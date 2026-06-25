Vợ chồng sống đến tuổi 65 vẫn làm được 3 việc này, tuổi già chắc chắn viên mãn

Có nền tảng tài chính ổn định ở tuổi 65

Khi còn trẻ, con người có thể dựa vào sức khỏe và khả năng lao động để tạo ra thu nhập. Tuy nhiên, ở tuổi 65, nguồn lực quan trọng nhất lại là sự chuẩn bị tài chính từ trước đó.

Một cuộc sống đủ đầy về vật chất không chỉ giúp người cao tuổi đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày mà còn mang lại cảm giác an toàn và chủ động.

Đây là nền tảng quan trọng để cả hai vợ chồng tận hưởng những năm tháng nghỉ hưu mà không phải thường xuyên lo lắng về tiền bạc.

Ở giai đoạn này, mỗi người cần nhìn lại tình hình tài chính của mình một cách thực tế. Khoản tiết kiệm hiện có là bao nhiêu? Lương hưu có đủ đáp ứng cuộc sống lâu dài hay không? Các tài sản đang sở hữu có thực sự nằm trong tầm kiểm soát và an toàn?

Tuổi càng cao, các vấn đề sức khỏe càng dễ phát sinh. Những chi phí cho khám chữa bệnh, thuốc men và chăm sóc y tế có thể trở thành gánh nặng nếu không có sự chuẩn bị từ sớm.

Vì vậy, duy trì tài chính ổn định chính là cách giúp vợ chồng già sống chủ động, tự tin và bớt phụ thuộc vào con cái.

Bên cạnh đó, người cao tuổi cũng cần thận trọng trước các lời mời đầu tư hấp dẫn hoặc những chiêu trò lừa đảo tài chính. Sự tỉnh táo trong quản lý tiền bạc sẽ giúp bảo vệ thành quả tích lũy cả đời.

Một cuộc sống đủ đầy về vật chất không chỉ giúp người cao tuổi đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày mà còn mang lại cảm giác an toàn và chủ động. Ảnh minh họa

Duy trì giao tiếp để không trở thành người xa lạ trong chính ngôi nhà của mình

Nhiều người cho rằng sau hàng chục năm chung sống, vợ chồng đã quá hiểu nhau nên không còn nhiều điều để nói. Chính suy nghĩ này lại khiến khoảng cách vô hình ngày càng lớn dần theo thời gian.

Không ít cặp đôi lớn tuổi sống chung một mái nhà nhưng mỗi người một góc, một chiếc điện thoại, một thế giới riêng. Dù ở cạnh nhau cả ngày nhưng sự kết nối về mặt tinh thần lại ngày càng ít đi.

Theo các chuyên gia tâm lý, tuổi già thường đi kèm với nhiều thay đổi lớn như nghỉ hưu, thay đổi môi trường sống, giảm các mối quan hệ xã hội hay cảm giác mất đi vai trò quen thuộc trong cuộc sống.

Những biến động này dễ khiến người cao tuổi cảm thấy cô đơn, trống trải và bất an.

Trong hoàn cảnh đó, người bạn đời chính là chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất. Một cuộc trò chuyện mỗi ngày, sự quan tâm chân thành hay những lời động viên giản dị có thể giúp đối phương cảm thấy được thấu hiểu và đồng hành.

Thay vì kỳ vọng con cái luôn ở bên cạnh, các cặp vợ chồng nên học cách trở thành người bạn thân thiết nhất của nhau.

Sự giao tiếp thường xuyên không chỉ giúp duy trì tình cảm mà còn góp phần giảm nguy cơ mắc các vấn đề tâm lý như lo âu, trầm cảm hay cảm giác bị bỏ rơi.

Giữ cho cảm xúc luôn tươi mới dù đã bên nhau nửa đời người

Tình yêu lâu năm không tự nhiên tồn tại mãi nếu thiếu sự vun đắp. Sau nhiều thập kỷ chung sống, sự quen thuộc đôi khi khiến vợ chồng quên mất việc thể hiện tình cảm với nhau.

Thực tế, con người ở bất kỳ độ tuổi nào cũng đều có nhu cầu được yêu thương, ghi nhận và quan tâm. Một lời khen, một cái nắm tay hay một cái ôm nhẹ nhàng vẫn có sức mạnh sưởi ấm trái tim người bạn đời như thuở ban đầu.

Để giữ cho cuộc sống hôn nhân luôn có sức sống, các cặp đôi lớn tuổi nên chủ động tạo ra những niềm vui nhỏ mỗi ngày.

Đó có thể là cùng nhau đi bộ buổi sáng, tập thể dục, chăm sóc cây cảnh, uống trà, xem tin tức hay đơn giản là chia sẻ những câu chuyện thường nhật.

Không cần những điều quá lớn lao, chính những khoảnh khắc bình dị ấy lại giúp hai người duy trì sự gắn bó và cảm nhận được giá trị của việc đồng hành cùng nhau.

Khi bước sang tuổi 65 mà vẫn giữ được tài chính ổn định, giao tiếp thường xuyên và tình cảm luôn ấm áp, đó chính là minh chứng cho một cuộc hôn nhân thành công.

Sau nửa đời người sát cánh, điều quý giá nhất không phải là những gì đã sở hữu, mà là vẫn còn một người sẵn sàng cùng mình đi tiếp chặng đường còn lại.

Bước qua tuổi 65, tôi dừng làm 4 việc: Tuổi già nhẹ nhõm hẳn GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già hạnh phúc là được sống bên con cháu. Nhưng sau nhiều biến cố, tôi nhận ra sự bình yên khi về già lại đến từ việc biết buông bỏ đúng lúc.

Theo Sohu