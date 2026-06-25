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Có những câu nói mất vài giây nhưng khiến cha mẹ già vui cả ngày

Thứ năm, 09:34 25/06/2026 | Gia đình
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Nhiều người cho rằng, cha mẹ hay ông bà cần được chăm sóc bằng vật chất. Thế nhưng, điều khiến người lớn tuổi cảm thấy hạnh phúc đôi khi lại rất giản đơn. Chỉ một lời hỏi han, một câu động viên hay sự quan tâm chân thành từ con cháu cũng có thể làm họ ấm lòng và cảm thấy mình vẫn được yêu thương, trân trọng.

Có những câu nói mất vài giây nhưng khiến cha mẹ già vui cả ngày - Ảnh 1.4 điều tuổi già không nên chờ đợi ở con cháu, nhất là điều thứ tư

GĐXH - Ai làm cha mẹ cũng yêu thương con cái. Dành cả tuổi trẻ để nuôi con khôn lớn, ai cũng mong đến lúc về già sẽ có con cháu bên cạnh, quan tâm và chăm sóc. Nhưng có một điều mà nhiều người chỉ nhận ra khi tuổi đã cao. Càng chờ đợi quá nhiều, đôi khi chúng ta càng dễ thất vọng. Dưới đây là 4 điều tuổi già không nên đặt hết hy vọng vào con cháu.

Có những câu nói mất vài giây nhưng khiến cha mẹ già vui cả ngày - Ảnh 2.Tôi giữ lại tiền dưỡng già, con trai nói sau này đừng mong nó phụng dưỡng

GĐXH - Có những người mẹ sẵn sàng nhịn ăn, nhịn mặc để lo cho con. Nhưng đến một ngày, khi họ giữ lại cho mình chút vốn liếng cuối cùng của tuổi già, họ lại bị chính con cái trách móc là ích kỷ.

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Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
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Vòng tay nhân ái
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