Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Điều Dương Mịch chờ đợi suốt 20 năm

Thứ hai, 07:00 02/02/2026 | Thế giới showbiz

Hơn 20 năm tham gia sự nghiệp diễn xuất, đánh giá về Dương Mịch không nhất quán và có nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, hiện tại cô đã có những thành công đáng ghi nhận.

Tối 29/1, Dương Mịch tham gia Buổi lễ trao giải vinh danh phim truyền hình Trung Quốc hàng năm, do Tổng Đài Phát thanh và Truyền hình Trung Ương (CMG) tổ chức. Tại đây, cô giành được giải thưởng Nữ diễn viên của năm với vai diễn Ninh Tú Tú trong phim Sinh vạn vật . Đây có thể nói là giải thưởng về diễn xuất có uy tín mà Dương Mịch đạt được lần đầu trong sự nghiệp.

Dương Mịch bắt đầu đóng phim trưởng thành từ năm 2004. Trong sự nghiệp, cô có nhiều tác phẩm gây tiếng vang như Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Cung tỏa tâm ngọc, Người phiên dịch, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa ... Tuy nhiên, diễn xuất của Dương Mịch bị đánh giá không ổn định, trồi sụt qua mỗi tác phẩm. Phong độ diễn xuất của cô phụ thuộc nhiều vào kịch bản, bạn diễn.

Chính vì vậy, dù nổi tiếng nhiều năm, Dương Mịch chỉ nhận được những giải thể hiện sự yêu thích của khán giả hay sức ảnh hưởng với người xem. Đây là những giải thưởng mang tính chất động viên, ít có giá trị về chuyên môn.

Điều Dương Mịch chờ đợi suốt 20 năm - Ảnh 1.

Điều Dương Mịch chờ đợi suốt 20 năm - Ảnh 2.

Dương Mịch giành giải Nữ diễn viên của năm do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV trao. Năm 2025, Lưu Diệc Phi cũng thắng giải này với phim Câu chuyện hoa hồng.

Giải thưởng CMG mới tổ chức lần thứ 4, tuy nhiên giải do Tổng Đài Phát thanh và Truyền hình Trung Ương (tổng hợp các kênh CCTV) tổ chức, với ý nghĩa vinh danh vai diễn được thể hiện xuất sắc, có thành tích tốt khi chiếu trên đài CCTV. Chính vì vậy, giải thưởng mang ý nghĩa chuyên môn nhiều hơn các cúp về độ yêu thích. Đây cũng là lần hiếm hoi Dương Mịch được công nhận thành công về mặt diễn xuất khi thể hiện nhân vật. Thậm chí, cô còn được vinh danh với Thị hậu Tôn Lệ trong cùng sự kiện.

Đáng nói, Sinh vạn vật là tác phẩm thuộc dòng phim chính kịch, yêu cầu độ khó cao về xây dựng nhân vật. Ở độ tuổi của Dương Mịch, các diễn viên nữ không còn phù hợp để đóng phim ngôn tình thần tượng, họ bắt buộc phải chuyển sang dòng phim chính kịch, với các đề tài về xã hội gia đình. Việc Dương Mịch đạt được thành công với Sinh vạn vật, mở ra tương lai mới cho cô. Nữ diễn viên sẽ không bị thị trường đào thải, phải đóng vai phụ, thể hiện các nhân vật mẹ kế dì ghẻ như Trần Kiều Ân, Vương Diễm...

Bên cạnh đó, sự thành công cả tỷ suất người xem (rating), lượt xem và danh tiếng cũng cứu vớt sự nghiệp Dương Mịch. Năm 2024, tên tuổi của cô trượt dài vì 3 phim liên tiếp thất bại là Hồ yêu tiểu hồng nương, Cáp Nhĩ Tân 1944 Không có gì mà một nồi lẩu không thể giải quyết được.

Điều Dương Mịch chờ đợi suốt 20 năm - Ảnh 3.

Bộ phim Sinh vạn vật giúp Dương Mịch đảo ngược tình thế khi năm 2024 thất bại liên tiếp.

Theo Sina , hiện tại Dương Mịch sẵn sàng đóng vai nhỏ ở dự án điện ảnh lớn chất lượng, hoặc nhận các bộ phim truyền hình thuộc dòng phim chính kịch có chiều sâu, thay vì đóng nhiều phim ngôn tình. Nhờ đó, các vai diễn của cô trở nên đa dạng. Mới đây, Dương Mịch đã nỗ lực để tham gia trong dự án phim điện ảnh Kinh trập vô thanh của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Trong khi trước đó, Dương Mịch thường bị chê vì đóng phim điện ảnh "rác". Nỗ lực xây dựng lại danh tiếng của nữ diễn viên nhận được đánh giá cao của công chúng.

Những câu chuyện xúc động ở Bản LiềnNhững câu chuyện xúc động ở Bản Liền

GĐXH - Trong tập 18 "Gia đình Haha", cuộc sống của anh Hà, chị Thông, bé Thư, bé Thắng khiến khán giả xúc động về những con người bình dị luôn giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.

Minh Vũ
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Những câu chuyện xúc động ở Bản Liền

Những câu chuyện xúc động ở Bản Liền

'Vua Tiếng Việt' vừa nhận giải thưởng 160 triệu đồng là ai?

'Vua Tiếng Việt' vừa nhận giải thưởng 160 triệu đồng là ai?

Phó bí thư tỉnh bị kết án 25 năm tù trong đại án gây thiệt hại hơn 1 nghìn tỷ đồng

Phó bí thư tỉnh bị kết án 25 năm tù trong đại án gây thiệt hại hơn 1 nghìn tỷ đồng

'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

Cùng chuyên mục

Tăng Duy Tân tiếc nuối một thứ liên quan tới Bích Phương

Tăng Duy Tân tiếc nuối một thứ liên quan tới Bích Phương

Thế giới showbiz - 13 giờ trước

Từ đầu năm 2024, Tăng Duy Tân và Bích Phương vướng nghi vấn hẹn hò.

Tin vui của Victoria Beckham giữa sóng gió gia đình

Tin vui của Victoria Beckham giữa sóng gió gia đình

Thế giới showbiz - 5 ngày trước

GĐXH - Dù đang vướng vào rối ren gia đình khi bị con trai cả Brooklyn bóc mẽ, Victoria Beckham vừa vinh dự đón tin vui tại Pháp.

Nhân chứng đám cưới Brooklyn Beckham tiết lộ sự thật

Nhân chứng đám cưới Brooklyn Beckham tiết lộ sự thật

Thế giới showbiz - 6 ngày trước

GĐXH - Fat Tony là DJ đám cưới Brooklyn Beckham đã tiết lộ về đám cưới và điệu nhảy của Victoria.

Nhã Phương sinh con thứ ba, Trường Giang xin lỗi không thể có mặt trong khoảnh khắc con chào đời

Nhã Phương sinh con thứ ba, Trường Giang xin lỗi không thể có mặt trong khoảnh khắc con chào đời

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Diễn viên Nhã Phương (vợ diễn viên Trường Giang) vừa sinh con thứ ba ở tuổi 36 tuổi.

Cuộc sống trái ngược của 2 sao nhí đình đám trong phim 'Gia đình là số một'

Cuộc sống trái ngược của 2 sao nhí đình đám trong phim 'Gia đình là số một'

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Nhiều năm sau khi "Gia đình là số một" tạo cơn sốt, hai diễn viên nhí trong phim ngày nào giờ "lột xác" trở thành những mỹ nhân xinh đẹp.

Cuộc sống 'độc thân vui vẻ' ở tuổi 45 của ca sỹ Quang Hà

Cuộc sống 'độc thân vui vẻ' ở tuổi 45 của ca sỹ Quang Hà

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Ở tuổi U50, ca sỹ Quang Hà thừa nhận anh chọn sống chậm, học cách buông bỏ để tận hưởng những điều ý nghĩa của cuộc đời.

Victoria suy sụp, David Beckham phản ứng 'lạ' sau khi bị con trai cả bóc mẽ

Victoria suy sụp, David Beckham phản ứng 'lạ' sau khi bị con trai cả bóc mẽ

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Phản ứng của Victoria và David Beckham sau khi bị tố phá hoại hôn nhân, kiểm soát và làm con trai xấu hổ... vẫn đang thu hút sự chú ý lớn của công chúng.

Brooklyn Beckham gây sốc khi tiết lộ sự thật về gia đình 'kiểu mẫu' của David Beckham

Brooklyn Beckham gây sốc khi tiết lộ sự thật về gia đình 'kiểu mẫu' của David Beckham

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Con trai cả của David và Victoria Beckham tiếp tục đẩy cuộc khủng hoảng gia đình đến mức không thể cứu vãn khi có bài viết dài với 12 "lời buộc tội" bố mẹ.

Nhan sắc 'nam thần' của diễn viên vừa giành giải Cánh Diều Vàng

Nhan sắc 'nam thần' của diễn viên vừa giành giải Cánh Diều Vàng

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

GĐXH - Nhan sắc nam thần cùng diễn xuất ngày càng chín đã đưa nam diễn viên lên một cột mốc mới trong sự nghiệp.

Tái xuất hiếm hoi, nhan sắc 'già tự nhiên' của Hoa hậu Ngọc Khánh gây chú ý

Tái xuất hiếm hoi, nhan sắc 'già tự nhiên' của Hoa hậu Ngọc Khánh gây chú ý

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

GĐXH - Xuất hiện sau nhiều năm sống kín tiếng, Hoa hậu Việt Nam 1998 - Ngọc Khánh - khiến công chúng tò mò về cuộc sống hiện tại nơi xứ người và lựa chọn "già đi bình thản" của mình.

Xem nhiều

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục nhận tin vui

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục nhận tin vui

Thế giới showbiz

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung liên tiếp nhận tin vui và mới nhất là giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025 dành cho ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình".

Con trai Lê Âu Ngân Anh trong ngày đặc biệt của mẹ

Con trai Lê Âu Ngân Anh trong ngày đặc biệt của mẹ

Thế giới showbiz
Victoria suy sụp, David Beckham phản ứng 'lạ' sau khi bị con trai cả bóc mẽ

Victoria suy sụp, David Beckham phản ứng 'lạ' sau khi bị con trai cả bóc mẽ

Thế giới showbiz
Cuộc sống trái ngược của 2 sao nhí đình đám trong phim 'Gia đình là số một'

Cuộc sống trái ngược của 2 sao nhí đình đám trong phim 'Gia đình là số một'

Thế giới showbiz
Tái xuất hiếm hoi, nhan sắc 'già tự nhiên' của Hoa hậu Ngọc Khánh gây chú ý

Tái xuất hiếm hoi, nhan sắc 'già tự nhiên' của Hoa hậu Ngọc Khánh gây chú ý

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top