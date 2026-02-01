Tăng Duy Tân tiếc nuối một thứ liên quan tới Bích Phương
Từ đầu năm 2024, Tăng Duy Tân và Bích Phương vướng nghi vấn hẹn hò.
Sau thời gian giấu kín, Tăng Duy Tân và Bích Phương hiện đã thoải mái chia sẻ hình ảnh bên nhau. Vài ngày trước, nam ca sĩ sinh năm 1995 gây xôn xao khi công khai khoảnh khắc đi du lịch chung với Bích Phương.
Mới đây, Tăng Duy Tân bất ngờ chia sẻ một câu chuyện khiến nhiều người không khỏi chú ý. Nam ca sĩ cho biết không tìm thấy ví, tuy nhiên điều khiến anh cảm thấy tiếc nuối nhất lại không nằm ở tiền bạc mà chính là tấm ảnh đầu tiên chụp chung với Bích Phương.
Nam ca sĩ 9x chia sẻ: "Tìm cái ví từ sáng hôm qua tới giờ không thấy đâu. Chả tiếc gì chỉ tiếc tấm ảnh đầu tiên chụp chung với nhau. Nếu tìm được sẽ cất két sắt". Trong bức hình. Tăng Duy Tân và Bích Phương ngồi sát rạt bên cạnh nhau vào ngày 24/12/2024.
Thời gian qua, Bích Phương và Tăng Duy Tân liên tục trở thành tâm điểm chú ý khi được khán giả nhiệt tình “đẩy thuyền”. Cặp đôi không ít lần khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” bởi những khoảnh khắc thân mật, ánh nhìn đầy ngọt ngào cùng loạt tương tác đậm chất “cẩu lương” ngay trên sân khấu chương trình Em Xinh Say Hi.
Không dừng lại ở đó, “team qua đường” còn thường xuyên bắt gặp cả hai xuất hiện cùng nhau tại sân bay hay trong các chuyến du lịch riêng tư. Đặc biệt, tại concert Em Xinh Say Hi, Bích Phương - Tăng Duy Tân đã được trao giải Best OTP nhờ bình chọn của khán giả và sự ủng hộ nhiệt tình từ dàn Em Xinh.
Trong công việc, cặp đôi cũng có nhiều màn đồng hành đáng chú ý. Sau màn kết hợp trong Nâng chén tiêu sầu, Bích Phương tiếp tục góp mặt trong album Khu vườn tình gồm 10 ca khúc do Tăng Duy Tân thực hiện. Không chỉ song ca ở ca khúc chủ đề Ikigai, nữ ca sĩ còn gây chú ý khi xuất hiện trong MV, khiến khán giả càng thêm tò mò về mối liên kết giữa hai người.
Trong lần hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình cảm, Bích Phương nói: "Tình yêu đúng nghĩa là tình yêu không có chữ trách nhiệm. Mình tự cảm thấy có trách nhiệm với người ta thì mình làm như thế. Khi hai người đứng đối diện với nhau và nói cô phải có trách nhiệm với tôi, anh phải có trách nhiệm với tôi thì tình yêu ấy bị biến chất chữ tình yêu đi.
Tôi nghĩ tình yêu không phải một danh từ, nó chỉ là một tính từ nói lên trạng thái cảm xúc của mình. Chúng ta không nên quàng trách nhiệm lên nó. Trách nhiệm trong tình yêu là tự nguyện từ cả hai người, chứ không phải là cả hai ra điều kiện với nhau".
Tin vui của Victoria Beckham giữa sóng gió gia đìnhThế giới showbiz - 5 ngày trước
GĐXH - Dù đang vướng vào rối ren gia đình khi bị con trai cả Brooklyn bóc mẽ, Victoria Beckham vừa vinh dự đón tin vui tại Pháp.
Nhân chứng đám cưới Brooklyn Beckham tiết lộ sự thậtThế giới showbiz - 6 ngày trước
GĐXH - Fat Tony là DJ đám cưới Brooklyn Beckham đã tiết lộ về đám cưới và điệu nhảy của Victoria.
Nhã Phương sinh con thứ ba, Trường Giang xin lỗi không thể có mặt trong khoảnh khắc con chào đờiThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Diễn viên Nhã Phương (vợ diễn viên Trường Giang) vừa sinh con thứ ba ở tuổi 36 tuổi.
Cuộc sống trái ngược của 2 sao nhí đình đám trong phim 'Gia đình là số một'Thế giới showbiz - 1 tuần trước
Nhiều năm sau khi "Gia đình là số một" tạo cơn sốt, hai diễn viên nhí trong phim ngày nào giờ "lột xác" trở thành những mỹ nhân xinh đẹp.
Cuộc sống 'độc thân vui vẻ' ở tuổi 45 của ca sỹ Quang HàThế giới showbiz - 1 tuần trước
Ở tuổi U50, ca sỹ Quang Hà thừa nhận anh chọn sống chậm, học cách buông bỏ để tận hưởng những điều ý nghĩa của cuộc đời.
Victoria suy sụp, David Beckham phản ứng 'lạ' sau khi bị con trai cả bóc mẽThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Phản ứng của Victoria và David Beckham sau khi bị tố phá hoại hôn nhân, kiểm soát và làm con trai xấu hổ... vẫn đang thu hút sự chú ý lớn của công chúng.
Brooklyn Beckham gây sốc khi tiết lộ sự thật về gia đình 'kiểu mẫu' của David BeckhamThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Con trai cả của David và Victoria Beckham tiếp tục đẩy cuộc khủng hoảng gia đình đến mức không thể cứu vãn khi có bài viết dài với 12 "lời buộc tội" bố mẹ.
Nhan sắc 'nam thần' của diễn viên vừa giành giải Cánh Diều VàngThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Nhan sắc nam thần cùng diễn xuất ngày càng chín đã đưa nam diễn viên lên một cột mốc mới trong sự nghiệp.
Tái xuất hiếm hoi, nhan sắc 'già tự nhiên' của Hoa hậu Ngọc Khánh gây chú ýThế giới showbiz - 2 tuần trước
GĐXH - Xuất hiện sau nhiều năm sống kín tiếng, Hoa hậu Việt Nam 1998 - Ngọc Khánh - khiến công chúng tò mò về cuộc sống hiện tại nơi xứ người và lựa chọn "già đi bình thản" của mình.
Cuộc sống của Tóc Tiên sau ly hôn Hoàng TouliverThế giới showbiz - 2 tuần trước
Sau khi xác nhận ly hôn với Hoàng Touliver, cuộc sống của Tóc Tiên nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục nhận tin vuiThế giới showbiz
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung liên tiếp nhận tin vui và mới nhất là giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025 dành cho ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình".