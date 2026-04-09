Lê Phương được chồng trẻ khen: 'Vợ ngày càng đẹp, anh lo quá'

Thứ năm, 13:31 09/04/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Lê Phương dù đã bước qua tuổi 40 nhưng vẫn được chồng trẻ "lo được, lo mất" vì nhan sắc của cô ngày càng xinh đẹp.

Tròn 10 năm Lê Phương gặp gỡ và sống chung cùng ca sĩ Phạm Trung Kiên nhưng tình yêu của cặp đôi vẫn ngọt ngào như ngày đầu. Trên trang cá nhân, Lê Phương chia sẻ: "Mọi người hay nói lấy chồng là phải chiều chồng, giữ chồng, nhưng nhà Phương ngược lại nhen! Dạo này ảnh cứ đi ra đi vô nói: "Vợ ngày càng đẹp, anh lo quá!".

"Đàn ông yêu bằng mắt" mà! Nghe Phương nè.. ngoài công việc, gia đình, mỗi ngày chỉ cần dành vài phút chăm da sáng – tối, nhìn vậy chứ da tươi tắn là thần thái khác liền. Chăm mình một chút… là giữ được rất nhiều thứ đó".

Lê Phương hạnh phúc bên chồng trẻ.

Dòng chia sẻ cùng hình ảnh ngọt ngào của Lê Phương và ca sĩ Phạm Trung Kiên nhận được những bình luận tích cực của khán giả.

Về cuộc sống riêng tư, Lê Phương được khán giả đồng cảm bởi cuộc hôn nhân buồn với diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Cuối năm 2014, Lê Phương chủ động làm đơn ly hôn.

Sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân ồn ào, mỹ nhân Trà Vinh lấy lại được phong độ. Cô bước qua những nghịch cảnh để trụ vững nghề và tìm kiếm được hạnh phúc.

Lê Phương và chồng.

Chỉ 2 năm sau khi ly hôn, cô hẹn hò ca sĩ Phạm Trung Kiên. Anh sinh năm 1992, hiện công tác tại Đoàn nghệ thuật quân khu 7 và từng đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng ca học đường. Sau này, Lê Phương cho biết cô gặp Trung Kiên trong một chuyến đi biểu diễn phục vụ các chiến sĩ ở đảo Trường Sa. Sự nhiệt tình, chu đáo ở chàng trai kém tuổi khiến Lê Phương cảm thấy động lòng và tình cảm đến với họ một cách tự nhiên.

Sau đó, họ về chung nhà và có cuộc sống bình yên. Theo Lê Phương, ông xã là người thấu đáo, cẩn trọng và hết mực chăm lo cho vợ con. Những lúc cô gặp áp lực, Trung Kiên luôn ở bên động viên và hỗ trợ. Sau nhiều năm chung sống, cô cho biết bản thân may mắn khi gặp một người chồng chấp nhận lùi bước để cô tập trung lo cho sự nghiệp.

Tổ ấm của Lê Phương.

Lê Phương cho biết ông xã là người đảm đương tất cả công việc nhà từ chăm con, nấu ăn đến rửa chén, giặt đồ... Vì từng hoạt động trong môi trường quân đội nên Trung Kiên rèn luyện được lối sống ngăn nắp, chu đáo. Nhờ tình yêu thương từ chồng, Phương Lê đã có được tổ ấm bình yên và hôn nhân hạnh phúc. Không chỉ được chồng yêu thương, mẹ chồng nữ diễn viên cũng tâm lý và đồng cảm với cô. Vì vậy, Lê Phương mới có được cuộc sống viên mãn.

Lê Phương sinh năm 1985 tại Trà Vinh, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP.HCM và tham gia hàng loạt các bộ phim như: Ký túc xá, Tường vi cánh mỏng, Mây trắng ngang trời, Vó ngựa trời Nam, Bước chân hoàn vũ, Cá rô, em yêu anh… Gần đây nhất là phim: Gạo nếp gạo tẻ, Cuộc chiến hạ lưu.

NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn: Sự nghiệp rực rỡ nhưng 4 người con quyết không nối nghiệp

GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn có một tổ ấm hạnh phúc cùng các con sau 30 năm kết hôn. Cặp đôi có một sự nghiệp rực rỡ nhưng các con đều không đi theo con đường nghệ thuật của bố mẹ.

Hôn nhân 3 thập kỷ viên mãn của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy và bà xã tỷ phú

Hơn 30 năm kết hôn cùng người vợ là nữ tỷ phú, diễn viên Trì Trọng Thụy đối diện không ít áp lực song cuộc hôn nhân của họ vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hòa Minzy và những dòng tin nhắn 'mùi mẫn' gửi chồng quân nhân khiến netizen tan chảy

GĐXH - Trong làng giải trí, chuyện tình của ca sĩ Hòa Minzy luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Mới đây, những khoảnh khắc "tình bể bình" cùng những dòng tin nhắn qua lại giữa cô và chồng quân nhân đã gây sốt mạng xã hội.

Rời showbiz 10 năm, Hotgirl Tâm Tít tuổi U40 nhan sắc 'cực phẩm', sống hạnh phúc bên chồng doanh nhân

GĐXH - Tâm Tít - Hotgirl đời đầu của Hà Thành nay đã 37 tuổi nhưng vẫn giữ được sắc vóc "cực phẩm", cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) ưng ý 'con dâu tương lai' nhà gia thế

GĐXH - Linh nhờ bà Dung hợp tác tham gia dự án cô đang triển khai, đây cũng là cách tiếp cận gần hơn với gia đình Quân.

Jisoo (BLACKPINK) tặng túi hàng hiệu Dior khiến nhân viên 'phát cuồng'

GĐXH - Ca sĩ Jisoo (BLACKPINK) đã tặng nhân viên những chiếc túi xách hàng hiệu đắt giá.

10 năm sống bên Mỹ kín tiếng của ca sĩ Phùng Ngọc Huy - bố bé Lavie

GĐXH - Phùng Ngọc Huy - bố bé Lavie (con của cố diễn viên Mai Phương) hiện tại có cuộc sống yên bình ở Mỹ sau 10 năm định cư.

Đình Tú và Ngọc Huyền cùng có người theo đuổi trong 'Ngược đường ngược nắng'

GĐXH - Thắng đã chuẩn bị một khung cảnh lãng mạn để tỏ tình với Mai, còn Trung đã lọt vào "mắt xanh" cô chủ shop quần áo xinh đẹp.

Thúy Hạnh vi vu châu Âu cùng con gái học ngành thiết kế thời trang

GĐXH - Thúy Hạnh mới đây khoe những hình ảnh đẹp ở châu Âu, theo tiết lộ của cựu siêu mẫu, cô đang đi thăm con gái.

Một Á hậu Việt vừa đón con trai đầu lòng cùng chồng doanh nhân

GĐXH - Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn vừa hạnh phúc thông báo chào đón con trai đầu lòng nặng 3,7kg. Hành trình 'vượt cạn' của nàng hậu luôn có sự đồng hành, chăm sóc sát sao từ ông xã.

Lần đầu đóng chung phim sau cưới, Đình Tú - Ngọc Huyền nhận lời khuyên bất ngờ

GĐXH - Vợ chồng son Đình Tú - Ngọc Huyền có cơ hội lần đầu đóng chung trong "Ngược đường ngược nắng" nhưng lại gây nhiều ý kiến trái chiều...

Cuộc sống làm mẹ đơn thân sau ly hôn của diễn viên Thanh Hương

Nam MC VTV duyên dáng, gây sốt với phần thi 'Ai là triệu phú'

Quân (Huỳnh Anh) bất thường sau chia tay bạn gái

Thiếu gia bật khóc khi bạn gái nghèo nói lời chia tay

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

