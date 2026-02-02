Điều Dương Mịch chờ đợi suốt 20 năm
Hơn 20 năm tham gia sự nghiệp diễn xuất, đánh giá về Dương Mịch không nhất quán và có nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, hiện tại cô đã có những thành công đáng ghi nhận.
Tối 29/1, Dương Mịch tham gia Buổi lễ trao giải vinh danh phim truyền hình Trung Quốc hàng năm, do Tổng Đài Phát thanh và Truyền hình Trung Ương (CMG) tổ chức. Tại đây, cô giành được giải thưởng Nữ diễn viên của năm với vai diễn Ninh Tú Tú trong phim Sinh vạn vật . Đây có thể nói là giải thưởng về diễn xuất có uy tín mà Dương Mịch đạt được lần đầu trong sự nghiệp.
Dương Mịch bắt đầu đóng phim trưởng thành từ năm 2004. Trong sự nghiệp, cô có nhiều tác phẩm gây tiếng vang như Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Cung tỏa tâm ngọc, Người phiên dịch, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa ... Tuy nhiên, diễn xuất của Dương Mịch bị đánh giá không ổn định, trồi sụt qua mỗi tác phẩm. Phong độ diễn xuất của cô phụ thuộc nhiều vào kịch bản, bạn diễn.
Chính vì vậy, dù nổi tiếng nhiều năm, Dương Mịch chỉ nhận được những giải thể hiện sự yêu thích của khán giả hay sức ảnh hưởng với người xem. Đây là những giải thưởng mang tính chất động viên, ít có giá trị về chuyên môn.
Giải thưởng CMG mới tổ chức lần thứ 4, tuy nhiên giải do Tổng Đài Phát thanh và Truyền hình Trung Ương (tổng hợp các kênh CCTV) tổ chức, với ý nghĩa vinh danh vai diễn được thể hiện xuất sắc, có thành tích tốt khi chiếu trên đài CCTV. Chính vì vậy, giải thưởng mang ý nghĩa chuyên môn nhiều hơn các cúp về độ yêu thích. Đây cũng là lần hiếm hoi Dương Mịch được công nhận thành công về mặt diễn xuất khi thể hiện nhân vật. Thậm chí, cô còn được vinh danh với Thị hậu Tôn Lệ trong cùng sự kiện.
Đáng nói, Sinh vạn vật là tác phẩm thuộc dòng phim chính kịch, yêu cầu độ khó cao về xây dựng nhân vật. Ở độ tuổi của Dương Mịch, các diễn viên nữ không còn phù hợp để đóng phim ngôn tình thần tượng, họ bắt buộc phải chuyển sang dòng phim chính kịch, với các đề tài về xã hội gia đình. Việc Dương Mịch đạt được thành công với Sinh vạn vật, mở ra tương lai mới cho cô. Nữ diễn viên sẽ không bị thị trường đào thải, phải đóng vai phụ, thể hiện các nhân vật mẹ kế dì ghẻ như Trần Kiều Ân, Vương Diễm...
Bên cạnh đó, sự thành công cả tỷ suất người xem (rating), lượt xem và danh tiếng cũng cứu vớt sự nghiệp Dương Mịch. Năm 2024, tên tuổi của cô trượt dài vì 3 phim liên tiếp thất bại là Hồ yêu tiểu hồng nương, Cáp Nhĩ Tân 1944 và Không có gì mà một nồi lẩu không thể giải quyết được.
Theo Sina , hiện tại Dương Mịch sẵn sàng đóng vai nhỏ ở dự án điện ảnh lớn chất lượng, hoặc nhận các bộ phim truyền hình thuộc dòng phim chính kịch có chiều sâu, thay vì đóng nhiều phim ngôn tình. Nhờ đó, các vai diễn của cô trở nên đa dạng. Mới đây, Dương Mịch đã nỗ lực để tham gia trong dự án phim điện ảnh Kinh trập vô thanh của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Trong khi trước đó, Dương Mịch thường bị chê vì đóng phim điện ảnh "rác". Nỗ lực xây dựng lại danh tiếng của nữ diễn viên nhận được đánh giá cao của công chúng.
