Giải mã 'thể chất trường thọ': Người có tuổi thọ cao thường hội tụ đủ 5 dấu hiệu này
GĐXH - Chúng ta thường ngưỡng mộ những cụ già bách niên giai lão và tự hỏi liệu họ có bí quyết thần kỳ nào không. Thực tế, y học hiện đại đã chỉ ra rằng "thể chất trường thọ" không phải là một món quà ngẫu nhiên từ số phận, mà là kết quả của các chỉ số sức khỏe có thể đo lường được.
Nếu bạn sở hữu 5 đặc điểm dưới đây, xin chúc mừng, bạn đang nắm giữ "chiếc chìa khóa vàng" tuổi thọ, để tiến tới cột mốc 100 tuổi. Đặc biệt, đặc điểm thứ 4 thường bị rất nhiều người bỏ qua.
Thế nào là một "thể chất trường thọ"?
Theo các bác sĩ, thể chất trường thọ không nằm ở việc bạn uống bao nhiêu thuốc bổ, mà ở việc bạn "sử dụng" cơ thể mình tiết kiệm và bền bỉ đến mức nào. Những người sống thọ thường có điểm chung:
Ít bệnh mãn tính: Các cơ quan nội tạng ít bị "mài mòn".
Chỉ số viêm thấp: Hệ miễn dịch và mạch máu luôn ở trạng thái "tĩnh lặng", ít gặp sự cố đột ngột.
Khả năng tự chủ tốt: Có thể độc lập thực hiện các sinh hoạt hàng ngày như tắm rửa, đi chợ, leo cầu thang...
5 đặc điểm của người có tuổi thọ cao
1. Cân nặng ổn định, vòng eo trong chuẩn
Vòng eo phản ánh chính xác lượng mỡ nội tạng hơn là con số trên bàn cân. Nghiên cứu cho thấy, cứ mỗi 10cm vòng eo tăng thêm, nguy cơ mắc bệnh tim mạch tăng từ 10% – 20%.
Chỉ số lý tưởng: Nam giới nên dưới 90cm, nữ giới dưới 85cm. Việc duy trì cân nặng ổn định qua nhiều năm (không quá béo cũng không quá gầy đột ngột) là dấu hiệu của một hệ chuyển hóa khỏe mạnh.
2. Bộ ba "huyết áp - đường huyết - mỡ máu" nằm trong vùng an toàn
Đây là "kiềng ba chân" bảo vệ mạch máu và các cơ quan nội tạng. Những người sống thọ thường duy trì:
Huyết áp tâm thu ổn định quanh mức 130mmHg.
Đường huyết đói dưới 6.1mmol/L.
Chỉ số Cholesterol xấu (LDL) và Triglyceride luôn được kiểm soát chặt chẽ.
3. Đôi chân linh hoạt, cơ bắp săn chắc
Tốc độ đi bộ và sức mạnh chi dưới là thước đo quan trọng của sự lão hóa. Những người đi bộ nhanh có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân giảm từ 20% – 30%.
Bài tự kiểm tra đơn giản: Thử đứng lên ngồi xuống ghế liên tục 5 lần (không dùng tay vịn). Nếu hoàn thành trong 10 – 15 giây, chứng tỏ sức mạnh cơ cốt lõi của bạn còn rất tốt.
4. Giấc ngủ điều độ (dấu hiệu hay bị lãng quên)
Nhiều người chỉ mải mê kiểm tra đường huyết mà quên mất giấc ngủ. Ngủ quá ít (dưới 5 tiếng) hoặc ngủ quá nhiều (trên 9 tiếng) đều làm tăng nguy cơ tử vong từ 10% – 30%.
Trạng thái lý tưởng: Có thể vào giấc trong vòng 30 phút, ít thức giấc giữa đêm và tinh thần sảng khoái vào sáng hôm sau. Điều này cho thấy hệ thần kinh và nội tiết của bạn đang vận hành cực kỳ nhịp nhàng.
5. Tâm trạng ổn định, luôn "có việc để làm"
Đừng xem thường sức mạnh của nụ cười và sự giao tiếp. Những người sống thọ thường có sở thích riêng (trồng hoa, nuôi thú cưng, đánh cờ...) và tích cực tương tác xã hội. Tâm trạng ổn định giúp huyết áp và hormone căng thẳng luôn ở mức thấp, cực kỳ có lợi cho việc "gia hạn" tuổi thọ.
Lời khuyên để trở thành người sống thọ
Bạn hoàn toàn có thể cải thiện thể chất của mình thông qua các thói quen sau:
Quản lý vòng eo: Ăn ngũ cốc thô, bớt đồ chiên rán và đồ ngọt. Tập thể dục cường độ vừa phải (đi bộ nhanh, đạp xe) ít nhất 30 phút mỗi ngày.
Khám sức khỏe định kỳ: Đừng đợi đến khi đau đầu, tức ngực mới đi gặp bác sĩ. Hãy nắm rõ các chỉ số huyết áp, đường huyết, mỡ máu của mình hàng năm.
Rèn luyện cơ bắp: Thực hiện các bài tập chân như squat nhẹ nhàng hoặc nhón chân tại chỗ để giữ vững đôi chân.
Thiết lập nhịp sinh học: Cố định giờ ngủ và thức dậy, hạn chế điện thoại trước khi ngủ 1 tiếng.
Tìm niềm vui nhỏ: Mỗi ngày tưới cây, đi chợ hay chuyện trò vài câu với hàng xóm đều tốt cho não bộ và tim mạch hơn là nằm dài trên sofa.
