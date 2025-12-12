Đêm nhạc Trịnh Công Sơn đặc biệt
Không chọn ồn ào hay phô trương, đêm nhạc “Hãy yêu nhau đi” tại TPHCM mang âm nhạc Trịnh Công Sơn trở lại, kết nối với những thông điệp sẻ chia hướng về cộng đồng.
Âm nhạc Trịnh Công Sơn vốn đã trở thành một phần ký ức tập thể của nhiều thế hệ người Việt. Những ca khúc như Hãy yêu nhau đi, Diễm xưa, Một cõi đi về, Nối vòng tay lớn … sẽ không thể thiếu trong đêm nhạc Hãy yêu nhau đi tại Thủ Thiêm Riverstage tối 14/12. Dù đã trải qua nhiều thập kỷ, dòng nhạc này vẫn cho thấy sức sống bền bỉ trong đời sống tinh thần đương đại.
Đêm nhạc quy tụ nhiều giọng ca quen thuộc như Lệ Quyên, Uyên Linh, Bùi Lan Hương, Đức Tuấn, Quốc Thiên, Tấn Sơn và Nakatani Akari. Chương trình lựa chọn cách kể chuyện bằng âm nhạc thay vì biểu diễn thuần túy, dẫn dắt khán giả đi qua nhiều trạng thái cảm xúc, từ chiêm nghiệm, hoài niệm cho đến sẻ chia và hy vọng.
Điểm đáng chú ý của chương trình nằm ở yếu tố cộng đồng. Xen kẽ phần biểu diễn, ban tổ chức lồng ghép thông điệp kêu gọi quyên góp, hướng về đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.
Theo thông tin công bố tại sự kiện, chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ hơn 2.000 hộ dân bằng tiền mặt và nhu yếu phẩm trước dịp Tết, thông qua sự phối hợp với chính quyền địa phương.
Đêm nhạc được dàn dựng bởi đạo diễn Tấn Lộc, với phần âm nhạc do nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn đảm trách. Cách xử lý sân khấu thiên về tiết chế, tận dụng ánh sáng và không gian mở của khu vực ven sông, tạo cảm giác gần gũi thay vì phô trương hình thức.
Một số bản phối được làm mới theo hướng jazz và bán cổ điển, giúp các ca khúc quen thuộc mang hơi thở khác nhưng vẫn giữ được tinh thần nguyên bản.
Song song với đêm nhạc, một không gian trưng bày ảnh về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do nhiếp ảnh gia Dương Minh Long thực hiện cũng được giới thiệu bên lề chương trình. Triển lãm nhỏ mang đến góc nhìn đời thường, giản dị về cố nhạc sĩ.
Sự kiện đặc biệt này là sự kết hợp giữa Eras Land cùng gia đình Trịnh Công Sơn tổ chức, cùng lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”, hướng về đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bão, lũ.
