Có phải 'uống càng nhiều nước, nguy cơ đột quỵ càng cao'?: Lời giải đáp từ góc độ khoa học
GĐXH - Đối với người cao tuổi và những người có bệnh lý nền, việc uống nước quá mức hoặc uống quá nhanh trong một thời điểm lại tiềm ẩn nguy cơ gây áp lực lên mạch máu, dẫn đến đột quỵ.
Từ trước đến nay, chúng ta luôn được khuyên rằng "nước là khởi nguồn của sự sống", phải uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày. Tuy nhiên, đối với người cao tuổi và những người có bệnh lý nền, việc uống nhiều nước quá mức hoặc uống quá nhanh trong một thời điểm lại tiềm ẩn nguy cơ gây áp lực lên mạch máu, dẫn đến đột quỵ. Hãy cùng giải mã những lầm tưởng tai hại này.
Tại sao uống quá nhiều nước lại có thể gây đột quỵ?
Về cơ bản, nước rất tốt, nhưng "quá nhiều" lại trở thành gánh nặng. Đối với người cao tuổi, hệ thống điều tiết của cơ thể không còn linh hoạt như thời trẻ, việc uống quá nhiều nước một lúc sẽ gây ra các nguy cơ:
Gia tăng áp lực mạch máu: Khi nạp một lượng nước lớn cùng lúc, thể tích máu trong cơ thể sẽ tăng lên nhanh chóng. Điều này khiến huyết áp dao động mạnh, tạo áp lực lớn lên thành mạch. Với người già vốn có mạch máu kém đàn hồi, sự thay đổi đột ngột này dễ dẫn đến vỡ mạch máu não hoặc hình thành cục máu đông gây đột quỵ.
Gánh nặng cho thận: Thận là cơ quan lọc nước. Uống quá nhiều buộc thận phải làm việc quá tải, lâu dần dẫn đến suy giảm chức năng. Khi thận không lọc thải hiệu quả, các chất độc tích tụ cũng gián tiếp gây hại cho hệ tim mạch.
Nguy cơ "ngộ độc nước": Uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn làm loãng nồng độ Natri trong máu (hạ Natri máu). Tình trạng này khiến các tế bào bị sưng phù, nghiêm trọng nhất là phù não, dẫn đến nhức đầu, nôn mửa, hôn mê và tử vong.
Những con số "biết nói" về thói quen uống nước
Theo dữ liệu từ Cơ quan Đăng ký Đột quỵ Trung Quốc, Trung Quốc có tỷ lệ mắc đột quỵ cao nhất thế giới vào năm 2018, và trong số các nguyên nhân gây đột quỵ, "uống quá nhiều nước" là một yếu tố cần được chú ý.
Từ "quá mức" ở đây không đề cập đến lượng nước tiêu thụ hàng ngày, mà là việc uống một lượng lớn nước cùng một lúc, đặc biệt là khi không cần thiết.
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi cơ thể có quá nhiều nước, thận sẽ phải chịu áp lực lớn hơn và cơ chế điều tiết nước của cơ thể bị rối loạn.
Tình trạng giữ nước quá mức có thể dẫn đến huyết áp cao và tăng sức căng trong thành mạch máu, làm tăng nguy cơ đột quỵ. Điều này đặc biệt đúng đối với người cao tuổi, những người có mạch máu kém đàn hồi hơn; việc uống quá nhiều nước có thể đẩy nhanh quá trình tổn thương mạch máu, do đó làm tăng nguy cơ đột quỵ.
Nghiên cứu từ Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ chỉ ra rằng những người có thói quen uống trên 4 lít nước mỗi ngày có nguy cơ đột quỵ cao hơn 15%, đặc biệt là nhóm người trên 60 tuổi. Tại Trung Quốc, quốc gia có tỷ lệ đột quỵ hàng đầu thế giới, các chuyên gia ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân nhập viện vì biến chứng tim mạch do thói quen "uống nước lấy thành tích" hoặc uống quá nhiều sau khi vận động mạnh.
Hướng dẫn uống nước khoa học: "Đúng lúc, đúng lượng"
Để nước thực sự là "thuốc bổ", chúng ta cần tuân thủ các nguyên tắc sau:
Lượng nước vừa đủ: Trung bình mỗi ngày nên nạp khoảng 1,5 - 2 lít nước (bao gồm cả nước từ canh, trái cây). Với người già có bệnh lý về thận hoặc tim mạch, lượng nước cần được điều chỉnh theo chỉ định của bác sĩ.
Uống từng ngụm nhỏ: Đừng đợi đến khi khát mới uống và đừng uống hết cả cốc lớn một lần. Hãy chia nhỏ lượng nước, mỗi lần khoảng 100-150ml, uống chậm rãi để cơ thể kịp thích nghi.
Lắng nghe cơ thể: Nếu cảm thấy đau đầu, mệt mỏi hoặc phù nề sau khi uống nhiều nước, hãy dừng lại và kiểm tra huyết áp.
Cân bằng điện giải: Đối với người hay uống nhiều nước, việc duy trì cân bằng Natri - Kali trong chế độ ăn là rất quan trọng để tránh tình trạng hạ Natri máu.
Khỏe mạnh nằm ở sự cân bằng
Nước chỉ thực sự tốt khi chúng ta biết cách sử dụng hợp lý. Đừng để một thói quen tưởng chừng như lành mạnh lại trở thành "sát thủ thầm lặng" phá hủy mạch máu não. Hãy bắt đầu thay đổi cách uống nước ngay hôm nay: chậm rãi hơn, vừa đủ hơn để bảo vệ chính mình.
Theo ABLW
