Con gái đầu lòng của H'Hen Niê
GĐXH - Hoa hậu H'Hen Niê sinh thường con gái đầu lòng nặng 3kg. Vợ chồng hoa hậu đặt tên tiếng Anh cho con là Harley.
Sáng 20/9, H'Hen Niê thông báo đã sinh con gái đầu lòng. Được biết, nàng hậu sinh thường tại một bệnh viện ở TP.HCM cách đây ít ngày nhưng đến hôm nay sức khỏe ổn định mới công bố tin vui.
Vợ chồng hoa hậu đặt tên tiếng Anh cho con là Harley. H'Hen Niê nói con gái thuộc cung Xử Nữ, cô nghĩ con sẽ có nhiều sứ mệnh phụng sự nhân sinh như mẹ.
"Con biết ơn vì cuộc đời đã cho con được trải qua khoảnh khắc kỳ diệu này. Cả nhà ơi, mẹ tròn con vuông rồi! Khoảnh khắc sao mà thiêng liêng quá, Hen chỉ biết nói lời biết ơn và cảm ơn. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, để con thấu hiểu sâu sắc sự hy sinh, vất vả của mẹ ngày ấy. Cảm ơn con yêu đã cho mẹ được làm mẹ của con. Cảm ơn chồng đã luôn ở bên cạnh", H'Hen Niê viết.
Ngay dưới bài đăng của nàng hậu, nhiều sao Việt: Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Kiều Loan, ca sĩ Hà Nhi, diễn viên Cát Tường,... để lại lời chúc mừng vợ chồng H'Hen Niê.
Trong khi đó, ông xã của H'Hen Niê cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi gia đình đón chào thành viên mới: "Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái. Với mình chắc là câu diễn tả đúng nhất khoảnh khắc được nhìn thấy cô gái của chúng ta chào đời".
"Anh đã thấy được sự mạnh mẽ, kiên cường và phi thường của em. Em đã chịu đựng những cơn đau tưởng chừng không thể vượt qua, đã dồn hết sức lực và sự dũng cảm để mang thiên thần nhỏ đến với thế giới này. Cảm ơn em vì đã ban cho anh món quà quý giá nhất trên đời. Khoảnh khắc được nhìn thấy con, được nghe tiếng khóc đầu đời của con anh đã vỡ oà cảm xúc", Tuấn Khôi nhắn nhủ thêm bà xã.
Con gái đầu lòng của H'Hen Niê và nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi.
Hoa hậu lần đầu thông báo mang thai con đầu lòng sau gần một năm kết hôn hồi tháng 5. Thời gian đầu, H'Hen Niê đều đặn chạy show, gắn bó công việc thiện nguyện yêu thích do sức khỏe tốt. Sang cuối thai kỳ, cô hạn chế ra ngoài, chỉ ở nhà dưỡng thai. Mẹ cô từ Đăk Lăk xuống TP HCM để chăm con. Vợ chồng hoa hậu còn sắm sửa nhiều món đồ dùng, đồ chơi cho con.
H'Hen Niê, 33 tuổi, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, sau đó thi Miss Universe 2018, vào top 5 chung cuộc. Cô từng được chuyên trang nhan sắc Missosology trao danh hiệu Timeless Beauty (Nhan sắc vượt thời gian) vào năm 2019. Mỹ nhân đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Next Face Vietnam mùa đầu tiên, làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. H'Hen Niê còn tham gia phim ảnh, có dự án đầu tay với vai đả nữ trong 578: Phát đạn của kẻ điên.
