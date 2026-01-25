Mới nhất
Nhã Phương sinh con thứ ba, Trường Giang xin lỗi không thể có mặt trong khoảnh khắc con chào đời

Chủ nhật, 16:32 25/01/2026 | Thế giới showbiz
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Diễn viên Nhã Phương (vợ diễn viên Trường Giang) vừa sinh con thứ ba ở tuổi 36 tuổi.

Theo VTC News, trưa 25/1, diễn viên Nhã Phương chia sẻ hình ảnh vượt cạn thành công, đón con thứ ba chào đời.

Nữ diễn viên cho biết, dù đây là lần sinh nở thứ ba, nhưng cảm xúc khi làm mẹ vẫn vẹn nguyên như lần đầu: hồi hộp, bỡ ngỡ đến run rẩy khi chạm vào con, nhưng trên tất cả là niềm hạnh phúc vỡ òa.

Cận nhan sắc Nhã Phương – vợ Trường Giang khi mang thai con thứ baCận nhan sắc Nhã Phương – vợ Trường Giang khi mang thai con thứ ba

GĐXH - Ở tháng cuối thai kỳ, Nhã Phương vẫn giữ được vóc dáng khá gọn gàng, nhan sắc được nhiều khán giả khen ngợi.

Nhã Phương sinh con thứ ba, Trường Giang xin lỗi không thể có mặt trong khoảnh khắc con chào đời - Ảnh 1.

Nhã Phương một mình "vượt cạn", không có ông xã ở bên. Ảnh: VTC News

"Hạnh phúc vì gia đình mình lại đón thêm một thành viên mới. Và hạnh phúc hơn cả là vì Ba Tí, hai anh chị và cả nhà mình luôn ở đó, trao cho mẹ sức mạnh để hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng này. Gia đình mình yêu con rất nhiều", Nhã Phương chia sẻ.

Trong khi đó, Trường Giang chia sẻ tâm thư trên trang cá nhân, thể hiện sự day dứt khi không thể ở bên vợ trong thời khắc con chào đời và gửi lời xin lỗi đến Nhã Phương.

Nhã Phương sinh con thứ ba, Trường Giang xin lỗi không thể có mặt trong khoảnh khắc con chào đời - Ảnh 2.

Trường Giang, Nhã Phương bên con mới sinh. Ảnh: Ngoisao

Nam diễn viên viết: "Xin lỗi Yêu Thương vì một lần nữa lại không thể cạnh em đón con chào đời! Xin lỗi các con vì đã để mẹ các con đón tiếng khóc chào đời của các con mà không có ba bên cạnh! Ba tệ quá...!! Thôi thì thương ba! Cho ba xin phép trọn vẹn lại với ân tình mà khán giả đã dành cho ba. Cho ba hết mình với tất cả những gì mà tâm ba đã mong ước!", Znews dẫn lời của Trường Giang.

Vào tháng 9/2025, Trường Giang thông báo Nhã Phương mang thai con thứ ba. Nam diễn viên đăng ảnh bế con gái, cầm hình ảnh siêu âm thai trên tay. Kèm theo hình ảnh, Trường Giang viết: "Ta say không phải là vì men mà vì con. 25/9/2018-25/9/2025". Trong đó, 25/9/2018 là thời điểm Trường Giang và Nhã Phương tổ chức lễ cưới.

Nhã Phương sinh con thứ ba, Trường Giang xin lỗi không thể có mặt trong khoảnh khắc con chào đời - Ảnh 3.

Trường Giang cho biết không thể có mặt trong khoảnh khắc con chào đời. Ảnh: @nabinhaphuong.

Thời gian mang thai, Nhã Phương tăng 11 kg, nghén nặng, nám da, tăng cân, thay đổi nội tiết tố. Tình trạng của cô dần được cải thiện ở những tháng cuối thai kỳ, được ông xã tận tình chăm sóc. Trong thai kỳ, Nhã Phương vẫn phụ giúp Trường Giang đạo diễn và sản xuất phim Tết Nhà ba con một phòng, ở các khâu như: đọc kịch bản, nêu ý tưởng, làm giám đốc casting, tuyển một số vai cho tác phẩm.

Trước khi sinh con thứ ba, cặp đôi đã có con gái sinh năm 2019 được đặt tên thân mật là Destiny và bé trai thứ hai sinh năm 2023 với tên thân mật là Hope.

Khối tài sản "khủng" của Trường Giang - Nhã Phương sau 8 năm kết hônKhối tài sản 'khủng' của Trường Giang - Nhã Phương sau 8 năm kết hôn

GĐXH - 8 năm sau ngày cưới, Trường Giang và Nhã Phương có cuộc sống giàu sang, hạnh phúc và sắp chào đón thêm thành viên mới.

Chuyện tình sóng gió và 7 năm hôn nhân viên mãn của Trường Giang - Nhã PhươngChuyện tình sóng gió và 7 năm hôn nhân viên mãn của Trường Giang - Nhã Phương

Trường Giang và Nhã Phương gặp nhau qua phim "49 Ngày" năm 2015, trải qua scandal năm 2017, kết hôn 2018, có 2 con và vừa thông báo mang thai lần 3.

