Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Tăng Duy Tân tiếc nuối một thứ liên quan tới Bích Phương

Chủ nhật, 18:41 01/02/2026 | Thế giới showbiz

Từ đầu năm 2024, Tăng Duy Tân và Bích Phương vướng nghi vấn hẹn hò.

Sau thời gian giấu kín, Tăng Duy Tân và Bích Phương hiện đã thoải mái chia sẻ hình ảnh bên nhau. Vài ngày trước, nam ca sĩ sinh năm 1995 gây xôn xao khi công khai khoảnh khắc đi du lịch chung với Bích Phương. 

Mới đây, Tăng Duy Tân bất ngờ chia sẻ một câu chuyện khiến nhiều người không khỏi chú ý. Nam ca sĩ cho biết không tìm thấy ví, tuy nhiên điều khiến anh cảm thấy tiếc nuối nhất lại không nằm ở tiền bạc mà chính là tấm ảnh đầu tiên chụp chung với Bích Phương. 

Nam ca sĩ 9x chia sẻ: "Tìm cái ví từ sáng hôm qua tới giờ không thấy đâu. Chả tiếc gì chỉ tiếc tấm ảnh đầu tiên chụp chung với nhau. Nếu tìm được sẽ cất két sắt". Trong bức hình. Tăng Duy Tân và Bích Phương ngồi sát rạt bên cạnh nhau vào ngày 24/12/2024. 

Tăng Duy Tân- Ảnh 1.

Tăng Duy Tân tiếc nuối khi không tìm thấy ví, trong đó có ảnh chụp chung đầu tiên với Bích Phương. Ảnh: Chụp màn hình

Tăng Duy Tân- Ảnh 2.

 

Tăng Duy Tân- Ảnh 3.

Vài ngày trước, nam ca sĩ công khai khoảnh khắc đi du lịch bên nữ ca sĩ sinh năm 1989. Ảnh: FBNV

Thời gian qua, Bích Phương và Tăng Duy Tân liên tục trở thành tâm điểm chú ý khi được khán giả nhiệt tình “đẩy thuyền”. Cặp đôi không ít lần khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” bởi những khoảnh khắc thân mật, ánh nhìn đầy ngọt ngào cùng loạt tương tác đậm chất “cẩu lương” ngay trên sân khấu chương trình Em Xinh Say Hi.

Không dừng lại ở đó, “team qua đường” còn thường xuyên bắt gặp cả hai xuất hiện cùng nhau tại sân bay hay trong các chuyến du lịch riêng tư. Đặc biệt, tại concert Em Xinh Say Hi, Bích Phương - Tăng Duy Tân đã được trao giải Best OTP nhờ bình chọn của khán giả và sự ủng hộ nhiệt tình từ dàn Em Xinh.

Trong công việc, cặp đôi cũng có nhiều màn đồng hành đáng chú ý. Sau màn kết hợp trong Nâng chén tiêu sầu, Bích Phương tiếp tục góp mặt trong album Khu vườn tình gồm 10 ca khúc do Tăng Duy Tân thực hiện. Không chỉ song ca ở ca khúc chủ đề Ikigai, nữ ca sĩ còn gây chú ý khi xuất hiện trong MV, khiến khán giả càng thêm tò mò về mối liên kết giữa hai người.

Tăng Duy Tân- Ảnh 4.

 

Tăng Duy Tân- Ảnh 5.

Đầu năm 2024, Tăng Duy Tân và Bích Phương vướng nghi vấn hẹn hò. Ảnh: Tổng hợp

Trong lần hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình cảm, Bích Phương nói: "Tình yêu đúng nghĩa là tình yêu không có chữ trách nhiệm. Mình tự cảm thấy có trách nhiệm với người ta thì mình làm như thế. Khi hai người đứng đối diện với nhau và nói cô phải có trách nhiệm với tôi, anh phải có trách nhiệm với tôi thì tình yêu ấy bị biến chất chữ tình yêu đi.

Tôi nghĩ tình yêu không phải một danh từ, nó chỉ là một tính từ nói lên trạng thái cảm xúc của mình. Chúng ta không nên quàng trách nhiệm lên nó. Trách nhiệm trong tình yêu là tự nguyện từ cả hai người, chứ không phải là cả hai ra điều kiện với nhau".

Tăng Duy Tân- Ảnh 6.

Tăng Duy Tân còn bị tóm khoảnh khắc đi ăn cùng với gia đình Bích Phương. Netizen còn đặt nghi vấn cho rằng cả hai chuẩn bị có tin vui. Ảnh: Tổng hợp

Minh Ngọc
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Tin vui của Victoria Beckham giữa sóng gió gia đình

Tin vui của Victoria Beckham giữa sóng gió gia đình

Thế giới showbiz - 5 ngày trước

GĐXH - Dù đang vướng vào rối ren gia đình khi bị con trai cả Brooklyn bóc mẽ, Victoria Beckham vừa vinh dự đón tin vui tại Pháp.

Nhân chứng đám cưới Brooklyn Beckham tiết lộ sự thật

Nhân chứng đám cưới Brooklyn Beckham tiết lộ sự thật

Thế giới showbiz - 6 ngày trước

GĐXH - Fat Tony là DJ đám cưới Brooklyn Beckham đã tiết lộ về đám cưới và điệu nhảy của Victoria.

Nhã Phương sinh con thứ ba, Trường Giang xin lỗi không thể có mặt trong khoảnh khắc con chào đời

Nhã Phương sinh con thứ ba, Trường Giang xin lỗi không thể có mặt trong khoảnh khắc con chào đời

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Diễn viên Nhã Phương (vợ diễn viên Trường Giang) vừa sinh con thứ ba ở tuổi 36 tuổi.

Cuộc sống trái ngược của 2 sao nhí đình đám trong phim 'Gia đình là số một'

Cuộc sống trái ngược của 2 sao nhí đình đám trong phim 'Gia đình là số một'

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Nhiều năm sau khi "Gia đình là số một" tạo cơn sốt, hai diễn viên nhí trong phim ngày nào giờ "lột xác" trở thành những mỹ nhân xinh đẹp.

Cuộc sống 'độc thân vui vẻ' ở tuổi 45 của ca sỹ Quang Hà

Cuộc sống 'độc thân vui vẻ' ở tuổi 45 của ca sỹ Quang Hà

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Ở tuổi U50, ca sỹ Quang Hà thừa nhận anh chọn sống chậm, học cách buông bỏ để tận hưởng những điều ý nghĩa của cuộc đời.

Victoria suy sụp, David Beckham phản ứng 'lạ' sau khi bị con trai cả bóc mẽ

Victoria suy sụp, David Beckham phản ứng 'lạ' sau khi bị con trai cả bóc mẽ

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Phản ứng của Victoria và David Beckham sau khi bị tố phá hoại hôn nhân, kiểm soát và làm con trai xấu hổ... vẫn đang thu hút sự chú ý lớn của công chúng.

Brooklyn Beckham gây sốc khi tiết lộ sự thật về gia đình 'kiểu mẫu' của David Beckham

Brooklyn Beckham gây sốc khi tiết lộ sự thật về gia đình 'kiểu mẫu' của David Beckham

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Con trai cả của David và Victoria Beckham tiếp tục đẩy cuộc khủng hoảng gia đình đến mức không thể cứu vãn khi có bài viết dài với 12 "lời buộc tội" bố mẹ.

Nhan sắc 'nam thần' của diễn viên vừa giành giải Cánh Diều Vàng

Nhan sắc 'nam thần' của diễn viên vừa giành giải Cánh Diều Vàng

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Nhan sắc nam thần cùng diễn xuất ngày càng chín đã đưa nam diễn viên lên một cột mốc mới trong sự nghiệp.

Tái xuất hiếm hoi, nhan sắc 'già tự nhiên' của Hoa hậu Ngọc Khánh gây chú ý

Tái xuất hiếm hoi, nhan sắc 'già tự nhiên' của Hoa hậu Ngọc Khánh gây chú ý

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

GĐXH - Xuất hiện sau nhiều năm sống kín tiếng, Hoa hậu Việt Nam 1998 - Ngọc Khánh - khiến công chúng tò mò về cuộc sống hiện tại nơi xứ người và lựa chọn "già đi bình thản" của mình.

Cuộc sống của Tóc Tiên sau ly hôn Hoàng Touliver

Cuộc sống của Tóc Tiên sau ly hôn Hoàng Touliver

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

Sau khi xác nhận ly hôn với Hoàng Touliver, cuộc sống của Tóc Tiên nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Xem nhiều

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục nhận tin vui

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục nhận tin vui

Thế giới showbiz

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung liên tiếp nhận tin vui và mới nhất là giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025 dành cho ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình".

Con trai Lê Âu Ngân Anh trong ngày đặc biệt của mẹ

Con trai Lê Âu Ngân Anh trong ngày đặc biệt của mẹ

Thế giới showbiz
Hồng Đào nói gì khi có tin vui ở tuổi 64?

Hồng Đào nói gì khi có tin vui ở tuổi 64?

Thế giới showbiz
Victoria suy sụp, David Beckham phản ứng 'lạ' sau khi bị con trai cả bóc mẽ

Victoria suy sụp, David Beckham phản ứng 'lạ' sau khi bị con trai cả bóc mẽ

Thế giới showbiz
Cuộc sống trái ngược của 2 sao nhí đình đám trong phim 'Gia đình là số một'

Cuộc sống trái ngược của 2 sao nhí đình đám trong phim 'Gia đình là số một'

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top