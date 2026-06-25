Vợ chồng sống đến tuổi 65 vẫn làm được 3 việc này, tuổi già chắc chắn viên mãn
GĐXH - Nhiều người mơ ước một tuổi già hạnh phúc, nhưng không phải cặp vợ chồng nào cũng duy trì được 3 yếu tố then chốt khi bước sang tuổi 65.
Có nền tảng tài chính ổn định ở tuổi 65
Khi còn trẻ, con người có thể dựa vào sức khỏe và khả năng lao động để tạo ra thu nhập. Tuy nhiên, ở tuổi 65, nguồn lực quan trọng nhất lại là sự chuẩn bị tài chính từ trước đó.
Một cuộc sống đủ đầy về vật chất không chỉ giúp người cao tuổi đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày mà còn mang lại cảm giác an toàn và chủ động.
Đây là nền tảng quan trọng để cả hai vợ chồng tận hưởng những năm tháng nghỉ hưu mà không phải thường xuyên lo lắng về tiền bạc.
Ở giai đoạn này, mỗi người cần nhìn lại tình hình tài chính của mình một cách thực tế. Khoản tiết kiệm hiện có là bao nhiêu? Lương hưu có đủ đáp ứng cuộc sống lâu dài hay không? Các tài sản đang sở hữu có thực sự nằm trong tầm kiểm soát và an toàn?
Tuổi càng cao, các vấn đề sức khỏe càng dễ phát sinh. Những chi phí cho khám chữa bệnh, thuốc men và chăm sóc y tế có thể trở thành gánh nặng nếu không có sự chuẩn bị từ sớm.
Vì vậy, duy trì tài chính ổn định chính là cách giúp vợ chồng già sống chủ động, tự tin và bớt phụ thuộc vào con cái.
Bên cạnh đó, người cao tuổi cũng cần thận trọng trước các lời mời đầu tư hấp dẫn hoặc những chiêu trò lừa đảo tài chính. Sự tỉnh táo trong quản lý tiền bạc sẽ giúp bảo vệ thành quả tích lũy cả đời.
Duy trì giao tiếp để không trở thành người xa lạ trong chính ngôi nhà của mình
Nhiều người cho rằng sau hàng chục năm chung sống, vợ chồng đã quá hiểu nhau nên không còn nhiều điều để nói. Chính suy nghĩ này lại khiến khoảng cách vô hình ngày càng lớn dần theo thời gian.
Không ít cặp đôi lớn tuổi sống chung một mái nhà nhưng mỗi người một góc, một chiếc điện thoại, một thế giới riêng. Dù ở cạnh nhau cả ngày nhưng sự kết nối về mặt tinh thần lại ngày càng ít đi.
Theo các chuyên gia tâm lý, tuổi già thường đi kèm với nhiều thay đổi lớn như nghỉ hưu, thay đổi môi trường sống, giảm các mối quan hệ xã hội hay cảm giác mất đi vai trò quen thuộc trong cuộc sống.
Những biến động này dễ khiến người cao tuổi cảm thấy cô đơn, trống trải và bất an.
Trong hoàn cảnh đó, người bạn đời chính là chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất. Một cuộc trò chuyện mỗi ngày, sự quan tâm chân thành hay những lời động viên giản dị có thể giúp đối phương cảm thấy được thấu hiểu và đồng hành.
Thay vì kỳ vọng con cái luôn ở bên cạnh, các cặp vợ chồng nên học cách trở thành người bạn thân thiết nhất của nhau.
Sự giao tiếp thường xuyên không chỉ giúp duy trì tình cảm mà còn góp phần giảm nguy cơ mắc các vấn đề tâm lý như lo âu, trầm cảm hay cảm giác bị bỏ rơi.
Giữ cho cảm xúc luôn tươi mới dù đã bên nhau nửa đời người
Tình yêu lâu năm không tự nhiên tồn tại mãi nếu thiếu sự vun đắp. Sau nhiều thập kỷ chung sống, sự quen thuộc đôi khi khiến vợ chồng quên mất việc thể hiện tình cảm với nhau.
Thực tế, con người ở bất kỳ độ tuổi nào cũng đều có nhu cầu được yêu thương, ghi nhận và quan tâm. Một lời khen, một cái nắm tay hay một cái ôm nhẹ nhàng vẫn có sức mạnh sưởi ấm trái tim người bạn đời như thuở ban đầu.
Để giữ cho cuộc sống hôn nhân luôn có sức sống, các cặp đôi lớn tuổi nên chủ động tạo ra những niềm vui nhỏ mỗi ngày.
Đó có thể là cùng nhau đi bộ buổi sáng, tập thể dục, chăm sóc cây cảnh, uống trà, xem tin tức hay đơn giản là chia sẻ những câu chuyện thường nhật.
Không cần những điều quá lớn lao, chính những khoảnh khắc bình dị ấy lại giúp hai người duy trì sự gắn bó và cảm nhận được giá trị của việc đồng hành cùng nhau.
Khi bước sang tuổi 65 mà vẫn giữ được tài chính ổn định, giao tiếp thường xuyên và tình cảm luôn ấm áp, đó chính là minh chứng cho một cuộc hôn nhân thành công.
Sau nửa đời người sát cánh, điều quý giá nhất không phải là những gì đã sở hữu, mà là vẫn còn một người sẵn sàng cùng mình đi tiếp chặng đường còn lại.
Theo Sohu
Nhiều người cao tuổi hối hận vì giao hết tiền cho con cháu quá sớm: Sống cùng con dâu nên nhớ 3 nguyên tắc nàyGia đình - 12 giờ trước
GĐXH - Khi sống cùng con dâu, điều khiến nhiều người lớn tuổi trăn trở không phải chuyện ăn ở, mà là cách giữ hòa khí mà vẫn bảo vệ được quyền chủ động của bản thân. Theo kinh nghiệm của nhiều người đi trước, có 3 nguyên tắc về tiền bạc càng nhớ sớm càng có lợi cho tuổi già.
Chẳng cần thả thính vẫn khiến người khác đắm say: 3 con giáp càng tiếp xúc càng khó dứt raGia đình - 15 giờ trước
GĐXH - Không cần những màn "thả thính" quá lộ liễu hay cố tình gây chú ý, một số con giáp lại sở hữu sức hút rất riêng khiến người khác dễ rung động.
Tặng quà cũng cần EQ: 4 món quà người tinh tế thường tránh tặng người khácGia đình - 16 giờ trước
GĐXH - Một món quà không chỉ thể hiện sự tinh tế mà còn phản ánh cách bạn thấu hiểu người khác.
Vợ ngoại tình liên tục 5 lần, chồng đau đớn thừa nhận một điều nhưng đã quá muộn màngChuyện vợ chồng - 16 giờ trước
GĐXH - Từng là mối tình thanh xuân kéo dài từ thời trung học, cuộc hôn nhân của anh và vợ cuối cùng vẫn tan vỡ sau nhiều năm chất chứa tổn thương, hiểu lầm và ngoại tình.
Người có tâm địa xấu thường thích hỏi 3 chuyện này về bạn: Gặp kiểu người này, tránh càng xa càng tốtThâm cung bí sử - 20 giờ trước
GĐXH - Trong cuộc sống, có những người vừa quen đã liên tục hỏi về các mối quan hệ, chuyện gia đình hay thu nhập của bạn. Những câu hỏi tưởng như vô tình ấy đôi khi lại tiết lộ động cơ không hề đơn giản phía sau.
Top cung hoàng đạo xinh đẹp nhưng đụng đâu hỏng đóGia đình - 20 giờ trước
GĐXH - Một số cung hoàng đạo dù thông minh, nhiệt tình và tốt bụng nhưng lại thường xuyên rơi vào những tình huống "dở khóc dở cười" vì tính hậu đậu của mình.
4 điều tuổi già không nên chờ đợi ở con cháu, nhất là điều thứ tưGia đình - 23 giờ trước
GĐXH - Ai làm cha mẹ cũng yêu thương con cái. Dành cả tuổi trẻ để nuôi con khôn lớn, ai cũng mong đến lúc về già sẽ có con cháu bên cạnh, quan tâm và chăm sóc. Nhưng có một điều mà nhiều người chỉ nhận ra khi tuổi đã cao. Càng chờ đợi quá nhiều, đôi khi chúng ta càng dễ thất vọng. Dưới đây là 4 điều tuổi già không nên đặt hết hy vọng vào con cháu.
4 điều người khôn ngoan sẽ sớm buông bỏ để tuổi già an nhànGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Tuổi già, không ít người mới nhận ra rằng sự bình yên không đến từ những gì nắm giữ được, mà đến từ những điều biết buông bỏ đúng lúc.
IQ cao chưa chắc sống khôn: 6 sai lầm ngớ ngẩn người thông minh hay mắcGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Các nghiên cứu tâm lý học cho thấy người có IQ cao đôi khi lại mắc những sai lầm rất cơ bản vì quá tin vào khả năng suy luận của bản thân.
4 con giáp chiều con quá mức, dễ nuôi ra những đứa trẻ thiếu tự lậpGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Sự yêu thương đi kèm với việc bao bọc quá mức của 4 con giáp này có thể khiến trẻ mất đi cơ hội rèn luyện tính tự lập, khả năng giải quyết vấn đề và bản lĩnh đối mặt với khó khăn.
4 con giáp chiều con quá mức, dễ nuôi ra những đứa trẻ thiếu tự lậpGia đình
GĐXH - Sự yêu thương đi kèm với việc bao bọc quá mức của 4 con giáp này có thể khiến trẻ mất đi cơ hội rèn luyện tính tự lập, khả năng giải quyết vấn đề và bản lĩnh đối mặt với khó khăn.