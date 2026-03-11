Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Có phải 'uống càng nhiều nước, nguy cơ đột quỵ càng cao'?: Lời giải đáp từ góc độ khoa học

Thứ tư, 19:00 11/03/2026 | Sống khỏe
Mai Anh
Mai Anh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đối với người cao tuổi và những người có bệnh lý nền, việc uống nước quá mức hoặc uống quá nhanh trong một thời điểm lại tiềm ẩn nguy cơ gây áp lực lên mạch máu, dẫn đến đột quỵ.

Từ trước đến nay, chúng ta luôn được khuyên rằng "nước là khởi nguồn của sự sống", phải uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày. Tuy nhiên, đối với người cao tuổi và những người có bệnh lý nền, việc uống nhiều nước quá mức hoặc uống quá nhanh trong một thời điểm lại tiềm ẩn nguy cơ gây áp lực lên mạch máu, dẫn đến đột quỵ. Hãy cùng giải mã những lầm tưởng tai hại này.

Có phải uống nhiều nước, nguy cơ đột quỵ càng cao? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tại sao uống quá nhiều nước lại có thể gây đột quỵ?

Về cơ bản, nước rất tốt, nhưng "quá nhiều" lại trở thành gánh nặng. Đối với người cao tuổi, hệ thống điều tiết của cơ thể không còn linh hoạt như thời trẻ, việc uống quá nhiều nước một lúc sẽ gây ra các nguy cơ:

Gia tăng áp lực mạch máu: Khi nạp một lượng nước lớn cùng lúc, thể tích máu trong cơ thể sẽ tăng lên nhanh chóng. Điều này khiến huyết áp dao động mạnh, tạo áp lực lớn lên thành mạch. Với người già vốn có mạch máu kém đàn hồi, sự thay đổi đột ngột này dễ dẫn đến vỡ mạch máu não hoặc hình thành cục máu đông gây đột quỵ.

Gánh nặng cho thận: Thận là cơ quan lọc nước. Uống quá nhiều buộc thận phải làm việc quá tải, lâu dần dẫn đến suy giảm chức năng. Khi thận không lọc thải hiệu quả, các chất độc tích tụ cũng gián tiếp gây hại cho hệ tim mạch.

Nguy cơ "ngộ độc nước": Uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn làm loãng nồng độ Natri trong máu (hạ Natri máu). Tình trạng này khiến các tế bào bị sưng phù, nghiêm trọng nhất là phù não, dẫn đến nhức đầu, nôn mửa, hôn mê và tử vong.

Có phải uống nhiều nước, nguy cơ đột quỵ càng cao? - Ảnh 2.

Uống quá nhiều nước gây áp lực lên thận, mạch máu. Ảnh minh họa

Những con số "biết nói" về thói quen uống nước

Theo dữ liệu từ Cơ quan Đăng ký Đột quỵ Trung Quốc, Trung Quốc có tỷ lệ mắc đột quỵ cao nhất thế giới vào năm 2018, và trong số các nguyên nhân gây đột quỵ, "uống quá nhiều nước" là một yếu tố cần được chú ý.

Từ "quá mức" ở đây không đề cập đến lượng nước tiêu thụ hàng ngày, mà là việc uống một lượng lớn nước cùng một lúc, đặc biệt là khi không cần thiết.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi cơ thể có quá nhiều nước, thận sẽ phải chịu áp lực lớn hơn và cơ chế điều tiết nước của cơ thể bị rối loạn.

Tình trạng giữ nước quá mức có thể dẫn đến huyết áp cao và tăng sức căng trong thành mạch máu, làm tăng nguy cơ đột quỵ. Điều này đặc biệt đúng đối với người cao tuổi, những người có mạch máu kém đàn hồi hơn; việc uống quá nhiều nước có thể đẩy nhanh quá trình tổn thương mạch máu, do đó làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Nghiên cứu từ Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ chỉ ra rằng những người có thói quen uống trên 4 lít nước mỗi ngày có nguy cơ đột quỵ cao hơn 15%, đặc biệt là nhóm người trên 60 tuổi. Tại Trung Quốc, quốc gia có tỷ lệ đột quỵ hàng đầu thế giới, các chuyên gia ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân nhập viện vì biến chứng tim mạch do thói quen "uống nước lấy thành tích" hoặc uống quá nhiều sau khi vận động mạnh.

Hướng dẫn uống nước khoa học: "Đúng lúc, đúng lượng"

Để nước thực sự là "thuốc bổ", chúng ta cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

Lượng nước vừa đủ: Trung bình mỗi ngày nên nạp khoảng 1,5 - 2 lít nước (bao gồm cả nước từ canh, trái cây). Với người già có bệnh lý về thận hoặc tim mạch, lượng nước cần được điều chỉnh theo chỉ định của bác sĩ.

Uống từng ngụm nhỏ: Đừng đợi đến khi khát mới uống và đừng uống hết cả cốc lớn một lần. Hãy chia nhỏ lượng nước, mỗi lần khoảng 100-150ml, uống chậm rãi để cơ thể kịp thích nghi.

Lắng nghe cơ thể: Nếu cảm thấy đau đầu, mệt mỏi hoặc phù nề sau khi uống nhiều nước, hãy dừng lại và kiểm tra huyết áp.

Cân bằng điện giải: Đối với người hay uống nhiều nước, việc duy trì cân bằng Natri - Kali trong chế độ ăn là rất quan trọng để tránh tình trạng hạ Natri máu.

Khỏe mạnh nằm ở sự cân bằng

Nước chỉ thực sự tốt khi chúng ta biết cách sử dụng hợp lý. Đừng để một thói quen tưởng chừng như lành mạnh lại trở thành "sát thủ thầm lặng" phá hủy mạch máu não. Hãy bắt đầu thay đổi cách uống nước ngay hôm nay: chậm rãi hơn, vừa đủ hơn để bảo vệ chính mình.

Có phải uống nhiều nước, nguy cơ đột quỵ càng cao? - Ảnh 3.Tại sao có những người cả đời không lo ung thư?: Bí mật nằm ở 5 việc đơn giản đến bất ngờ

GĐXH - Trong một nghiên cứu sức khỏe dài hạn, các chuyên gia y tế đã công bố một phát hiện đáng kinh ngạc: Những người ít có nguy cơ mắc các khối u ác tính thường sở hữu những thói quen sinh hoạt rất tương đồng.

Theo ABLW


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Uống vitamin vô tội vạ, người đàn ông bàng hoàng khi nhận kết quả suy thận độ 3

Uống vitamin vô tội vạ, người đàn ông bàng hoàng khi nhận kết quả suy thận độ 3

7 loại trái cây tốt cho thận, người bệnh suy thận nên ăn để duy trì chức năng thận

7 loại trái cây tốt cho thận, người bệnh suy thận nên ăn để duy trì chức năng thận

5 đặc điểm của người có tuổi thọ cao: Đặc điểm thứ 4 thường bị nhiều người bỏ qua

5 đặc điểm của người có tuổi thọ cao: Đặc điểm thứ 4 thường bị nhiều người bỏ qua

Uống nước trà xanh tươi hàng ngày có tác dụng gì?

Uống nước trà xanh tươi hàng ngày có tác dụng gì?

5 sai lầm khi uống nước có thể gây suy thận, nhiều người Việt vẫn mắc phải

5 sai lầm khi uống nước có thể gây suy thận, nhiều người Việt vẫn mắc phải

Cùng chuyên mục

Doanh nhân 59 tuổi người Anh phát hiện ung thư hạch, thừa nhận bỏ qua dấu hiệu nổi hạch ở nách

Doanh nhân 59 tuổi người Anh phát hiện ung thư hạch, thừa nhận bỏ qua dấu hiệu nổi hạch ở nách

Sống khỏe - 3 giờ trước

GĐXH - Phát hiện nổi hạch ở nách trái nhưng nghĩ chỉ là di chứng sau cảm cúm nên không đi khám, một doanh nhân 59 tuổi người Anh bất ngờ được chẩn đoán ung thư hạch giai đoạn 4.

Người phụ nữ 33 tuổi ở Hà Nội phát hiện sớm ung thư cổ tử cung từ 1 việc nhiều chị em Việt bỏ qua

Người phụ nữ 33 tuổi ở Hà Nội phát hiện sớm ung thư cổ tử cung từ 1 việc nhiều chị em Việt bỏ qua

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Bác sĩ phát hiện sớm nguy cơ ung thư cổ tử cung, can thiệp kịp thời trước khi bệnh tiến triển nhờ đi khám phụ khoa định kỳ.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ 44 tuổi có khuôn mặt biến dạng suốt hơn 40 năm

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ 44 tuổi có khuôn mặt biến dạng suốt hơn 40 năm

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện E vừa phẫu thuật tạo hình vi phẫu ghép cơ thon tự do và nối thần kinh để tái tạo vận động khuôn mặt cho một trường hợp liệt mặt lâu năm khiến khuôn mặt biến dạng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến tâm lý và cuộc sống của người bệnh.

7 loại trái cây tốt cho thận, người bệnh suy thận nên ăn để duy trì chức năng thận

7 loại trái cây tốt cho thận, người bệnh suy thận nên ăn để duy trì chức năng thận

Sống khỏe - 9 giờ trước

GĐXH - Việc lựa chọn hoa quả phù hợp, ít kali và ăn đúng lượng khuyến nghị sẽ giúp hỗ trợ chức năng thận và hạn chế nguy cơ biến chứng ở người bệnh suy thận.

Thận yếu cần làm gì để tránh biến chứng nguy hiểm?

Thận yếu cần làm gì để tránh biến chứng nguy hiểm?

Sống khỏe - 9 giờ trước

Thận yếu là tình trạng rất phổ biến nhưng nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi chức năng thận đã suy giảm rõ rệt. Vậy bị thận yếu cần làm gì để không tiến triển thành suy thận mạn và tránh các biến chứng?

Uống vitamin vô tội vạ, người đàn ông bàng hoàng khi nhận kết quả suy thận độ 3

Uống vitamin vô tội vạ, người đàn ông bàng hoàng khi nhận kết quả suy thận độ 3

Sống khỏe - 12 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân mắc bệnh thận dù thường xuyên quên uống thuốc kê đơn của bác sĩ nhưng lại không bỏ sót một ngày nào các loại Vitamin tổng hợp, Vitamin B, dầu cá và nghệ. Kết quả, chức năng thận của ông đã suy giảm nghiêm trọng, dẫn đến suy thận độ 3.

Người phụ nữ phát hiện ung thư đại trực tràng ở tuổi 31 có 1 thói quen ăn uống nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ phát hiện ung thư đại trực tràng ở tuổi 31 có 1 thói quen ăn uống nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 31 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư đại trực trạng sau thời gian dài ăn thực phẩm chế biến sẵn đã khiến nhiều người chú ý.

5 đặc điểm của người có tuổi thọ cao: Đặc điểm thứ 4 thường bị nhiều người bỏ qua

5 đặc điểm của người có tuổi thọ cao: Đặc điểm thứ 4 thường bị nhiều người bỏ qua

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Chúng ta thường ngưỡng mộ những cụ già bách niên giai lão và tự hỏi liệu họ có bí quyết thần kỳ nào không. Thực tế, y học hiện đại đã chỉ ra rằng "thể chất trường thọ" không phải là một món quà ngẫu nhiên từ số phận, mà là kết quả của các chỉ số sức khỏe có thể đo lường được.

6 loại rau người bệnh suy thận nên ăn để giảm gánh nặng cho thận

6 loại rau người bệnh suy thận nên ăn để giảm gánh nặng cho thận

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Theo các chuyên gia, nếu biết lựa chọn và chế biến đúng cách, người bệnh suy thận vẫn có thể sử dụng nhiều loại rau xanh an toàn trong bữa ăn hằng ngày.

Thiếu magie liên quan đến 160 bệnh lý, vậy thực phẩm nào bổ sung tốt nhất?

Thiếu magie liên quan đến 160 bệnh lý, vậy thực phẩm nào bổ sung tốt nhất?

Sống khỏe - 1 ngày trước

Magie (magnesium) - một khoáng chất cực kỳ quan trọng nhưng thường bị lãng quên so với canxi. Thiếu magie có thể là nguy cơ dẫn đến nhiều bệnh. Vì vậy, nên bổ sung các thực phẩm giàu magie có sẵn trong tự nhiên vào chế độ ăn hằng ngày.

Xem nhiều

6 loại rau người bệnh suy thận nên ăn để giảm gánh nặng cho thận

6 loại rau người bệnh suy thận nên ăn để giảm gánh nặng cho thận

Sống khỏe

GĐXH - Theo các chuyên gia, nếu biết lựa chọn và chế biến đúng cách, người bệnh suy thận vẫn có thể sử dụng nhiều loại rau xanh an toàn trong bữa ăn hằng ngày.

7 loại rau người bệnh suy thận nên hạn chế, nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngày

7 loại rau người bệnh suy thận nên hạn chế, nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngày

Bệnh thường gặp
Người phụ nữ 58 tuổi phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Người phụ nữ 58 tuổi phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp
5 đặc điểm của người có tuổi thọ cao: Đặc điểm thứ 4 thường bị nhiều người bỏ qua

5 đặc điểm của người có tuổi thọ cao: Đặc điểm thứ 4 thường bị nhiều người bỏ qua

Sống khỏe
Cảnh giác: 7 món ăn không hề ngọt nhưng lại âm thầm khiến đường huyết tăng vọt

Cảnh giác: 7 món ăn không hề ngọt nhưng lại âm thầm khiến đường huyết tăng vọt

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top