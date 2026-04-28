Lê Phương gây chú ý khi gặp lại nam ca sĩ từng là 'người yêu tin đồn'
GĐXH - Lê Phương chia sẻ trùng hợp bất ngờ khi hội ngộ ca sĩ Nam Cường. Cả hai nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả về sắc vóc "bị thời gian bỏ quên".
Mới đây, Lê Phương thích thú chia sẻ loạt khoảnh khắc 14 năm trước với ca sĩ Nam Cường. Điều thú vị là đúng ngày này, cả hai lại hội ngộ ở Trà Vinh, ôn lại nhiều kỷ niệm. "Facebook nhắc lại tấm ảnh cách đây 14 năm. Và thật tình cờ chúng tôi lại gặp nhau tại Trà Vinh, rôm rả với những câu chuyện đời hơn 20 năm trước...", Lê Phương chia sẻ.
Ngay dưới bài đăng, Nam Cường cũng bày tỏ sự thích thú về lần hội ngộ bất ngờ với Lê Phương: "Sao mà trùng hợp nay gặp nhau vậy ta".
Trong khi đó, nhiều khán giả cũng để lại bình luận ngưỡng mộ tình bạn cũng như sắc vóc ở tuổi ngoài 40 của cả hai. "Chị Phương xinh quá, mà anh Nam Cường cũng trẻ hoài vậy nhỉ"; "Đôi bạn U50 tri kỷ dễ thương"; "Hai idol đầu đời của tôi; "Thời gian bỏ quên 2 bạn này rồi";... những bình luận cho thấy sự yêu quý của công chúng dành cho Lê Phương và Nam Cường.
Ít ai biết rằng Lê Phương và Nam Cường đã quen nhau từ thời còn là sinh viên đại học. Trong quá khứ, cả hai từng vướng tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, sau đó người trong cuộc đều lên tiếng khẳng định mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức bạn bè lâu năm, không phải tình cảm yêu đương. Hiện tại, cả hai đã có hạnh phúc riêng: Nam Cường kết hôn với bà xã kém 8 tuổi là Võ Phương Thảo; còn Lê Phương, trải qua đổ vỡ với Quách Ngọc Ngoan, tháng 8/2017, cô đã làm đám cưới với Trung Kiên - một đồng nghiệp kém 7 tuổi.
Về nghệ thuật, Lê Phương theo đuổi diễn xuất, còn Nam Cường phát triển sự nghiệp ca hát. Trong khi Nam Cường không rầm rộ ca hát thì Lê Phương lại đang thu hút sự chú ý khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim truyền hình "Bóng ma hạnh phúc".
Ngoài ra, Lê Phương còn ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim khác như: Vì mẹ anh phán chia tay, Gạo nếp gạo tẻ, Thương con cá rô đồng,...
5 điểm đến hấp dẫn dịp 30/4 trên cả nướcXem - nghe - đọc - 11 phút trước
GĐXH - Với kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, dịp lễ 30/4 và 1/5 trên cả nước sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn.
Mẹ là cán bộ ngân hàng của Hoa hậu Lương Thùy Linh 'gây sốt' khi xuất hiện cùng con gáiGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Lương Thùy Linh khoe ảnh cùng mẹ - một cán bộ ngành ngân hàng. Fan trầm trồ nhan sắc, thần thái quý phái ở tuổi U60 của mẹ nàng hậu.
Hà Việt Dũng tiết lộ về bạn diễn thân thiết, người thứ hai khiến khán giả bồi hồi xúc độngGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Trong mắt Hà Việt Dũng, Duy Hưng và Huyền Lizzie là hai người bạn thân thiết nhất cả khi đóng phim lẫn ngoài đời.
Trang điêu đứng vì bị quy kết làm lộ bí mật dự án công tyXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Cả giám đốc công ty và người phụ trách dự án đã đổ lỗi cho Trang gây ra vụ việc làm lộ clip demo dự án trọng điểm của công ty.
NSND Bùi Bài Bình: Tôi bị thu hút những vai có phần 'dị dạng'Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - NSND Bùi Bài Bình gây chú ý khi đảm nhận vai phản diện trong bộ phim kinh dị "Phí Phông". Ông cho biết, "tôi bị thu hút bởi những vai có phần "dị dạng" hơn một chút, chẳng hạn như thầy mo hay những nhân vật phản diện".
Ca khúc do Cẩm Ly, Hòa Minzy thể hiện gây tranh cãi, nhạc sĩ quyết định sửa lờiGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Châu Đăng Khoa - nhạc sĩ ca khúc "Người Việt mình thương nhau" do Cẩm Ly, Hòa Minzy thể hiện đã sửa lời "lúa chín chẳng cúi đầu' thành ca từ có ý nghĩa hơn.
Bố làm kinh doanh, mẹ kế toán của Phương Oanh gây chú ýGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Phương Oanh trở về Hà Nội sau 1 tháng đăng quang Miss World Vietnam 2025. Bố mẹ và chị gái sinh đôi vui mừng đón cô, cùng chia sẻ những khoảnh khắc xúc động và niềm tự hào.
Trung (Đình Tú) bất ngờ bị Mai (Ngọc Huyền) tránh mặtXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Trung không liên lạc được với Mai nên sang tận nhà để tìm, Mai đã không còn muốn gặp Trung sau khi nói chuyện với bà Diện.
Tranh cãi 'lúa chín chẳng hề cúi đầu', Hòa Minzy – Cẩm Ly vẫn hát 'Người Việt mình thương nhau' trong 'Âm vang Tổ quốc' tối nay tại Mỹ ĐìnhGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Tối nay 28/4 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt "Âm vang Tổ quốc". Ca khúc Người Việt minh thương nhau của Hòa Minzy - Cẩm Ly sẽ là một điểm nhấn trong chương trình.
Thương (Quỳnh Kool) phũ phàng không đến gặp bạn trai cũXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Thương đã không đến gặp người yêu cũ lần cuối, để mặc Quân chờ đợi cả buổi trong tâm trạng ngổn ngang.
Cuộc sống kín tiếng của NSND Đào Bá Sơn 'ông Tây' màn ảnh ViệtGiải trí
GĐXH - NSND Đào Bá Sơn được mệnh danh là “lãng tử màn ảnh Việt”, ghi dấu ấn đậm nét với các vai Tây bởi ngoại hình cao to, đầy góc cạnh.