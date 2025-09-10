H'Hen Niê xúc động khi mẹ lên chăm ở tháng cuối thai kỳ
GĐXH - H'Hen Niê hạnh phúc khi có mẹ từ Đắk Lắk lên TP.HCM chăm nhưng cũng xót xa vì mẹ chưa quen nhịp sống: "Kêu bật bếp điện nhưng mẹ nói: 'Khó quá, quên hoài'. Ở nhà quen, lửa lớn thì cần củi".
H'Hen Niê xúc động chia sẻ niềm hạnh phúc khi được mẹ ruột từ Đắk Lắk lên TP.HCM chăm sóc cô trong những tháng cuối thai kỳ.
"Mẹ lên rồi, ngôi nhà lại có thêm bóng dáng người thương 'bà ngoại'. Mẹ lên mà mình xúc động quá! Quãng thời gian này, Hen may mắn có nhiều thời gian nghỉ ngơi ở nhà. Những lúc có chồng bên cạnh thì rộn ràng, ấm áp nhưng khi anh vắng nhà, cũng không tránh khỏi những khoảnh khắc một mình lủi thủi. Dù cuộc sống vẫn đủ đầy, chẳng vất vả chi, nhưng đôi lúc vẫn thấy lòng trống vắng đến lạ", nàng hậu tâm sự.
H'Hen Niê khoe được mẹ nấu cho nhiều món ăn ngon, lo lắng từng chút, cùng nhau tâm sự. "Đúng là có mẹ, bếp khi nào cũng ấm, tuy nhà bếp điện nhưng hơi ấm bếp củi mà mẹ truyền tải vẫn đong đầy. Mẹ nấu cho những món mình thích, rồi hai mẹ con lại rủ rỉ tâm sự, mẹ hỏi han đủ điều, lo lắng cho mình từng chút một. Quá nhiều điều ấm áp cả nhà ạ, lòng Hen ngập tràn hạnh phúc và biết ơn. Đúng là, có mẹ là một diễm phúc", cô bày tỏ.
H'Hen Niê chia sẻ mẹ đẻ lên chăm: "Thương lắm cả nhà ơi, mẹ vô mấy ngày rồi, được cháu Hen chỉ bật bếp điện nhưng mà mẹ kêu: 'Khó quá, quên hoài'. Ở nhà quen, lửa lớn thì cần củi...".
Tuy nhiên, điều khiến fan chú ý không kém chính là dòng chia sẻ ngay dưới bài đăng của H'Hen Niê, khi cô tiết lộ hạnh phúc khi có mẹ ở bên nhưng cũng thương mẹ chưa hòa nhập với cuộc sống thành phố.
"Thương lắm cả nhà ơi, mẹ vô mấy ngày rồi, được cháu Hen chỉ bật bếp điện nhưng mà mẹ kêu: 'Khó quá, quên hoài'. Ở nhà quen, lửa lớn thì cần củi..." hay "Có lúc mẹ lại nhớ các cháu ở quê, lúc này gọi mấy cháu ở nhà khum ai nghe máy", H'Hen Niê chia sẻ. Lời tâm sự của nàng hậu nhận được sự động viên của người hâm mộ.
Trong những tháng cuối thai kỳ, H'Hen Niê tạm gác lại lịch trình công việc bận rộn, dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi, chuẩn bị đón con đầu lòng. "Tháng nghỉ ngơi, không có đi chụp hình, nên em gương này góc tự chụp chính trong nhà. Thôi cứ đại đại vài tấm, đăng cập nhật tình hình ổn ổn cho người thương mỗi ngày cả nhà nhỉ", nàng hậu chia sẻ.
Cô cũng hài hước cho biết đang mặc áo thun của chồng nhưng "sắp mặc chật size M nữa rồi".
Hình ảnh H'Hen Niê khoe mặc áo thun size M của chồng.
Trước đó, ngày 3/9, cô đi khám thai định kỳ, thực hiện các xét nghiệm cuối cùng, chuẩn bị cho ngày sinh. Theo người đẹp, suốt thai kỳ, cô tăng gần 10 kg, còn em bé được 3,1 kg. "Mọi chỉ số đều thuận lợi, có cân nặng con hơi lớn xíu nhưng mẹ cũng an tâm vì con luôn phát triển và mẹ cũng sẵn sàng chờ đón con chào đời", cô chia sẻ.
Cô cũng tiết lộ cảm thấy may mắn vì thai kỳ không nghén, không tiểu đường thai kỳ, không mệt mỏi hay phù chân. Ngược lại, nàng hậu còn hài hước miêu tả bản thân "ham ăn, ham ngủ, ham vui", tóc mọc nhiều và chưa bị rạn bụng. Dù vậy, cơ thể cô cũng có một vài thay đổi như làn da lên sắc tố và tình trạng "não cá vàng" xuất hiện.
H'Hen Niê và Tuấn Khôi quen nhau từ năm 2018 nhưng tới đầu năm 2025 nàng hậu mới công khai chuyện tình cảm. Trong 7 năm yêu nhau, cặp đôi từng trải qua nhiều lần hợp tan. Vào dịp Tết Nguyên đán 2025, khi H'Hen đưa bạn trai về ra mắt gia đình. Chỉ hai tháng sau, cặp đôi tổ chức lễ cưới ấm cúng tại quê nhà Đắk Lắk.
H'Hen Niê chia sẻ về những bài học trong suốt thai kỳ.
