Có những câu nói mất vài giây nhưng khiến cha mẹ già vui cả ngày
GĐXH - Nhiều người cho rằng, cha mẹ hay ông bà cần được chăm sóc bằng vật chất. Thế nhưng, điều khiến người lớn tuổi cảm thấy hạnh phúc đôi khi lại rất giản đơn. Chỉ một lời hỏi han, một câu động viên hay sự quan tâm chân thành từ con cháu cũng có thể làm họ ấm lòng và cảm thấy mình vẫn được yêu thương, trân trọng.
Trao hết 38 tỷ tiền bồi thường đất cho con trai, con gái gửi cuốn sổ khiến cha chết lặngGia đình - 2 giờ trước
GĐXH - Nhận hơn 38 tỷ đồng tiền bồi thường, người cha cho hết con trai vì cho rằng con gái là "người ngoài". Nhưng cuốn sổ mà cô gửi đến khiến ông không khỏi nghẹn ngào.
Vợ chồng sống đến tuổi 65 vẫn làm được 3 việc này, tuổi già chắc chắn viên mãnGia đình - 3 giờ trước
GĐXH - Nhiều người mơ ước một tuổi già hạnh phúc, nhưng không phải cặp vợ chồng nào cũng duy trì được 3 yếu tố then chốt khi bước sang tuổi 65.
Nhiều người cao tuổi hối hận vì giao hết tiền cho con cháu quá sớm: Sống cùng con dâu nên nhớ 3 nguyên tắc nàyGia đình - 15 giờ trước
GĐXH - Khi sống cùng con dâu, điều khiến nhiều người lớn tuổi trăn trở không phải chuyện ăn ở, mà là cách giữ hòa khí mà vẫn bảo vệ được quyền chủ động của bản thân. Theo kinh nghiệm của nhiều người đi trước, có 3 nguyên tắc về tiền bạc càng nhớ sớm càng có lợi cho tuổi già.
Chẳng cần thả thính vẫn khiến người khác đắm say: 3 con giáp càng tiếp xúc càng khó dứt raGia đình - 18 giờ trước
GĐXH - Không cần những màn "thả thính" quá lộ liễu hay cố tình gây chú ý, một số con giáp lại sở hữu sức hút rất riêng khiến người khác dễ rung động.
Tặng quà cũng cần EQ: 4 món quà người tinh tế thường tránh tặng người khácGia đình - 19 giờ trước
GĐXH - Một món quà không chỉ thể hiện sự tinh tế mà còn phản ánh cách bạn thấu hiểu người khác.
Vợ ngoại tình liên tục 5 lần, chồng đau đớn thừa nhận một điều nhưng đã quá muộn màngChuyện vợ chồng - 19 giờ trước
GĐXH - Từng là mối tình thanh xuân kéo dài từ thời trung học, cuộc hôn nhân của anh và vợ cuối cùng vẫn tan vỡ sau nhiều năm chất chứa tổn thương, hiểu lầm và ngoại tình.
Người có tâm địa xấu thường thích hỏi 3 chuyện này về bạn: Gặp kiểu người này, tránh càng xa càng tốtThâm cung bí sử - 23 giờ trước
GĐXH - Trong cuộc sống, có những người vừa quen đã liên tục hỏi về các mối quan hệ, chuyện gia đình hay thu nhập của bạn. Những câu hỏi tưởng như vô tình ấy đôi khi lại tiết lộ động cơ không hề đơn giản phía sau.
Top cung hoàng đạo xinh đẹp nhưng đụng đâu hỏng đóGia đình - 23 giờ trước
GĐXH - Một số cung hoàng đạo dù thông minh, nhiệt tình và tốt bụng nhưng lại thường xuyên rơi vào những tình huống "dở khóc dở cười" vì tính hậu đậu của mình.
4 điều tuổi già không nên chờ đợi ở con cháu, nhất là điều thứ tưGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Ai làm cha mẹ cũng yêu thương con cái. Dành cả tuổi trẻ để nuôi con khôn lớn, ai cũng mong đến lúc về già sẽ có con cháu bên cạnh, quan tâm và chăm sóc. Nhưng có một điều mà nhiều người chỉ nhận ra khi tuổi đã cao. Càng chờ đợi quá nhiều, đôi khi chúng ta càng dễ thất vọng. Dưới đây là 4 điều tuổi già không nên đặt hết hy vọng vào con cháu.
4 điều người khôn ngoan sẽ sớm buông bỏ để tuổi già an nhànGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Tuổi già, không ít người mới nhận ra rằng sự bình yên không đến từ những gì nắm giữ được, mà đến từ những điều biết buông bỏ đúng lúc.
4 con giáp chiều con quá mức, dễ nuôi ra những đứa trẻ thiếu tự lậpGia đình
GĐXH - Sự yêu thương đi kèm với việc bao bọc quá mức của 4 con giáp này có thể khiến trẻ mất đi cơ hội rèn luyện tính tự lập, khả năng giải quyết vấn đề và bản lĩnh đối mặt với khó khăn.