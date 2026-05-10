Thanh Hằng, H'Hen Niê và dàn sao Việt tâm tư xúc động mừng Ngày của Mẹ

Chủ nhật, 16:19 10/05/2026 | Giải trí
GĐXH - Ngày của Mẹ 2026, Thanh Hằng, H'Hen Niê và các sao Việt bày tỏ lòng tri ân. Những lời chúc ý nghĩa và cảm xúc sâu sắc từ các người đẹp dành cho mẹ.

Ngày 10/5 là Ngày của Mẹ, là dịp lễ quốc tế quan trọng để tôn vinh, bày tỏ lòng biết ơn và tri ân tình yêu thương, sự hy sinh cao cả của những người mẹ trên khắp thế giới.

Thanh Hằng bày tỏ: "Nhiều người nhận xét mình giống Mẹ. Chúc Mẹ thật nhiều sức khoẻ và luôn tươi rói".

Hoa hậu Hà Kiều Anh trải lòng: "Mẹ luôn là nơi bình yên nhất để mỗi người con tìm về. Dù trưởng thành đến đâu, đi qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, vòng tay mẹ vẫn là điều khiến mình thấy nhỏ bé và được yêu thương nhất".

Nhân Ngày của Mẹ, Lương Thùy Linh muốn dành trọn khung hình này cho người phụ nữ đặc biệt của đời mình.

"Với Linh, mẹ không chỉ là người đồng hành mà còn là nguồn cảm hứng lớn nhất về sự tự tin và bản lĩnh. Mẹ dạy Linh rằng vẻ đẹp thực sự không chỉ nằm ở vẻ ngoài, mà còn là những giá trị tích cực mà mình lan tỏa và cách mình trân trọng, chăm sóc bản thân mỗi ngày.... Cảm ơn mẹ đã luôn âm thầm nuôi dưỡng niềm tin và cùng Linh viết tiếp câu chuyện về một vẻ đẹp mang chiều sâu, được tiếp nối qua năm tháng", nàng hậu chia sẻ.

Không chỉ thế, nàng hậu còn gửi lời tri ân đến "người mẹ" đặc biệt - bà Phạm Kim Dung: "Con gái chúc mẹ Dung luôn xinh đẹp, nhiều sức khoẻ và đạt nhiều cột mốc thành công mới".

Hoa hậu Tiểu Vy "chúc mẹ luôn hạnh phúc, dồi dào sức khỏe và yêu con thật nhiều".

Hoa hậu Thanh Thủy (trái) chúc mẹ luôn xinh đẹp, rạng rỡ. "Cảm ơn mẹ đã luôn yêu thương và là điểm tựa dịu dàng nhất của con", cô nhắn gửi đấng sinh thành.

Hoa hậu H'Hen Niê rạng rỡ khoe bó hoa lớn từ ông xã và cho biết hôm nay là Ngày của Mẹ đầu tiên cô trải qua trên cương vị người mẹ.

"Cảm ơn chồng và con gái yêu. Gia đình nhỏ, hạnh phúc to. Xin chúc các mẹ luôn vui tươi, nhiều sức khỏe và cảm ơn các mẹ đã luôn hy sinh, chăm sóc, yêu thương gia đình", mỹ nhân 34 tuổi nói.

Cũng lần đầu làm mẹ, diễn viên Diễm My 9X "chúc tất cả người mẹ trên thế giới luôn khỏe mạnh, xinh đẹp và tràn đầy hạnh phúc".

 

