Người đàn ông 30 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tụy từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Một người trẻ bất ngờ phát hiện mắc ung thư tụy từ dấu hiệu đau bụng âm ỉ kéo dài kèm sụt cân trong khoảng 3 tháng.
Người đàn ông hơn 30 tuổi phát hiện người mắc ung thư tụy không có tiền sử bệnh lý đặc biệt, chỉ xuất hiện tình trạng đau bụng âm ỉ kéo dài kèm sụt cân trong khoảng 3 tháng. Trước đó, người bệnh đã điều trị ở nhiều nơi với chẩn đoán viêm dạ dày nhưng các triệu chứng không cải thiện.
Khi bệnh nhân đến Bệnh viện 19-8 khám chuyên sâu, kết quả chụp CT phát hiện khối u lớn vùng thân tụy. Các bác sĩ sau đó tiến hành nội soi siêu âm kết hợp sinh thiết kim nhỏ xuyên thành dạ dày (EUS-FNB) để đánh giá tổn thương. Kết quả mô bệnh học xác định người bệnh mắc ung thư tụy.
Ung thư tụy dễ bị bỏ qua vì triệu chứng mơ hồ
Theo các bác sĩ, ung thư tụy được xem là một trong những bệnh ung thư nguy hiểm nhất do triệu chứng giai đoạn đầu thường rất mờ nhạt và dễ nhầm lẫn với các bệnh lý tiêu hóa thông thường.
Nhiều người bệnh chỉ có biểu hiện như đau bụng âm ỉ, đầy bụng, chán ăn, mệt mỏi hoặc sụt cân nhẹ nên thường chủ quan hoặc điều trị theo hướng viêm dạ dày, rối loạn tiêu hóa. Chính vì vậy, phần lớn trường hợp ung thư tụy được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, làm giảm hiệu quả điều trị và tiên lượng sống.
Các chuyên gia cũng lưu ý, ung thư tụy hiện không còn là bệnh chỉ gặp ở người lớn tuổi. Những năm gần đây, bệnh có xu hướng trẻ hóa và xuất hiện ở cả người trung niên, thậm chí người trẻ tuổi.
Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm, khả năng điều trị và tiên lượng sống của người bệnh có thể cải thiện đáng kể.
Dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư tụy
Trong trường hợp này, các bác sĩ đã sử dụng kỹ thuật nội soi siêu âm kết hợp sinh thiết kim nhỏ xuyên thành dạ dày (EUS-FNB) để chẩn đoán chính xác tổn thương.
Đây là kỹ thuật chuyên sâu giúp tiếp cận chính xác các tổn thương nằm sâu trong cơ thể, đặc biệt là vùng tụy. Phương pháp này cho phép bác sĩ vừa quan sát chi tiết cấu trúc tụy, vừa lấy mẫu mô sinh thiết an toàn với mức độ xâm lấn tối thiểu.
Hiện nay, EUS được đánh giá là một trong những phương pháp hiệu quả nhất giúp phát hiện sớm ung thư tụy, kể cả khi tổn thương còn rất nhỏ hoặc chưa biểu hiện rõ trên phim chụp CT.
Trong cùng một lần thực hiện, bác sĩ có thể quan sát tụy và các cơ quan xung quanh, phát hiện các tổn thương nghi ngờ và tiến hành sinh thiết ngay khi cần thiết.
Một số dấu hiệu sớm của ung thư tụy có thể được phát hiện qua EUS gồm hẹp khu trú ống tụy, giãn ống tụy bất thường, teo nhu mô tụy quanh vị trí tổn thương hoặc xuất hiện vùng giảm âm nghi ngờ quanh ống tụy.
Phòng ngừa ung thư tụy: Khi nào cần đi khám?
Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng kéo dài như đau bụng không rõ nguyên nhân, sụt cân bất thường, chán ăn, mệt mỏi kéo dài hoặc thiếu máu chưa rõ nguyên nhân.
Việc thăm khám sớm và thực hiện các phương pháp chẩn đoán chuyên sâu khi cần thiết có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện sớm ung thư tụy, giúp nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện tiên lượng cho người bệnh.
