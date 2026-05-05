Khối tài sản bất ngờ của H'Hen Niê ở tuổi 34

Thứ ba, 14:00 05/05/2026 | Giải trí
GĐXH - H'Hen Niê gây bất ngờ khi tự thưởng cho bản thân và con gái Harley cơ ngơi rộng 102 m2 tại TP.HCM sau 7-8 năm nỗ lực.

Mới đây, H'Hen Niê gây bất ngờ khi chia sẻ "Song hỷ của Hen". Theo đó, nàng hậu tiết lộ sau 7-8 năm làm việc cật lực, đã tự thưởng cho bản thân và con gái 7 tháng tuổi Harley cơ ngơi rộng rãi tại TP.HCM.

Căn nhà mới tậu có diện tích 6 x 17m và cô gọi đây là "sự trùng hợp đáng yêu" bởi bé Harley sinh ngày 17 và bất động sản cũng nằm trên con đường số 17. Người đẹp dự định xây nhà gồm một tầng trệt và 5 lầu, trong đó có phòng đọc sách - điều cô luôn ao ước bấy lâu.

Người đẹp Ê-đê tâm sự, kể khi mang bầu tháng thứ 8, cô nhen nhóm ý định tìm "căn nhà nhỏ xinh" tại TP.HCM, coi như món quà tự thưởng cho mình và thiên thần nhỏ sắp chào đời. Những ngày cuối thai kỳ, cô vẫn kiên trì tìm kiếm dù bụng đã lớn, đi lại không dễ dàng. Cuối cùng, H'Hen Niê đành nhờ ông xã đi xem nhà trực tiếp và đưa ra quyết định "chốt đơn online".

Khối tài sản bất ngờ của H'Hen Niê ở tuổi 34 - Ảnh 1.
Khối tài sản bất ngờ của H'Hen Niê ở tuổi 34 - Ảnh 2.

H'Hen Niê đứng bên cơ ngơi mới mua tại TP HCM. Cô còn khoe ý tưởng thiết kế ngôi nhà do AI mô phỏng.

Sau đó chỉ 5 ngày từ khi sinh con, nàng hậu mới chính thức ký giấy nhận nhà. Khoảnh khắc ấy, theo chia sẻ của cô, là một cảm xúc "vỡ òa", hạnh phúc xen lẫn sự biết ơn, thậm chí cô đã bật khóc.

Phía sau thành quả hiện tại là cả một hành trình dài nỗ lực không ngừng. "Trước khi lập gia đình, tôi là người cuồng công việc, luôn ưu tiên đi làm vì hiểu rằng chỉ sự chăm chỉ mới giúp mình thoát nghèo. Suốt 7-8 năm ròng rã, tôi may mắn có sức khỏe và sự xông xáo để chiến đấu hết mình", H'Hen Niê bày tỏ.

Theo H'Hen Niê, ký ức tuổi thơ khó khăn đã cho cô động lực cố gắng không ngừng. Ngày bé, cô chứng kiến và đồng cảm sâu sắc với sự thiếu thốn của những đứa trẻ quanh mình. Khi đăng quang hoa hậu, người đẹp có khả năng tài chính vững vàng hơn nên không tiếc thời gian, công sức dành cho các hoạt động thiện nguyện hướng về trẻ em, đặc biệt vùng sâu vùng xa. 

"Sau này có con, mình phải làm việc thật chăm chỉ để mang lại cho bé những gì tốt đẹp nhất", cô luôn tự hứa.

Khối tài sản bất ngờ của H'Hen Niê ở tuổi 34 - Ảnh 3.

H'Hen Niê thừa nhận từ khi có con, cô đã gia nhập hội các bà mẹ "nghiện con". Nếu trước đây 100% thời gian dành cho công việc, thì nay cô ưu tiên chứng kiến từng giai đoạn phát triển của bé Harley.

Khối tài sản bất ngờ của H'Hen Niê ở tuổi 34 - Ảnh 4.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của H'Hen Niê.

Hoa hậu H'Hen Niê và nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi tổ chức lễ cưới tại quê nhà Đắk Lắk vào ngày 6/4/2024. Cả hai đón con gái đầu lòng vào tháng 9/2025.

H'Hen Niê sinh năm 1992, đăng quang Miss Universe 2017, sau đó đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2018 lọt top 5 chung cuộc - thành tích cao nhất của thí sinh nước nhà tại đấu trường này. Năm 2019, cô được chuyên trang Missosology bình chọn danh hiệu Timeless Beauty (Nhan sắc vượt thời gian).

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
