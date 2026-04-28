Lê Phương gây chú ý khi gặp lại nam ca sĩ từng là 'người yêu tin đồn'

Mới đây, Lê Phương thích thú chia sẻ loạt khoảnh khắc 14 năm trước với ca sĩ Nam Cường. Điều thú vị là đúng ngày này, cả hai lại hội ngộ ở Trà Vinh, ôn lại nhiều kỷ niệm. "Facebook nhắc lại tấm ảnh cách đây 14 năm. Và thật tình cờ chúng tôi lại gặp nhau tại Trà Vinh, rôm rả với những câu chuyện đời hơn 20 năm trước...", Lê Phương chia sẻ.

Ngay dưới bài đăng, Nam Cường cũng bày tỏ sự thích thú về lần hội ngộ bất ngờ với Lê Phương: "Sao mà trùng hợp nay gặp nhau vậy ta".

Trong khi đó, nhiều khán giả cũng để lại bình luận ngưỡng mộ tình bạn cũng như sắc vóc ở tuổi ngoài 40 của cả hai. "Chị Phương xinh quá, mà anh Nam Cường cũng trẻ hoài vậy nhỉ"; "Đôi bạn U50 tri kỷ dễ thương"; "Hai idol đầu đời của tôi; "Thời gian bỏ quên 2 bạn này rồi";... những bình luận cho thấy sự yêu quý của công chúng dành cho Lê Phương và Nam Cường.

Lê Phương và Nam Cường 14 năm trước.

Cả hai trùng hợp lại gặp nhau ở Trà Vinh mới đây.

Ít ai biết rằng Lê Phương và Nam Cường đã quen nhau từ thời còn là sinh viên đại học. Trong quá khứ, cả hai từng vướng tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, sau đó người trong cuộc đều lên tiếng khẳng định mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức bạn bè lâu năm, không phải tình cảm yêu đương. Hiện tại, cả hai đã có hạnh phúc riêng: Nam Cường kết hôn với bà xã kém 8 tuổi là Võ Phương Thảo; còn Lê Phương, trải qua đổ vỡ với Quách Ngọc Ngoan, tháng 8/2017, cô đã làm đám cưới với Trung Kiên - một đồng nghiệp kém 7 tuổi.

Về nghệ thuật, Lê Phương theo đuổi diễn xuất, còn Nam Cường phát triển sự nghiệp ca hát. Trong khi Nam Cường không rầm rộ ca hát thì Lê Phương lại đang thu hút sự chú ý khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim truyền hình "Bóng ma hạnh phúc".

Ngoài ra, Lê Phương còn ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim khác như: Vì mẹ anh phán chia tay, Gạo nếp gạo tẻ, Thương con cá rô đồng,...