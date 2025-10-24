Cố tình che biển số xe để qua mặt camera AI, tài xế có thể 'thoát nạn'?

Thời gian gần đây, khi hệ thống camera giám sát giao thông, đặc biệt là camera AI, được lắp đặt ngày càng dày đặc, trên mạng xã hội đã xuất hiện không ít "mẹo" né phạt nguội. Một trong những hành vi phổ biến là tài xế cố tình che một phần biển số, dán băng dính, gắn vật lạ hoặc dùng biển số giả.

Thông tin từ Cục CSGT cho biết, hiện hệ thống camera AI mới có khả năng phân tích và nhận diện vi phạm vượt trội so với camera giám sát thông thường.

Hệ thống camera AI mới có khả năng phân tích và nhận diện vi phạm vượt trội. Ảnh: Cục CSGT

Đối với các tài xế cố tình che biển số, camera AI cũng có tính năng tự động nhận diện hành vi bất thường này và ngay lập tức gửi cảnh báo tới lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát gần nhất để dừng xe, xử lý trực tiếp.

Ngoài ra, hệ thống còn có khả năng nhận diện biển số xe (kể cả khi bị che mờ một phần), màu sắc, chủng loại phương tiện để liên tục truy vết. Dữ liệu này sẽ được tra cứu, đối soát ngay lập tức với cơ sở dữ liệu về đăng ký xe để phát hiện nếu phương tiện có dấu hiệu bất minh (như xe dùng biển số giả, xe trong danh sách tang vật...).

Các biển số sẽ được nhận dạng và cảnh báo cho lực lượng chức năng. Ảnh: Cục CSGT

Theo Cục CSGT, các camera AI thế hệ mới được tích hợp trí tuệ nhân tạo, có khả năng phân tích, nhận diện và xử lý hình ảnh, video theo thời gian thực với độ chính xác cao. Hiện tại, hệ thống này đã được "huấn luyện" để phát hiện gần 20 hành vi vi phạm phổ biến như: không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi sai làn, đi ngược chiều, không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi lái xe, chuyển làn không tín hiệu...

Khác với camera giám sát thông thường chỉ ghi hình để lưu trữ, camera AI có thể tự động phân tích hành vi. Ngay cả với các camera đời cũ, hình ảnh ghi nhận sau đó sẽ sử dụng AI để huấn luyện, nhận diện vi phạm.

Lực lượng chức năng lắp đặt hệ thống camera AI ở Hà Nội. Ảnh: Cục CSGT

Cục CSGT thông tin thêm, ngoài việc phát hiện vi phạm, "mắt thần" AI còn có thể đo tốc độ xe chạy, đo đếm lưu lượng phương tiện để đưa ra cảnh báo ùn tắc, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông cho phù hợp với tình hình thực tế.

Để siết chặt quản lý trên toàn quốc, Cục CSGT đã trình Bộ Công an đề án lắp đặt hơn 5.000 camera AI để giám sát, phát hiện vi phạm và hỗ trợ điều tiết giao thông. Việc này cho thấy quyết tâm của Bộ Công an trong việc ứng dụng công nghệ để xây dựng một môi trường giao thông văn minh, an toàn, nơi mọi hành vi vi phạm đều bị phát hiện và xử lý nghiêm.

