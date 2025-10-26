Hà Nội: Dùng khẩu trang che biển số xe, nam thanh niên nhận 'kết đắng'
GĐXH - Ngay sau khi video một thanh niên điều khiển xe máy che kín biển số được đăng tải trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh và xử lý nghiêm người vi phạm.
Ngày 25/10, mạng xã hội xôn xao trước đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên đường phố Hà Nội nhưng lại dùng một chiếc khẩu trang y tế che kín gần như toàn bộ phần biển số phía sau.
Hành động này ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng vì thể hiện sự coi thường pháp luật, gây khó khăn cho công tác giám sát và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Trước sự việc gây bức xúc dư luận, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) và Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội phải khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định được người điều khiển phương tiện trong video là anh N.Q.M. (SN 2005, trú tại xã Tây Phương, thành phố Hà Nội).
Tại cơ quan công an, anh N.Q.M. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Anh M. khai nhận, vào tối ngày 24/10/2025, khi điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 29V5-697.xx lưu thông trên phố Xã Đàn, do lo ngại bị phát hiện, xử phạt vi phạm giao thông, anh M. đã dùng khẩu trang che kín phần biển số của xe.
Căn cứ vào tường trình của anh M. và các bằng chứng thu thập được, Đội CSGT đường bộ số 3 - Phòng CSGT Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh N.Q.M. về hành vi “điều khiển xe gắn biển số bị che lấp”.
Theo quy định Theo quy định hiện hành, hành vi này bị xử phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.
Qua vụ việc này, Công an TP Hà Nội khuyến cáo mọi người dân khi tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật. Hành vi cố tình che, làm mờ, thay đổi hoặc gắn biển số không đúng quy định không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn giao thông.
Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm tương tự để đảm bảo tính răn đe và giữ gìn trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.
