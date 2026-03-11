Uống vitamin vô tội vạ, người đàn ông ngỡ ngàng khi nhận kết quả suy thận độ 3

Chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo: Các loại Vitamin tổng hợp thường chứa Kali và Phốt pho - những "quả bom nổ chậm" mà bệnh nhân suy thận không thể chuyển hóa hết.

Ảnh minh họa

Suy thận vì "nghiện" uống vitamin

"Tiên đan" tự mua và thực tế phũ phàng

Chia sẻ trên trang Abolouwang, chuyên gia dinh dưỡng Tăng Kiến Minh (Trung Quốc) chia sẻ trường hợp một bệnh nhân nam đến khám khi chỉ số chức năng thận chỉ còn 39 (suy thận mãn tính độ 3). Đáng nói, bệnh nhân này thú nhận rằng: "Có lúc tôi quên uống thuốc bác sĩ kê, nhưng mỗi ngày đều nhất quyết phải uống đủ Vitamin B, dầu cá, tinh chất nghệ và Vitamin tổng hợp để bồi bổ".

Đây là sai lầm kinh điển của nhiều bệnh nhân: Coi thực phẩm chức năng là "tiên đan" và xem nhẹ thuốc điều trị chính quy.

Ảnh minh họa

Các loại "địa lôi" ẩn mình trong thực phẩm chức năng

Đối với bệnh nhân suy thận độ 3, thận giống như một động cơ đang bị quá nhiệt và quá tải. Việc bổ sung dinh dưỡng lúc này cần cực kỳ cẩn trọng:

Vitamin tổng hợp: Đây là loại "địa lôi" dễ giẫm phải nhất. Các loại Vitamin tổng hợp trên thị trường thường chứa các khoáng chất như Kali và Phốt pho, cùng các Vitamin tan trong dầu (như Vitamin A). Khi thận suy yếu, cơ thể khó chuyển hóa các chất này, dẫn đến tích tụ gây ngộ độc. Bệnh nhân thận chỉ nên dùng các công thức chuyên biệt dành riêng cho người bệnh thận.

Dầu cá: Dầu cá độ tinh khiết cao có tác dụng bảo vệ tim mạch và kháng viêm. Tuy nhiên, cần tránh các loại dầu cá hỗn hợp có thêm các Vitamin tan trong dầu liều cao, vì chúng sẽ làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho thận.

Curcumin (tinh chất nghệ): Dù có tác dụng kháng viêm tốt nhưng bột nghệ hoặc chiết xuất nghệ có thể chứa hàm lượng Kali cao. Ngoài ra, Curcumin liều cao có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa của một số loại thuốc huyết áp hoặc thuốc chống đông máu.

Vitamin nhóm B: Đây là Vitamin tan trong nước nên tương đối an toàn. Tuy nhiên, nếu nạp quá mức cần thiết, thận vẫn phải "làm thêm giờ" để bài tiết lượng dư thừa ra ngoài, gây kiệt sức cho cơ quan này.

Chuyên gia Tăng Kiến Minh nhấn mạnh: Các loại thuốc kiểm soát huyết áp, đường huyết hay đạm niệu do bác sĩ kê đơn mới chính là vũ khí chủ lực để bảo vệ và làm chậm quá trình suy thoái của thận. Thực phẩm chức năng chỉ mang tính chất hỗ trợ, tuyệt đối không được dùng để thay thế thuốc chữa bệnh bác sĩ đã kê.