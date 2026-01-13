'Siêu anh hùng' đi xe phân khối lớn che biển số, không đội mũ bảo hiểm bị xử phạt nặng
GĐXH - Nam thanh niên hóa trang thành nhân vật trong phim siêu anh hùng, điều khiển xe mô tô phân khối lớn nhưng "quên" đội mũ bảo hiểm, cố tình che biển số xe. Người này sau đó đã bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt hành chính.
Ngày 13/1, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT Hàng Xanh (TP.HCM) mới đây đã lập biên bản xử phạt nặng đối với một nam thanh niên hóa trang thành nhân vật "Deadpool" điều khiển xe mô tô phân khối lớn vi phạm hàng loạt lỗi giao thông nghiêm trọng.
Sự việc bắt đầu từ tin báo phản ánh của người dân về việc trên tuyến đường Lê Lợi (thuộc địa phường Gò Vấp) xuất hiện một người đàn ông mặc trang phục đỏ kín mít từ đầu đến chân, mô phỏng nhân vật siêu anh hùng trong phim Marvel.
Che biển số, không đội mũ bảo hiểm, 'siêu anh hùng' đi xe phân khối lớn bị phạt nặng.
Hình ảnh và đoạn video được người dân ghi lại cho thấy nam thanh niên này điều khiển xe mô tô phân khối lớn nhưng không đội mũ bảo hiểm, đồng thời biển số xe đã bị cố tình che khuất.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Hàng Xanh đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, phối hợp với công an địa phương truy tìm. Đến chiều ngày 12/1, Đội CSGT Hàng Xanh đã mời người điều khiển phương tiện nói trên đến trụ sở đơn vị. Qua làm việc, người vi phạm đã thừa nhận hành vi của mình.
Đội CSGT Hàng Xanh đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với người này về các hành vi: “Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; “Điều khiển xe gắn biển số bị che lấp”; “Không có giấy phép lái xe”, tổng tiền phạt 12.500.000 đồng.
Riêng đối với chủ phương tiện, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính với các lỗi: “Giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật TTATGTĐB điều khiển xe tham gia giao thông”; “Không thực hiện đúng quy định về biển số”, tổng tiền phạt 9.900.000 đồng.
