Nữ sinh năm 2 Học viện Âm nhạc giành Quán quân, con trai ca sĩ Trọng Tấn về nhì cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025
GĐXH - Chung kết Tiếng hát Hà Nội 2025 gây bất ngờ khi thí sinh Đào Lê Phương Chi là Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2025, Vũ Tấn Đạt - con trai ca sĩ Trọng Tấn - giành giải nhì khi thể hiện hai bài hát bố mình từng hát.
Cô sinh viên năm thứ 2 của Học viện Âm nhạc giành chiến thắng thuyết phục
Chung kết Tiếng hát Hà Nội 2025 diễn ra tối 9/12 tại Nhà hát Hồ Gươm với sự tranh tài của 15 thí sinh xuất sắc nhất ở ba dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ.
Vượt qua các thí sinh khác, với ca khúc "Sông Dakrong mùa xuân về" và "Người Hà Nội", cô sinh viên năm thứ 2 của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam Đào Lê Phương Chi đã giành chiến thắng thuyết phục và trở thành quán quân Tiếng hát Hà Nội 2025. Phần thưởng dành cho cô có tổng giá trị lên đến 600 triệu đồng, bao gồm một xe ô tô và tiền mặt.
Giải nhất được trao cho hai thí sinh thính phòng và nhạc nhẹ là Nguyễn Phương Anh và Nguyễn Thụy Hải Anh.
Trong bốn thí sinh giải nhì thì có tới hai thí sinh hát thính phòng gồm Phạm Hồng Ánh và Vũ Tấn Đạt, hai thí sinh mang phong cách dân gian là Nguyễn Gia Linh và Võ Thị Duyên. Nguyễn Văn Việt Cường là thí sinh hát nhạc nhẹ có mặt trong bảng này.
Ba thí sinh giành giải ba thuộc về ba thí sinh có phong cách khác nhau: Hoàng Văn Hiệp (thính phòng), Hoàng Khánh Ly (dân gian), Nguyễn Lê Duy Anh (nhạc nhẹ).
Thí sinh thể hiện ca khúc về Hà Nội hay nhất là Nguyễn Hoàng Duy; Lại Hiếu Duy Anh giành giải phong cách trình diễn ấn tượng nhất. Thí sinh triển vọng nhất được trao cho Trần Anh Thư. Thí sinh được yêu thích nhất trên app Hanoi On là Trần Thị Thanh Thảo.
Vũ Tấn Đạt về nhì Tiếng hát Hà Nội
Ngay từ vòng loại, Vũ Tấn Đạt (sinh năm 2005) gây chú ý khi là con trai của ca sĩ Trọng Tấn, một trong những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc đỏ (nhạc cách mạng) và nhạc chính thống hiện nay.
Trong đêm chung kết, Tấn Đạt thi mở màn và tiếp tục thử sức với hai ca khúc bố Trọng Tấn từng thể hiện là "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ" và "Truyền thuyết Hồ Gươm". Trong hai bài hát chọn thi, ở Truyền thuyết Hồ Gươm, giọng hát Tấn Đạt truyền cảm, phong thái biểu diễn đĩnh đạc, sáng sân khấu thì ở bài đầu, cột hơi của anh có những chỗ thể hiện chưa vững, cao trào hơi thiếu lửa và nét riêng. Kết quả chung cuộc, Vũ Tấn Đạt về nhì.
Trước đó con trai ca sĩ chia sẻ anh tham gia chương trình để tích lũy kinh nghiệm cho con đường nghệ thuật sau này. Vũ Tấn Đạt ban đầu không theo học thanh nhạc mà học khoa trống jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Trong một lần tình cờ được bố phát hiện có năng khiếu ca hát khi đang học năm thứ ba và luyện thanh cho, Tấn Đạt chuyển sang học hệ trung cấp thanh nhạc tại cùng học viện.
Trên sân khấu chương trình Con đường âm nhạc năm 2021, hai bố con lần đầu song ca ca khúc "Áo mùa đông" gây ấn tượng cho khán giả.
