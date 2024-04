Cơ quan công an cần điều tra, làm rõ tố cáo của các nhà đầu tư đối với Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà

Như Gia đình và Xã hội đã thông tin, năm 2021, vợ chồng ông Nguyễn Hải Lăng và bà Nguyễn Hồng Hạnh (trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thông qua sàn giao dịch bất động sản Triệu Tuấn đã đặt cọc số tiền hơn 12 tỉ đồng (trong tổng số hơn 22 tỉ đồng theo hợp đồng) để mua lô đất số 05 – N.O 3.8 và 06 – N.O 3.8 là nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu đô thị mới mở rộng phía Bắc và Tây Bắc Đại Kim – Định Công (gọi tắt là KĐT Đại Kim – Định Công). Đây chính là dự án được giới thiệu là quỹ đất để thu hồi vốn đầu tư công trình BT xây dựng đường 2,5 (đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1A) của Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Hoàng Hà. Cụ thể, vợ chồng bà Hạnh đã thanh toán chuyển khoản internet banking vào số tài khoản cá nhân của bà Trịnh Thị Sang (người tự giới thiệu là nhân viên của Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà) và số tài khoản cá nhân của ông Triệu Văn Tuấn tổng số tiền 12.675.000.000 đồng.

Tin tưởng các căn cứ này mà vợ chồng ông Lăng, bà Hạnh đã quyết định bỏ ra số tiền lớn hơn 12,6 tỉ đồng để đặt cọc mua 2 lô đất của dự án.

Trong cả 2 Hợp đồng Hợp tác đầu tư số 93 và 95/HĐHTĐT-2021 về việc "Đầu tư xây dựng nhà ở tại Khu đô thị mới Đại Kim – Định Công mở rộng phía Bắc và Tây Bắc" giữa ông Nguyễn Hải Lăng với Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà do Tổng Giám đốc Hoàng văn Lâm ký, ở gạch đầu dòng thứ 2 phần CĂN CỨ nếu rõ: "Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001644 ngày 2/7/2013 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chứng nhận Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà là chủ đầu tư Dự án: "Khu đô thị mới mở rộng phía Bắc và Tây Bắc Đại Kim – Định Công", quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Chính vì tin tưởng chi tiết này mà vợ chồng ông Lăng, bà Hạnh đã quyết định bỏ ra số tiền lớn hơn 12,6 tỉ đồng để đặt cọc mua 2 lô đất của dự án. Bà Hạnh cho biết, theo hợp đồng đã ký kết, giá mua là 100.000.000 đồng/m2 (phiếu thu của công ty Hoàng Hà là 100.000.000 đồng/m2), nhưng thực tế vợ chồng bà phải trả 115.000.000 đồng/m2 (có sao kê chuyển khoản).

Tuy nhiên, 1 năm sau, khi đến thực tế dự án, vợ chồng ông Lăng mới "ngã ngửa người" khi thấy dự án vẫn chưa có gì, mặt bằng chưa được giải phóng. Sau khi có ý kiến với Công ty Hoàng Hà nhưng không nhận được câu trả lời nên họ đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền để tố cáo hành vi vi phạm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Trong văn bản số 2311/UBND-TNMT ngày 05/9/2023 của UBND Quận Hoàng Mai phúc đáp văn bản số 9273/VP-BTCD ngày 15/8/2023 của Văn phòng UBND TP.Hà Nội có nội dung: "Sau khi kiểm tra, UBND quận Hoàng Mai xin báo cáo như sau: Ngày 01/2/2023, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 627/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Hoàng Mai. Tại danh mục các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Hoàng Mai được UBND TP Hà Nội phê duyệt không có Dự án Khu đô thị mới Đại Kim – Định Công mở rộng của Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà".



Văn bản số 2311/UBND-TNMT ngày 05/9/2023 của UBND Quận Hoàng Mai

Trong văn bản số 90/KH&ĐT-ĐT ngày 05/01/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội trả lời đơn thư của bà Nguyễn Hồng Hạnh có đoạn cho biết: "Tháng 7/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội nhận được văn bản đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mở rộng phía Bắc và Tây Bắc Đại Kim – Định Công quận Hoàng Mai của Liên danh nhà đầu tư: Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà và Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội. Tuy nhiên, tại các Quyết định phê duyệt Đề xuất dự án, Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án BT chưa xác định cụ thể phạm vi, ranh giới và diện tích đất thanh toán.

Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông báo số 794/TB-KH&ĐT ngày 23/7/2020 hướng dẫn Liên danh nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 (đoạn Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A), quận Hoàng Mai theo hình thức hợp đồng BT (trong đó sẽ xác định cụ thể vị trí, ranh giới, diện tích quỹ đất thanh toán cho Dự án BT) làm cơ sở thực hiện các thủ tục quyết định chủ trương dự án tại quỹ đất dự kiến thanh toán cho Dự án BT. Đến nay, Dự án Khu đô thị mới mở rộng phía Bắc và Tây Bắc Đại Kim – Định Công chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, vì vậy chưa xác định chủ đầu tư đối với dự án này".

Văn bản số 90/KH&ĐT-ĐT ngày 05/01/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội

Sở Xây Dựng Hà Nội cũng đã có văn bản xác nhận: "Đến thời điểm hiện tại, Sở Xây dựng không nhận được văn bản, hồ sơ đề nghị nào của Chủ đầu tư đề nghị xác nhận nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu đô thị mới mở rộng phía Bắc và Tây Bắc Đại Kim – Định Công, quận Hoàng Mai. Sở Xây dựng không có văn bản nào xác nhận nhà ở hình thành trong tương lai đối với Dự án (Dự án chưa đủ điều kiện để bán nhà ở hình thành trong tương lai).

Như vậy, Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001644 ngày 2/7/2013 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội trong Hợp đồng Hợp tác đầu tư giữa vợ chồng bà Hạnh và Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà là giả. Với những thông tin phản hồi trên từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền, vợ chồng ông Lăng, bà Hạnh cho rằng mình đã bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên đã làm đơn tố giác tội phạm gửi đến các cơ quan hành pháp.

Ngày 19/9/2023, Thanh tra Bộ Công an đã có Thông báo số 3102/TB-X05-P6 về việc chuyển đơn của bà Nguyễn Hồng Hạnh đến đồng chí Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Hà Nội (PC03) để xem xét, giải quyết. Tuy nhiên, bà Hạnh cho biết, sau nhiều lần được PC03 Công an TP Hà Nội mời lên làm việc thì đến nay đơn tố cáo tội phạm của bà vẫn chưa được thụ lý, giải quyết.

Thông báo số 3102/TB-X05-P6 của Thanh tra Bộ Công an

Trong một diễn biến khác, ngày 03/3/2023, bà Nguyễn Hồng Hạnh có đơn tố cáo Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà gửi Cục Thuế Hà Nội để tố cáo hành vi trốn thuế, thu tiền cao hơn thực tế so với giá bán quy định tại hợp đồng. Ngày 07/4/2023, Cục Thuế Hà Nội thụ lý đơn tố cáo của bà Hạnh. Đến ngày 11/7/2023, Cục Thuế Hà Nội đã có kết quả giải quyết đơn tố cáo. Do Dự án Khu đô thị mới Đại Kim – Định Công mở rộng là không có thật nên Cục Thuế Hà Nội chưa xử lý được Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà về hành vi trốn thuế. Cục Thuế Hà Nội cũng đã có công văn số 49582 gửi PC03 Công an TP. Hà Nội đề nghị PC 03 phối hợp làm rõ Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà có thu tiền thực tế cao hơn so với giá bán quy định trong hợp đồng không?

Ông Hoàng Văn Lâm – đại diện pháp luật của Công ty Hoàng Hà hiện đã bị đưa vào diện tạm hoãn xuất cảnh. Ảnh: KT.

Bà Nguyễn Hồng Hạnh bày tỏ: "Tôi mong Phòng PC03 Công an TP. Hà Nội sớm thụ lý đơn tố giác tội phạm của tôi để đảm bảo quyền lợi hợp pháp, lấy lại công bằng cho tôi trong sự việc này".