'Con gái' Lê Phương gây chú ý

Thứ ba, 19:59 14/04/2026 | Giải trí
GĐXH - Lê Huỳnh Bảo Ngọc đang nhận nhiều quan tâm, tò mò từ khán giả sau vai Tú - con gái Lê Phương trong phim "Bóng ma hạnh phúc".

Lê Huỳnh Bảo Ngọc đang được chú ý với vai Tú - con gái của Mai (Lê Phương đảm nhận) và Dũng (Lương Thế Thành) trong phim "Bóng ma hạnh phúc". Vốn có kinh nghiệm diễn xuất, Bảo Ngọc thể hiện tốt nhân vật Tú có tính cách hồn nhiên, đôi khi vô tâm.

Trong vài tập gần đây, một số cảnh của Tú "mất điểm" với khán giả. Điển hình là khi Tú yêu cầu bố so sánh ngoại hình của Mai và Trang (Ngân Hòa). Khi thấy Dũng khen Mai đẹp hơn, Tú nói rằng bố không có mắt thẩm mỹ. Cảnh phim này được nhận định là kém duyên. Không ít khán giả thắc mắc về cách biên kịch xây dựng nhân vật Tú ở chi tiết này.

Trước đó, Bảo Ngọc từng gây ấn tượng với vai Lan Chi trong sitcom Việt hóa từ bản Hàn - "Gia đình là số một" (2022). Lối diễn tự nhiên, giàu năng lượng của Bảo Ngọc được đánh giá phù hợp với không khí hài hước của phim. Đến năm 2025, Bảo Ngọc góp mặt trong dự án điện ảnh "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" của đạo diễn Lý Hải.

Bảo Ngọc sinh năm 2008, đã sớm bộc lộ năng khiếu và tạo được dấu ấn riêng qua nhiều chương trình: Đồ Rê Mí 2014, Á quân Gương mặt thân quen nhí 2014.

Cô bé cao khoảng 1m6, có gương mặt hài hòa, cân đối, thu hút nhờ nụ cười tươi tắn. Cô được nhiều người đặt biệt danh "Hoa khôi nhí Tây Đô".

Hoạt động nghệ thuật từ sớm giúp Bảo Ngọc dạn dĩ trước ống kính tại các sự kiện. Cô từng gặp gỡ nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có hoa hậu Lương Thùy Linh, Tiểu Vy. 

Mới đây, Bảo Ngọc trở lại với âm nhạc. Cô tâm sự niềm đam mê lớn nhất của cô là dành cho âm nhạc.

“Nhiều người thắc mắc âm nhạc nằm ở đâu trong định hướng của Ngọc. Ngọc khẳng định ca hát là đam mê lớn nhất. Lần trở lại này đánh dấu một Bảo Ngọc trưởng thành hơn, biết trăn trở hơn với nghề”, Bảo Ngọc tâm sự.

Thời gian qua, Bảo Ngọc theo học trường quốc tế. Cô sắp tốt nghiệp và cho biết sẽ tập trung hơn cho nghệ thuật.

Sắc vóc đời thường gây chú ý của nữ diễn viên sinh năm 2008.

