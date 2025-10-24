Cố tình che biển số xe để qua mặt camera AI, tài xế có thể 'thoát nạn'?
GĐXH - Trước thực trạng nhiều tài xế dùng đủ "chiêu trò" để che, dán, làm mờ biển số để qua mắt camera phạt nguội, Cục Cảnh sát giao thông khẳng định "mắt thần" AI thế hệ mới được trang bị nhiều tính năng để phát hiện và cảnh báo ngay cả các hành vi này.
Thời gian gần đây, khi hệ thống camera giám sát giao thông, đặc biệt là camera AI, được lắp đặt ngày càng dày đặc, trên mạng xã hội đã xuất hiện không ít "mẹo" né phạt nguội. Một trong những hành vi phổ biến là tài xế cố tình che một phần biển số, dán băng dính, gắn vật lạ hoặc dùng biển số giả.
Thông tin từ Cục CSGT cho biết, hiện hệ thống camera AI mới có khả năng phân tích và nhận diện vi phạm vượt trội so với camera giám sát thông thường.
Đối với các tài xế cố tình che biển số, camera AI cũng có tính năng tự động nhận diện hành vi bất thường này và ngay lập tức gửi cảnh báo tới lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát gần nhất để dừng xe, xử lý trực tiếp.
Ngoài ra, hệ thống còn có khả năng nhận diện biển số xe (kể cả khi bị che mờ một phần), màu sắc, chủng loại phương tiện để liên tục truy vết. Dữ liệu này sẽ được tra cứu, đối soát ngay lập tức với cơ sở dữ liệu về đăng ký xe để phát hiện nếu phương tiện có dấu hiệu bất minh (như xe dùng biển số giả, xe trong danh sách tang vật...).
Theo Cục CSGT, các camera AI thế hệ mới được tích hợp trí tuệ nhân tạo, có khả năng phân tích, nhận diện và xử lý hình ảnh, video theo thời gian thực với độ chính xác cao. Hiện tại, hệ thống này đã được "huấn luyện" để phát hiện gần 20 hành vi vi phạm phổ biến như: không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi sai làn, đi ngược chiều, không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi lái xe, chuyển làn không tín hiệu...
Khác với camera giám sát thông thường chỉ ghi hình để lưu trữ, camera AI có thể tự động phân tích hành vi. Ngay cả với các camera đời cũ, hình ảnh ghi nhận sau đó sẽ sử dụng AI để huấn luyện, nhận diện vi phạm.
Cục CSGT thông tin thêm, ngoài việc phát hiện vi phạm, "mắt thần" AI còn có thể đo tốc độ xe chạy, đo đếm lưu lượng phương tiện để đưa ra cảnh báo ùn tắc, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông cho phù hợp với tình hình thực tế.
Để siết chặt quản lý trên toàn quốc, Cục CSGT đã trình Bộ Công an đề án lắp đặt hơn 5.000 camera AI để giám sát, phát hiện vi phạm và hỗ trợ điều tiết giao thông. Việc này cho thấy quyết tâm của Bộ Công an trong việc ứng dụng công nghệ để xây dựng một môi trường giao thông văn minh, an toàn, nơi mọi hành vi vi phạm đều bị phát hiện và xử lý nghiêm.
Xử phạt nhóm thanh niên 'đầu trần', đu bám theo xe chở phạm nhân ở Hà NộiPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đeo bám theo xe chở phạm nhân di chuyển trên phố Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, TP Hà Nội), gây mất trật tự, an toàn giao thông, bức xúc trong dư luận.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có vỏ bọc tinh viPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Để tránh truy nã của cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Quyết trốn sang Lào, thay tên đổi họ rồi ở đây nhiều năm trời.
Hà Nội: Siết chặt an toàn đường sắt Bắc - Nam, kiểm tra nồng độ cồn cả nhân viên gác chắnPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Trước tình hình tai nạn đường sắt diễn biến phức tạp, Công an TP Hà Nội đang triển khai đợt cao điểm siết chặt an toàn trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Lực lượng chức năng không chỉ xử lý người dân vi phạm mà còn kiểm tra nồng độ cồn đột xuất đối với nhân viên gác chắn tàu.
Điều ít biết về giám đốc nhận 8 tỷ 'chạy án' cho Lương Bằng Quang và Ngân 98Pháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Lê Sỹ Cường – Giám đốc một công ty tại TP.HCM là người môi giới nhận 8 tỷ đồng từ Ngân 98 và Lương Bằng Quang để “chạy án”.
Lương Bằng Quang – chồng Ngân 98 đối diện án phạt nào khi đưa hối lộ 8 tỷ đồng?Pháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Theo chuyên gia pháp lý, ca sĩ Lương Bằng Quang – chồng Ngân 98 có thể phải chịu mức án nặng với tội danh đưa hối lộ.
Bắt giam người đập phá mộ tại nghĩa trang ở Đồng NaiPháp luật - 21 giờ trước
T.M.N khai nhận do có mâu thuẫn cá nhân với người nhận thi công bia mộ, trong lúc say rượu đã mang búa sắt đập phá mộ ông T ở nghĩa trang Núi Đỏ - Đồng Nai.
Công an Hà Nội tìm hai cô gái bị đánh tại quán ăn trên phố Cầu GiấyXã hội - 1 ngày trước
Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm 2 cô gái liên quan vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng xảy ra tại số 18 Cầu Giấy, phường Láng.
Khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang cùng một đối tượng khácXã hội - 1 ngày trước
Liên quan tới vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" do Võ Thị Ngọc Ngân điều hành, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.
Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nướcXã hội - 1 ngày trước
Đăng tải nhiều nội dung sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trên mạng xã hội, một người đàn ông xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.
Bán xe nhưng chưa sang tên đổi chủ, làm sao 'thoát' phạt nguội từ camera AI?Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Từ khi hệ thống camera AI đi vào hoạt động, nhiều chủ xe "bỗng dưng" nhận được thông báo vi phạm, phạt nguội từ một phương tiện mình đã bán từ lâu. Vậy, trong trường hợp này, chủ cũ cần làm gì để chứng minh mình không còn liên quan và tránh bị xử phạt oan?
Bắt hai vợ chồng chuyên mổ lợn dịch bệnh bán cho người dân ở Hà NộiPháp luật
GĐXH - Tối 22/10, Công an TP Hà Nội thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá ổ nhóm đối tượng có hành vi mua, bán, giết mổ lợn chết do dịch bệnh làm thực phẩm.