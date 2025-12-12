'Công chúa hàng hiệu' tổ chức tiệc cưới ở khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất tại Đà Nẵng, khách mời giới hạn

Khác với lễ cưới chính thức có sự tham gia của hàng nghìn khách mời, tiệc cưới lần này mang tính chất giới hạn hơn. Được biết, nơi vợ chồng Tiên Nguyễn lựa chọn là một khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất tại Đà Nẵng. Theo êkíp tổ chức, toàn bộ khu resort được thắt chặt an ninh để phục vụ tiệc cưới. Buổi tiệc có sự góp mặt của nhiều khách mời quốc tế, người nổi tiếng và bạn bè thân thiết.



Tiên Nguyễn diện thiết kế ôm xát của Versace, trị giá 4.400 USD (khoảng 112 triệu đồng).

Trước giờ khai tiệc, một người bạn của cô chia sẻ bộ ảnh mới nhất của Tiên Nguyễn trên trang cá nhân. Nàng Fashionista diện chiếc ôm xát của Versace, trị giá 4.400 USD (khoảng 112 triệu đồng).

Ngoài ra, trong tiệc cưới, cô dâu dự định thay ba chiếc váy cưới đều được thiết kế riêng từ một số thương hiệu trong nước và quốc tế.

Tiên Nguyễn khoe vẻ đẹp sắc nét trước giờ diễn ra tiệc cưới. Ảnh: Hàng Thanh Thiện

Tiên Nguyễn tên thật Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997, là con gái "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn với cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên. Cô từng học thạc sĩ ngành Quản trị Hàng không tại Đại học London (Anh), hiện giữ chức CEO một công ty thuộc tập đoàn gia đình. Tiên Nguyễn được biết đến là fashionista và influencer nổi tiếng trong giới thượng lưu Việt Nam, thường xuyên tham dự Tuần lễ thời trang Paris, Milan và London.

Tiên Nguyễn và chồng Justin Cohen trong lễ cưới sáng 7/12.

Chồng Tiên Nguyễn tên Justin Cohen, thuộc thế hệ 8X, là người gốc Dubai, lớn lên tại Canada, làm trong ngành quảng cáo. Cả hai đã hẹn hò nhiều năm trước khi quyết định tiến đến hôn nhân.

