mang lại dải âm đầy đặn, âm trầm chắc khỏe đáp ứng tốt nhu cầu xem phim lẫn chơi game.

Về nhiếp ảnh và hiệu năng, Xiaomi 18 Pro Max được nâng cấp ống kính zoom từ Samsung cùng cảm biến chính Leica cho màu da khi chụp người rất tự nhiên. Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 kết hợp viên pin cho thời lượng sử dụng lên đến 11 tiếng giúp máy vận hành mượt mà suốt ngày dài.

Ảnh Xiaomi 18 Pro Max đang được bán giá tốt tại Thế Giới Di Động

Những điểm cần cân nhắc trước khi quyết định

Dù sở hữu màn hình phụ phía mặt lưng sắc nét, tính ứng dụng thực tế tại thị trường quốc tế vẫn còn hạn chế do chưa nhiều ứng dụng ngân hàng hay ví điện tử hỗ trợ hiển thị nhanh. Ngoài ra, camera góc siêu rộng chưa thật sự nổi bật khi chụp đêm và máy vẫn hơi ấm lên khi chơi game đồ họa nặng liên tục.

Do đó, Xiaomi 18 Pro và bản Pro Max sẽ phù hợp với người dùng yêu thích thiết kế độc đáo, đề cao sự riêng tư khi dùng nơi công cộng và cần một chiếc máy giải trí toàn diện.

Ảnh Xiaomi 18 Pro Max đang được bán giá tốt tại Thế Giới Di Động

Giá bán và ưu đãi mở bán tại Thế Giới Di Động

Hiện tại, sản phẩm đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động với mức giá chính thức từ 39.990.000đ đến 47.990.000đ cho phiên bản 12GB/256GB tùy theo tùy chọn màu sắc.

Khách hàng chọn mua trong giai đoạn này sẽ nhận được tổng gói ưu đãi lên đến 18 triệu đồng. Chương trình bao gồm ưu đãi giảm trực tiếp đến 6 triệu đồng, hỗ trợ thu cũ đổi mới trợ giá đến 5 triệu đồng cùng chính sách trả chậm 0% lãi suất với kỳ hạn đến 18 tháng và trả trước 0đ.

Bên cạnh đó, người dùng còn được hưởng gói bảo hành toàn diện 24 tháng kèm 1 lần bảo hành rơi vỡ màn hình hoặc mặt sau trong 24 tháng.

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