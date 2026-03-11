Uống vitamin vô tội vạ, người đàn ông ngỡ ngàng khi nhận kết quả suy thận độ 3
GĐXH - Bệnh nhân mắc bệnh thận dù thường xuyên quên uống thuốc kê đơn của bác sĩ nhưng lại không bỏ sót một ngày nào các loại Vitamin tổng hợp, Vitamin B, dầu cá và nghệ. Kết quả, chức năng thận của ông đã suy giảm nghiêm trọng, dẫn đến suy thận độ 3.
Chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo: Các loại Vitamin tổng hợp thường chứa Kali và Phốt pho - những "quả bom nổ chậm" mà bệnh nhân suy thận không thể chuyển hóa hết.
Suy thận vì "nghiện" uống vitamin
"Tiên đan" tự mua và thực tế phũ phàng
Chia sẻ trên trang Abolouwang, chuyên gia dinh dưỡng Tăng Kiến Minh (Trung Quốc) chia sẻ trường hợp một bệnh nhân nam đến khám khi chỉ số chức năng thận chỉ còn 39 (suy thận mãn tính độ 3). Đáng nói, bệnh nhân này thú nhận rằng: "Có lúc tôi quên uống thuốc bác sĩ kê, nhưng mỗi ngày đều nhất quyết phải uống đủ Vitamin B, dầu cá, tinh chất nghệ và Vitamin tổng hợp để bồi bổ".
Đây là sai lầm kinh điển của nhiều bệnh nhân: Coi thực phẩm chức năng là "tiên đan" và xem nhẹ thuốc điều trị chính quy.
Các loại "địa lôi" ẩn mình trong thực phẩm chức năng
Đối với bệnh nhân suy thận độ 3, thận giống như một động cơ đang bị quá nhiệt và quá tải. Việc bổ sung dinh dưỡng lúc này cần cực kỳ cẩn trọng:
Vitamin tổng hợp: Đây là loại "địa lôi" dễ giẫm phải nhất. Các loại Vitamin tổng hợp trên thị trường thường chứa các khoáng chất như Kali và Phốt pho, cùng các Vitamin tan trong dầu (như Vitamin A). Khi thận suy yếu, cơ thể khó chuyển hóa các chất này, dẫn đến tích tụ gây ngộ độc. Bệnh nhân thận chỉ nên dùng các công thức chuyên biệt dành riêng cho người bệnh thận.
Dầu cá: Dầu cá độ tinh khiết cao có tác dụng bảo vệ tim mạch và kháng viêm. Tuy nhiên, cần tránh các loại dầu cá hỗn hợp có thêm các Vitamin tan trong dầu liều cao, vì chúng sẽ làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho thận.
Curcumin (tinh chất nghệ): Dù có tác dụng kháng viêm tốt nhưng bột nghệ hoặc chiết xuất nghệ có thể chứa hàm lượng Kali cao. Ngoài ra, Curcumin liều cao có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa của một số loại thuốc huyết áp hoặc thuốc chống đông máu.
Vitamin nhóm B: Đây là Vitamin tan trong nước nên tương đối an toàn. Tuy nhiên, nếu nạp quá mức cần thiết, thận vẫn phải "làm thêm giờ" để bài tiết lượng dư thừa ra ngoài, gây kiệt sức cho cơ quan này.
Chuyên gia Tăng Kiến Minh nhấn mạnh: Các loại thuốc kiểm soát huyết áp, đường huyết hay đạm niệu do bác sĩ kê đơn mới chính là vũ khí chủ lực để bảo vệ và làm chậm quá trình suy thoái của thận. Thực phẩm chức năng chỉ mang tính chất hỗ trợ, tuyệt đối không được dùng để thay thế thuốc chữa bệnh bác sĩ đã kê.
Người phụ nữ phát hiện ung thư đại trực tràng ở tuổi 31 có 1 thói quen ăn uống nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 12 giờ trước
GĐXH - Người phụ nữ 31 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư đại trực trạng sau thời gian dài ăn thực phẩm chế biến sẵn đã khiến nhiều người chú ý.
5 đặc điểm của người có tuổi thọ cao: Đặc điểm thứ 4 thường bị nhiều người bỏ quaSống khỏe - 16 giờ trước
GĐXH - Chúng ta thường ngưỡng mộ những cụ già bách niên giai lão và tự hỏi liệu họ có bí quyết thần kỳ nào không. Thực tế, y học hiện đại đã chỉ ra rằng "thể chất trường thọ" không phải là một món quà ngẫu nhiên từ số phận, mà là kết quả của các chỉ số sức khỏe có thể đo lường được.
6 loại rau người bệnh suy thận nên ăn để giảm gánh nặng cho thậnSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Theo các chuyên gia, nếu biết lựa chọn và chế biến đúng cách, người bệnh suy thận vẫn có thể sử dụng nhiều loại rau xanh an toàn trong bữa ăn hằng ngày.
Thiếu magie liên quan đến 160 bệnh lý, vậy thực phẩm nào bổ sung tốt nhất?Sống khỏe - 19 giờ trước
Magie (magnesium) - một khoáng chất cực kỳ quan trọng nhưng thường bị lãng quên so với canxi. Thiếu magie có thể là nguy cơ dẫn đến nhiều bệnh. Vì vậy, nên bổ sung các thực phẩm giàu magie có sẵn trong tự nhiên vào chế độ ăn hằng ngày.
Cảnh giác: 7 món ăn không hề ngọt nhưng lại âm thầm khiến đường huyết tăng vọtSống khỏe - 20 giờ trước
Không ít người cho rằng chỉ đồ ngọt mới làm tăng đường huyết. Tuy nhiên, nhiều thực phẩm gần như không có vị ngọt vẫn có thể khiến đường trong máu tăng nhanh nếu ăn không đúng cách.
Đang điều trị cao huyết áp mà vẫn dùng 4 thứ này: Nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim bất cứ lúc nào!Sống khỏe - 21 giờ trước
GĐXH - Nhiều bệnh nhân cao huyết áp lầm tưởng rằng chỉ cần uống thuốc đều đặn là có thể "ăn cả thế giới". Tuy nhiên, thực tế có những loại thực phẩm là "kẻ thù không đội trời chung" với thuốc hạ áp.
Vụ 108 người nghi ngộ độc bánh mì tại Vũng Tàu: Hơn 50% mẫu bệnh nhân dương tính SalmonellaY tế - 1 ngày trước
Kết quả xét nghiệm bước đầu vụ 108 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu) cho thấy 54,9% mẫu phân bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Salmonella.
Ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật tạo hình: Mở ra hướng tiếp cận chính xác và cá thể hóa điều trịY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 8/3, Hội Phẫu thuật Miệng Hàm mặt và Tạo hình Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề với chủ đề "Ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật hàm mặt và phẫu thuật tạo hình đường nét khuôn mặt".
Người đàn ông 52 tuổi suy thận giai đoạn cuối sau cơn sốt siêu vi tưởng chừng đơn giảnSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Biến chứng của sốt siêu vi gây suy giảm chức năng thận, khiến người bệnh bị suy thận giai đoạn cuối và buộc phải chạy thận nhân tạo suốt đời.
Người đàn ông 60 tuổi phát hiện sớm ung thư phổi hiếm gặp nhờ làm 1 việc mà nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Sau 4 năm theo dõi khối u được phát hiện trong lần khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ xác định người bệnh mắc ung thư tế bào thần kinh nội tiết ở phổi, một dạng ung thư hiếm gặp.
5 sai lầm khi uống nước có thể gây suy thận, nhiều người Việt vẫn mắc phảiSống khỏe
GĐXH - Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nhiều người đang mắc phải những sai lầm phổ biến khi uống nước, làm tăng nguy cơ suy thận mà không hề nhận ra.