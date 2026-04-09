Lê Phương được chồng trẻ khen: 'Vợ ngày càng đẹp, anh lo quá'

Chụp ảnh cùng bạn diễn kém tuổi, Lê Phương vẫn trẻ đẹp ở tuổi 41 GĐXH - Lê Phương khi chụp ảnh cùng bạn diễn kém tuổi Quốc Huy, cô vẫn trẻ đẹp, rạng rỡ. Ở tuổi 41, nữ diễn viên vẫn giữ được sắc vóc nhờ chăm sóc bản thân thật tốt.

Tròn 10 năm Lê Phương gặp gỡ và sống chung cùng ca sĩ Phạm Trung Kiên nhưng tình yêu của cặp đôi vẫn ngọt ngào như ngày đầu. Trên trang cá nhân, Lê Phương chia sẻ: "Mọi người hay nói lấy chồng là phải chiều chồng, giữ chồng, nhưng nhà Phương ngược lại nhen! Dạo này ảnh cứ đi ra đi vô nói: "Vợ ngày càng đẹp, anh lo quá!".

"Đàn ông yêu bằng mắt" mà! Nghe Phương nè.. ngoài công việc, gia đình, mỗi ngày chỉ cần dành vài phút chăm da sáng – tối, nhìn vậy chứ da tươi tắn là thần thái khác liền. Chăm mình một chút… là giữ được rất nhiều thứ đó".

Lê Phương hạnh phúc bên chồng trẻ.

Dòng chia sẻ cùng hình ảnh ngọt ngào của Lê Phương và ca sĩ Phạm Trung Kiên nhận được những bình luận tích cực của khán giả.

Về cuộc sống riêng tư, Lê Phương được khán giả đồng cảm bởi cuộc hôn nhân buồn với diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Cuối năm 2014, Lê Phương chủ động làm đơn ly hôn.

Sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân ồn ào, mỹ nhân Trà Vinh lấy lại được phong độ. Cô bước qua những nghịch cảnh để trụ vững nghề và tìm kiếm được hạnh phúc.

Lê Phương và chồng.

Chỉ 2 năm sau khi ly hôn, cô hẹn hò ca sĩ Phạm Trung Kiên. Anh sinh năm 1992, hiện công tác tại Đoàn nghệ thuật quân khu 7 và từng đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng ca học đường. Sau này, Lê Phương cho biết cô gặp Trung Kiên trong một chuyến đi biểu diễn phục vụ các chiến sĩ ở đảo Trường Sa. Sự nhiệt tình, chu đáo ở chàng trai kém tuổi khiến Lê Phương cảm thấy động lòng và tình cảm đến với họ một cách tự nhiên.

Sau đó, họ về chung nhà và có cuộc sống bình yên. Theo Lê Phương, ông xã là người thấu đáo, cẩn trọng và hết mực chăm lo cho vợ con. Những lúc cô gặp áp lực, Trung Kiên luôn ở bên động viên và hỗ trợ. Sau nhiều năm chung sống, cô cho biết bản thân may mắn khi gặp một người chồng chấp nhận lùi bước để cô tập trung lo cho sự nghiệp.

Tổ ấm của Lê Phương.

Lê Phương cho biết ông xã là người đảm đương tất cả công việc nhà từ chăm con, nấu ăn đến rửa chén, giặt đồ... Vì từng hoạt động trong môi trường quân đội nên Trung Kiên rèn luyện được lối sống ngăn nắp, chu đáo. Nhờ tình yêu thương từ chồng, Phương Lê đã có được tổ ấm bình yên và hôn nhân hạnh phúc. Không chỉ được chồng yêu thương, mẹ chồng nữ diễn viên cũng tâm lý và đồng cảm với cô. Vì vậy, Lê Phương mới có được cuộc sống viên mãn.

Lê Phương sinh năm 1985 tại Trà Vinh, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP.HCM và tham gia hàng loạt các bộ phim như: Ký túc xá, Tường vi cánh mỏng, Mây trắng ngang trời, Vó ngựa trời Nam, Bước chân hoàn vũ, Cá rô, em yêu anh… Gần đây nhất là phim: Gạo nếp gạo tẻ, Cuộc chiến hạ lưu.