Vóc dáng gây ngỡ ngàng cuối thai kỳ của H'Hen Niê
GĐXH - H'Hen Niê mới đây chia sẻ về tình trạng tháng cuối thai kỳ và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
Mới đây, H'Hen Niê thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh bản thân ở gần cuối thai kỳ. Theo đó, ở giai đoạn này, nàng hậu người Ê-đê cho biết chỉ tăng 9kg, bé con nặng 2,5kg. Đây được cho là mức tăng khá "khiêm tốn" với bà bầu những tháng cuối thai kỳ nhưng bù lại, nàng hậu khá khỏe khoắn và "trộm vía" khi không gặp phải nhiều khó chịu thường thấy trong thai kỳ.
Cô không nghén, không tiểu đường thai kỳ, không mệt mỏi hay phù chân. Ngược lại, nàng hậu còn hài hước miêu tả bản thân "ham ăn, ham ngủ, ham vui", tóc mọc nhiều và chưa bị rạn bụng. Dù vậy, cơ thể cô cũng có một vài thay đổi như làn da lên sắc tố và tình trạng "não cá vàng" xuất hiện.
Trên thực tế, H'Hen Niê là nàng hậu hiếm hoi không "đặt nặng" chuyện giữ gìn hình ảnh hào nhoáng của người nổi tiếng. Cô không chỉ không ngần ngại công khai những chi tiết thường được cho là "nhạy cảm" như cân nặng, sức khỏe hay cảm xúc cá nhân mà còn thường xuất hiện với trang phục giản dị, ưu tiên sự thoải mái.
Từ khi mang thai, H'Hen Niê còn khiến fan ngưỡng mộ bởi sự năng động và tinh thần tích cực, nàng hậu vẫn đều đặn xuất hiện trên sàn diễn, tham gia các dự án nghệ thuật. Song song với đó, cô cũng tích cực đồng hành cùng các dự án thiện nguyện.
Ở những tháng cuối thai kỳ, có thể thấy H'Hen Niê chỉ thay đổi ở vòng hai, còn về cơ bản vóc dáng của cô khá gọn gàng.
H'Hen Niê chia sẻ về những bài học trong suốt thai kỳ.
