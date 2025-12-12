Con gái diễn viên Việt Anh tròn 18 tuổi

Bị đồn 'mất tích' giữa ồn ào về sản phẩm đang phân phối, NSƯT Việt Anh nói gì? GĐHX - NSƯT Việt Anh lên tiếng làm rõ trước tin đồn cho rằng anh đột ngột biến mất khỏi mạng xã hội giữa ồn ào nghi vấn về chất lượng sản phẩm đang phân phối.

Diễn viên Việt Anh trên trang cá nhân đã gửi lời chúc mừng sinh nhật 18 tuổi đến con gái Dâu Tây (tên ở nhà). Nam diễn viên viết: "Hôm nay là ngày con 18 tuổi, tuổi đẹp nhất cuộc đời, đặc biệt là một cô gái xinh đẹp như con. Bố chúc con mọi điều may mắn nhất sẽ đến bên và ở lại với con . Luôn giữ nụ cười trên môi dù phải đối diện bất kì điều gì con gái nhé. Bố sẽ luôn bên con khi con cần . Yêu và nhớ Dâu Tây của bố, mãi mãi là như vậy".

Con gái Việt Anh tròn 18 tuổi.

Hình ảnh con gái cùng dòng chúc của Việt Anh nhận được rất nhiều tình yêu thương từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. NSND Mỹ Uyên gửi lời thân thương: "Nhanh nhỉ 18 năm. Bé Dâu Tây luôn xinh đẹp & may mắn nhé con gái". Các nghệ sĩ như Diệu Hương, MC Vân Hugo, ... cùng nhiều người khác cũng gửi đến Dâu Tây những lời chúc ngọt ngào. Ngoài ra, nhiều người nhận xét cô bé được thừa hưởng nét đẹp của bố.

Được biết, Dâu Tây sinh năm 2007 là "trái ngọt" của cuộc hôn nhân đầu giữa Việt Anh và BTV Thùy Linh. Năm 26 tuổi, anh kết hôn cùng nữ BTV rồi nhanh chóng có cô con gái đầu lòng. Tuy nhiên, vì tuổi đời còn trẻ, cuộc sống chung xảy ra nhiều mâu thuẫn nên cả hai đã quyết định ly hôn chỉ sau 3 năm. Sau khi ly hôn, con còn nhỏ được phân ở với mẹ, bố chu cấp hàng tháng.

Con gái Việt Anh lúc nhỏ.

Sau khi ly hôn vợ đầu, nhiều năm sau, anh kết hôn cùng hotgirl Hương Trần. Cả 2 có một cậu con trai xinh xắn đáng yêu, tuy nhiên, sau đó cả 2 chia tay trong sự tiếc nuối của khán giả. Sau khi đường ai nấy đi với người vợ thứ 2, Việt Anh thừa nhận bản thân đã ứng xử văn minh hơn so với lần đầu. Anh quyết định cùng vợ làm bạn, chung tay nuôi con.

Việt Anh độc thân ở tuổi 44.

Hiện tại, sau 2 lần đổ vỡ, Việt Anh quyết định chỉ sống bình yên và tận tâm với công việc. Khi chia sẻ về hạnh phúc trong tương lai, anh nói không muốn kết hôn. "Nếu may mắn, tôi sẽ tìm được một người phụ nữ có cùng quan điểm. Họ cũng xác định chỉ yêu, không kết hôn. Giả sử cô ấy chấp nhận, chúng tôi vui vẻ ở bên nhau", nam diễn viên nói.

Việt Anh sinh năm 1981, là gương mặt đình đám của làng phim truyền hình. Anh gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi hình tượng công tử ăn chơi trong "Chạy án" và "Người phán xử". Thời gian qua, anh xuất hiện dày đặc trong nhiều phim mới của VFC như: Sinh tử, Hành trình công lý...

