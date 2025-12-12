Nữ sinh xứ Thanh vừa giành top 1 Người đẹp ấn tượng Miss World Vietnam, là ai?
GĐXH - Trịnh Vũ Hồng Duyên - nữ sinh xứ Thanh, hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng Người đẹp ấn tượng Miss World Vietnam 2025. Với chiều cao 1m72 và dự án cộng đồng, cô hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị.
Thí sinh Trịnh Vũ Hồng Duyên vừa được Miss World Vietnam 2025 công bố đang tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng “Người đẹp ấn tượng - Beauty Icon”.
Hồng Duyên sinh năm 2004 đến từ Thanh Hóa. Sở hữu chiều cao 1m72, cô từng lọt Top 32 Hoa hậu Việt Nam 2024.
"Tôi từng nghĩ mình sẽ khép lại hành trình rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Nhưng hôm nay, tôi chọn quay trở lại – không chỉ để tiếp tục giấc mơ còn dang dở, mà còn để lan tỏa thông điệp nhân ái qua dự án “Lời ru chưa kể” – Hành trình bảo vệ quyền sống của thai nhi và mẹ đơn thân", người đẹp xứ Thanh chia sẻ.
"Với tôi, Miss World Vietnam là cơ hội để biến khát vọng cống hiến thành hiện thực – nơi vẻ đẹp được định nghĩa bằng lòng dũng cảm và sự tử tế", Hồng Duyên bày tỏ.
Trên trang cá nhân, Hồng Duyên mới chia sẻ bộ ảnh tốt nghiệp có sự xuất hiện của bố mẹ và em trai. Hồng Duyên có khả năng giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Anh. Ngoài ra cô có khả năng nói tiếng Trung.
Sắc vóc đời thường của nữ sinh xứ Thanh. Hiện Hồng Duyên theo đuổi công việc người mẫu ảnh và trình diễn trên sàn diễn thời trang. Hồng Duyên có niềm yêu thích với cổ phục, áo dài và các trang phục truyền thống.
'Công chúa hàng hiệu' tổ chức tiệc cưới ở khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất tại Đà Nẵng, khách mời giới hạnGiải trí - 33 phút trước
GĐXH - Sau lễ cưới chính thức diễn tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP HCM hôm 7/12, tối nay 12/12 Tiên Nguyễn tiếp tục tổ chức tiệc cưới bên bờ biển ở Đà Nẵng nhưng khách mời giới hạn để đảm bảo sự riêng tư.
Phương Oanh xuất hiện trở lạiGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Phương Oanh mới đây đã xuất hiện trên MXH với vlog nấu ăn trên kênh của một nhãn hàng. Hình ảnh này của cô đã gây chú ý với khán giả.
Người trong lòng Bách không phải Tú hay Duyên mà là điều dưỡng MinhXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trong khi Tú và Duyên tìm cách để có tình cảm với Bách thì anh đã đem lòng yêu điều dưỡng Minh, người đã tận tình chăm sóc khi ở bệnh viện.
Qua lời khai của Viên, hé lộ chiếc USB chứa dữ liệu về những người đánh bạcXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Trong tập 29 "Lằn ranh", Viên đã khai nhận chiếc USB bí mật trong bức tranh nhà Đặng Đức.
Nghệ sĩ đóng vai Ba Cẩn trong phim 'Biệt động Sài Gòn' giờ ra sao?Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Nghệ sĩ Hai Nhất sau mấy thập kỷ tham gia phim "Biệt động Sài Gòn", ông đã ở tuổi xế chiều. Hiện tại, nam nghệ sĩ gạo cội có cuộc sống kín tiếng bên gia đình ấm cúng.
Hòa Minzy mang 'Bắc Bling' đến Đà NẵngXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Hòa Minzy sẽ mang ca khúc triệu view "Bắc Bling" đến với Đà Nẵng. Được biết, show diễn còn có các ca sĩ đình đám như: HIEUTHUHAI, Tăng Duy Tân, Kay Trần...
Đêm nhạc Trịnh Công Sơn đặc biệtXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
Không chọn ồn ào hay phô trương, đêm nhạc “Hãy yêu nhau đi” tại TPHCM mang âm nhạc Trịnh Công Sơn trở lại, kết nối với những thông điệp sẻ chia hướng về cộng đồng.
Phim Trấn Thành được dự đoán là 'bom tấn' trong dịp Tết nguyên đánXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Ngoài Trấn Thành, bộ phim này sẽ có sự xuất hiện của những gương mặt siêu hot như: Đinh Ngọc Diệp, BB Trần, Gil Lê, Cris Phan,... Chính tên tuổi của ê-kíp đã khiến khán giả tin rằng đây sẽ là một "bom tấn" trong dịp Tết nguyên đán
Con trai NSND Trần Lực gây chú ýGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Trần Tú - con trai NSND Trần Lực - gây chú ý không chỉ với phim điện ảnh đầu tay mà còn nhận lời khen của khán giả cho sự trưởng thành cả về tài năng và ngoại hình.
Văn Mai Hương ra mắt album 'Giai nhân': Những lần học cách yêu và buông bỏXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Album "Giai nhân" là nơi Văn Mai Hương thể hiện những cảm xúc chân thật bằng 9 ca khúc từ tình yêu đến sự buông bỏ.
Con trai nghệ sĩ Thương Tín ở đâu và làm gì?Giải trí
GĐXH - Con trai nghệ sĩ Thương Tín trong những ngày qua đã về Phan Rang chịu tang cha. Là con trai duy nhất nhưng anh lại không thể phụng dưỡng cha hàng ngày vì nhiều nguyên nhân.