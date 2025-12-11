Con trai NSND Trần Lực gây chú ý

NSND Trần Lực nhập viện cấp cứu vì cúm A, sức khỏe hiện ra sao? GĐXH - NSND Trần Lực nhập viện cấp cứu và mới ra viện vào ngày 28/11. Nam nghệ sĩ cho biết dù đã xuất viện nhưng còn khá mệt.

Trần Tú - con trai 17 tuổi của NSND Trần Lực có tên thân mật là Bờm - hiện đang gây chú ý mạng xã hội khi vừa có vai diễn điện ảnh đầu tay "Thế hệ kỳ tích" với diễn xuất tự tin và ngoại hình "cực phẩm".

"Thế hệ kỳ tích" là bộ phim thứ hai của đạo diễn Hoàng Nam, tập trung khai thác khát vọng vươn lên của người trẻ trong bối cảnh đô thị Hà Nội cùng mối quan hệ giữa các thế hệ trong một gia đình. Trong phim, Trần Tú đảm nhận vai Tiến – chàng thanh niên sống cùng bà (NSND Thanh Hoa) trong một căn nhà ở phố cổ. Đây là kiểu nhân vật đòi hỏi sự dung hòa giữa nét mộc mạc đời thường và cảm xúc nội tâm, thử thách không nhỏ với một tân binh mới chạm ngõ điện ảnh.

NSND Trần Lực chúc mừng vai diễn đầu tay của con trai.

Từ hình ảnh một cậu nhóc tinh nghịch, Trần Tú xuất hiện với phong thái rắn rỏi của tuổi 17, gây ấn tượng bằng vẻ ngoài điển trai và sự chững chạc hiếm thấy ở một tân binh. NSND Trần Lực chia sẻ về niềm tự hào và cả sự lo lắng cho con trai. Theo nam nghệ sĩ, Trần Tú đã phải nghỉ học hơn một tháng tại trường Lý Thái Tổ để hoàn thành vai chính. Điều này khiến gia đình lo ngại việc học lớp 12 của cậu có thể bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành việc đóng phim và chỉ có một tuần ôn tập, Trần Tú đã tham gia kỳ thi thử lần thứ nhất và đạt kết quả cao. Đặc biệt, cậu xuất sắc giành điểm 10 ở hai môn học yêu thích là Toán và Tiếng Anh. Môn Văn cũng được Trần Tú cho biết là làm bài ổn.

NSND Trần Lực và ê-kíp phim "Thế hệ kỳ tích" (Đạo diễn Hoàng Nam, NSND Thanh Hoa, NS Bùi Bài Bình và Trần Tù).

Về phía Trần Tú, vì vai diễn điện ảnh đầu tiên trong đời nên bản thân có khá nhiều áp lực: "Nhận vai, tôi vui nhưng cũng lo lắng, chỉ biết cố hết sức mình để xem làm được đến đâu". Dẫu vậy, anh chàng vẫn nhận được rất nhiều sự ủng hộ, lời khen đến từ cư dân mạng bởi không chỉ con đường nghệ thuật đang rộng mở mà còn bởi hành trình trưởng thành từ "Bố ơi, mình đi đâu thế?" (Bờm 6 tuổi) đến diễn viên điện ảnh 17 tuổi.

Trần Bờm khiến khán giả nhớ mãi với diện mạo cậu bé nhí nhảnh, răng thưa, tóc tai rối bù cực hài hước. Thế nhưng sau hơn 10 năm, ở tuổi 17, Trần Bờm lột xác với vóc dáng cao ráo, gương mặt góc cạnh và thần thái cuốn hút khiến khán giả trầm trồ: "Đây là Bờm - con trai NSND Trần Lực sao? Nhận không ra luôn, dậy thì thành công quá"; "Ôi điển trai ghê, visual sáng bừng luôn"; "Bạn này có vẻ đẹp điện ảnh, y chang bố hồi trẻ. Gương mặt đẹp, thần thái cũng cuốn hút"; "Cực phẩm của bố Trần Lực rồi. Ngày càng trưởng thành, điển trai và nét diễn cũng xuất sắc"; "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, mà Bờm giống bố từ ngoại hình đến khả năng diễn xuất, đỉnh quá";....

Từ Bờm 6 tuổi ở "Bố ơi mình đi đâu thế", con trai NSND Trần Lực "bùng nổ" visual, chiếm trọn spotlight với diện mạo điển trai, bảnh bao ở tuổi 17.

Trần Tú (Bờm) và "Nàng Mơ" Trà My trong buổi ra mắt phim.

"Thế hệ kỳ tích" của đạo diễn Hoàng Nam - "cha đẻ của phim "Đèn âm hồn" (106 tỷ) ra mắt đầu năm 2025. Phim còn có sự tham gia của NSND Thanh Hoa lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng, sau nhiều năm gắn bó với âm nhạc. NSƯT Chiều Xuân cùng con gái Hồng Khanh đều góp mặt, trong đó Hồng Khanh cũng có vai diễn đầu tay. Sự xuất hiện của nhiều gia đình nghệ sĩ cho thấy không khí gắn kết đặc biệt của dự án. Bộ phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ như Nàng Mơ (Trà My), Võ Huy, Dương Hoàng Hải cùng các gương mặt sáng tạo nội dung quen thuộc. Mỗi người mang đến một màu sắc riêng, tạo nên bức tranh đa dạng về giới trẻ và những câu chuyện trưởng thành. Theo thông tin từ ê-kíp, phim khai thác hành trình nỗ lực tạo nên "kỳ tích" của thế hệ trẻ, đồng thời phản ánh sự chuyển động của đời sống đô thị. Cách lựa chọn diễn viên thuộc nhiều độ tuổi và nền tảng khác nhau cũng góp phần mở rộng góc nhìn về gia đình và cộng đồng trong bối cảnh đương đại.




