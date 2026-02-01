Tăng Duy Tân tiếc nuối một thứ liên quan tới Bích Phương

Sau thời gian giấu kín, Tăng Duy Tân và Bích Phương hiện đã thoải mái chia sẻ hình ảnh bên nhau. Vài ngày trước, nam ca sĩ sinh năm 1995 gây xôn xao khi công khai khoảnh khắc đi du lịch chung với Bích Phương.

Mới đây, Tăng Duy Tân bất ngờ chia sẻ một câu chuyện khiến nhiều người không khỏi chú ý. Nam ca sĩ cho biết không tìm thấy ví, tuy nhiên điều khiến anh cảm thấy tiếc nuối nhất lại không nằm ở tiền bạc mà chính là tấm ảnh đầu tiên chụp chung với Bích Phương.

Nam ca sĩ 9x chia sẻ: "Tìm cái ví từ sáng hôm qua tới giờ không thấy đâu. Chả tiếc gì chỉ tiếc tấm ảnh đầu tiên chụp chung với nhau. Nếu tìm được sẽ cất két sắt". Trong bức hình. Tăng Duy Tân và Bích Phương ngồi sát rạt bên cạnh nhau vào ngày 24/12/2024.

Tăng Duy Tân tiếc nuối khi không tìm thấy ví, trong đó có ảnh chụp chung đầu tiên với Bích Phương. Ảnh: Chụp màn hình

Vài ngày trước, nam ca sĩ công khai khoảnh khắc đi du lịch bên nữ ca sĩ sinh năm 1989. Ảnh: FBNV

Thời gian qua, Bích Phương và Tăng Duy Tân liên tục trở thành tâm điểm chú ý khi được khán giả nhiệt tình “đẩy thuyền”. Cặp đôi không ít lần khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” bởi những khoảnh khắc thân mật, ánh nhìn đầy ngọt ngào cùng loạt tương tác đậm chất “cẩu lương” ngay trên sân khấu chương trình Em Xinh Say Hi.

Không dừng lại ở đó, “team qua đường” còn thường xuyên bắt gặp cả hai xuất hiện cùng nhau tại sân bay hay trong các chuyến du lịch riêng tư. Đặc biệt, tại concert Em Xinh Say Hi, Bích Phương - Tăng Duy Tân đã được trao giải Best OTP nhờ bình chọn của khán giả và sự ủng hộ nhiệt tình từ dàn Em Xinh.

Trong công việc, cặp đôi cũng có nhiều màn đồng hành đáng chú ý. Sau màn kết hợp trong Nâng chén tiêu sầu, Bích Phương tiếp tục góp mặt trong album Khu vườn tình gồm 10 ca khúc do Tăng Duy Tân thực hiện. Không chỉ song ca ở ca khúc chủ đề Ikigai, nữ ca sĩ còn gây chú ý khi xuất hiện trong MV, khiến khán giả càng thêm tò mò về mối liên kết giữa hai người.

Đầu năm 2024, Tăng Duy Tân và Bích Phương vướng nghi vấn hẹn hò. Ảnh: Tổng hợp

Trong lần hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình cảm, Bích Phương nói: "Tình yêu đúng nghĩa là tình yêu không có chữ trách nhiệm. Mình tự cảm thấy có trách nhiệm với người ta thì mình làm như thế. Khi hai người đứng đối diện với nhau và nói cô phải có trách nhiệm với tôi, anh phải có trách nhiệm với tôi thì tình yêu ấy bị biến chất chữ tình yêu đi.

Tôi nghĩ tình yêu không phải một danh từ, nó chỉ là một tính từ nói lên trạng thái cảm xúc của mình. Chúng ta không nên quàng trách nhiệm lên nó. Trách nhiệm trong tình yêu là tự nguyện từ cả hai người, chứ không phải là cả hai ra điều kiện với nhau".