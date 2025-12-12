Nữ sinh xứ Thanh vừa giành top 1 Người đẹp ấn tượng Miss World Vietnam, là ai?

"Tôi từng nghĩ mình sẽ khép lại hành trình rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Nhưng hôm nay, tôi chọn quay trở lại – không chỉ để tiếp tục giấc mơ còn dang dở, mà còn để lan tỏa thông điệp nhân ái qua dự án “Lời ru chưa kể” – Hành trình bảo vệ quyền sống của thai nhi và mẹ đơn thân", người đẹp xứ Thanh chia sẻ.