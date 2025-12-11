Phim Trấn Thành được dự đoán là 'bom tấn' trong dịp Tết nguyên đán

Ấm áp tấm lòng vì đồng bào vùng lũ của Hà Anh Tuấn, Trấn Thành, Hoa hậu Hương Giang GĐXH - Hà Anh Tuấn, Trấn Thành, Hương Giang cùng rất nhiều sao Việt đã quyên góp và kêu gọi mọi người hướng về đồng bào vùng lũ.

Rất nhiều gương mặt quen thuộc xuất hiện trong first look trailer của phim Tết "Thỏ ơi!!", cùng first look poster nhuốm màu drama bí ẩn. Những nhân vật đeo mặt nạ là ai?

Sau khi công bố khai máy phim Tết "Thỏ ơi!!", ekip của Trấn Thành Town vừa tung ra first look poster và first look trailer hé lộ những hình ảnh đầu tiên của thương hiệu phim Tết được đông đảo khán giả trông chờ mỗi dịp năm mới. Là một đạo diễn với nhiều cảm xúc đa chiều, lần này Trấn Thành được mong chờ sẽ mang đến một trải nghiệm mới cho thể loại drama - tâm lý, khi cả first look trailer và poster đều mang tone màu tối và sắc đỏ bí ẩn, gợi lên cảm giác hồi hộp, thần bí.

Trấn Thành sẽ "lột xác" trong phim mới.

First look trailer lại mang đến không khí sôi động, rộn ràng của một trường quay talk show, nhưng vẫn là hai màu đen - đỏ chiếm chủ đạo. Nhân vật của Lyly có vẻ là host của một talk show ăn khách mang tên "Chị Bờ Vai", bước vào set quay trong tràng pháo tay của khán giả và sự chào đón nồng nhiệt của ekip. "Bạn dám kể, tôi dám nghe" là tôn chỉ của talk show này, được dự đoán chính là nơi sẽ mọi drama sẽ bùng nổ. Câu nhận xét của nhân vật do Pháp Kiều thủ vai: "Làm như nó sống 10 kiếp rồi nó tỉnh dậy lên đây làm show đó mẹ!" càng khiến người xem tò mò về "Chị Bờ Vai" và chương trình mà cô đang dẫn dắt. Một vài hình ảnh khách mời của show được hé lộ, mà nếu nhìn kỹ chút sẽ nhận ra những gương mặt khá quen thuộc gồm Đinh Ngọc Diệp, BB Trần, Gil Lê, Cris Phan,... càng hứa hẹn độ drama, kịch tính và hấp dẫn của bộ phim. Phân cảnh tiếp theo dường như bắt đầu tuyến nội dung chính của phim, khi một khách mời "đặc biệt" - theo lời dẫn của "Chị Bờ Vai" - rụt rè với câu hỏi: "Chị chỉ em cách để chia tay được không ạ?"

Trấn Thành bắt đầu xuất hiện, mang vẻ nguy hiểm đầy hằn học với ánh mắt sắc lạnh. Hình ảnh này khá mới lạ so với những tạo hình trong các phim trước đây của vị đạo diễn, càng khiến độ tò mò dành cho phim càng tăng cao. Tiếp theo đó là một loạt hành động điên cuồng mất kiểm soát, gào thét, đập phá, chứng minh cho những chia sẻ đầy sợ hãi của cô gái là một kẻ đã "theo dõi, thao túng, dằn vặt" cô. Dù vậy, cô vẫn nghẹn ngào chia sẻ: "Đâu có dễ để bỏ một người đang yêu mình hả chị?". Rồi gần như ngay lập tức, góc quay thay đổi, để lộ ra vẻ lạnh lùng khác lạ sau lớp mặt nạ thỏ của cô gái đáng thương vừa rồi, khiến người xem không khỏi bất ngờ, và rùng mình trong sự phấn khích: rốt cuộc ai mới là kẻ thao túng? Trailer cũng kết thúc với tiếng gọi "Thỏ ơi!!" hệt như tên phim, cùng câu hỏi bỏ ngỏ của "Chị Bờ Vai": "Ảnh có đánh em không?", càng khiến người xem thêm tò mò về câu chuyện ẩn sau sự căng thẳng dồn dập này.

Tạo hình của Gil Lê trong phim "Thỏ ơi".

Nhịp độ cũng như góc quay của first look trailer thay đổi liên tục, kèm với hiệu ứng âm thanh chát chúa tạo sự căng thẳng đến ngộp thở. Các khung hình quay cận khuôn mặt, biểu cảm và các chi tiết cũng làm tăng lên sự hồi hộp khi không biết điều gì sẽ chờ đợi người xem ở khung hình tiếp theo. Diễn xuất đa dạng của các diễn viên có mặt trong đoạn first look càng khiến không khí thêm phần drama, kịch tính, hứa hẹn những câu chuyện, những cú twist đầy bất ngờ.

First look poster của "Thỏ ơi!!" mang sắc thái đỏ và đen gần giống với first look trailer, chính giữa là hình ảnh một cô gái mặc váy đỏ giấu mặt trong bóng tối, trên tay cầm chiếc mặt nạ thỏ. Dường như đây chính là nhân vật cô gái bí ẩn đang tìm cách chia tay gã người yêu cuồng kiểm soát kia. Vẻ thần bí khác hẳn sự rụt rè khiếp sợ trong first look trailer càng khiến người xem tò mò về nhân vật khuất trong bóng tối này, càng tò mò hơn về diễn viên đứng sau vai diễn.

First look poster và trailer đã hé lộ phần nào sự kịch tính và nhịp độ dồn dập của phim, tuy nhiên vẫn còn nhiều gương mặt "ẩn số" trong dự án sẽ tiếp tục được giới thiệu đến khán giả trong thời gian sớm nhất.

Phim "Thỏ ơi" dự kiến công chiếu dịp tết nguyên đán 2026.